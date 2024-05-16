Это самый тонкий и красивый защищенный смартфон, который я видел. Заверните сразу два!

Многие современные смартфоны имеют некоторую защиту от воды. Вот только для эксплуатации в действительно сложных условиях они не приспособлены. Одно дело — не пропускать жидкость, а совсем другое — упасть с большой высоты и разбить экран в труху. Если вы постоянно работаете в такой обстановке, то вам однозначно нужен защищенный смартфон. Раньше я думал, что все подобные устройства откровенно страшные и их нельзя приобретать до повседневного использования. Так было, пока я не увидел IIIF150 Air2 Ultra.

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Это очень тонкий и действительно стильный защищенный смартфон. Причем он порадует вас не только прочным корпусом, но весьма неплохими характеристиками. В общем, сможете и в интернете посидеть, и в игрушки поиграть, и даже сделать качественные фотографии.

Смартфон с необычным дизайном

В первую очередь давайте разберемся с дизайном IIIF150 Air2 Ultra. Что же в нем такого, что этот смартфон так привлекает внимание? Ну, во-первых, он получил современные и стильные прямые боковые грани. За последние несколько лет это дизайнерское решение стало использоваться во многих популярных смартфонах. Во-вторых, в нем очень оригинально обыграли блок камер. Он состоит из двух кругляшков, которые немного возвышаются над поверхностью задней панели.

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Производитель говорит, что такой дизайн вдохновлен истребителями. Это на самом деле так. Присмотритесь, круги напоминают сопла самолета. Смотрится действительно круто. В-третьих, левая и правая грань защищены небольшой полоской карбона. Они обладают высокой температурной стойкостью и сопротивляемостью к трению и коррозии. Ну а самое главное — это толщина и вес IIIF150 Air2 Ultra. Всего 8,55 мм и 230 грамм. Это самый тонкий защищенный смартфон на рынке.

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Смартфон с защитой от влаги и повреждений

Раз уж мы говорим про защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra, необходимо точно знать, какую сертификацию он получил. Можете рассчитывать на IP68, IP69K и защиту от повреждений по военному стандарту STD-810H. То есть смартфон спокойно может находиться на глубине до шести метров в течение 24 часов.

Показатель просто отличный. Получается, что тяжелые погодные условия этому аппарату просто нипочем. Можно брать его в экспедиции, походы или на производство и не беспокоиться, что любое падение на пол выведет аппарат из строя, а вас оставит без связи.

Мощный защищенный смартфон

Многие покупатели привыкли, что, когда речь заходит про защищенные аппараты, то про хорошую производительность и достойное железо можно забыть. Однако эта история точно не про смартфон IIIF150 Air2 Ultra. В него установили хороший процессор MediaTek Dimensity 7050. Благодаря использованию такого чипсета можете не беспокоиться о каких-то тормозах. Приложения будут открываться быстро, рабочие столы листаться плавно, а в свободное время вы легко сможете погонять в какую-нибудь интересную игру.

Одновременно с этим смартфон получил сразу 32 ГБ оперативной памяти. 16 ГБ стандарта LPDDR5 и еще 16 ГБ можно получить за счет расширения ОЗУ за счет встроенного накопителя. Кстати, о накопителе. Производитель решил не скупиться и поставил в IIIF150 Air2 Ultra аж 512 ГБ стандарта UFS 3.1, которые можно расширить с помощью карты памяти MicroSD. Любите снимать много видео и фото или предпочитаете всегда носить в смартфоне кучу музыки и любимых фильмов? Этот смартфон идеально вам подойдет. Места точно хватит под все ваши хотелки.

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Ну а чтобы просмотр фильмов и игры превратились для вас в удовольствие, в IIIF150 Air2 Ultra используется большой AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Кстати, экран порадует вас не только качественной картинкой и плавными анимациями, но и встроенным датчиком отпечатка пальца. Больше не придется тянуться к задней панели или кнопке блокировки, чтобы разблокировать смартфон. Датчик находится в нижней части экрана, так что палец сам на него ложится.

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Защищенный смартфон с хорошей камерой

Отдельно стоит остановиться и на камерах в IIIF150 Air2 Ultra. Их в смартфоне несколько. Основной модуль на 108 МП и камера ночного видения на 64 МП с автофокусом. Благодаря функции Owl Image вы можете делать снимки даже в полной темноте. Смартфон с легкостью отобразит на экране все, что находится в радиусе двадцати метров вокруг вас.

Не стоит переживать о том, что фотографии могут получиться смазанными. При использовании Owl Image активируется стабилизация, и ваши снимки с высокой долей вероятности будут удачными. Кстати, можно сделать и неплохие селфи. Фронтальная камера получила разрешение 32 МП, а значит, высокая детализация «себяшек» вам обеспечена.

Где купить смартфон дешевле

Как вы уже поняли, смартфон IIF150 Air2 Ultra не поворачивается язык назвать защищенным в классическом смысле. Обычно подобные аппараты должны быть страшненькими и невзрачными, а здесь всё ровно наоборот: классный дизайн, отличное железо и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Таким аппаратом действительно хочется пользоваться. С 20 по 23 мая на смартфон IIF150 Air2 Ultra на АлиЭкспресс будет действовать специальная цена. Обязательно следите за информацией в официальном магазине IIF150 на AliExpress, чтобы вовремя оформить заказ и сэкономить как можно больше.

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