Этому супердешевому смартфону Xiaomi уже 3 года, а его до сих пор покупают. В чем секрет Redmi 9A?

Обычно смартфоны лежат на прилавках магазинов электроники не дольше полутора лет. Ведь ежегодно на смену старым моделям приходят новые, и старичкам приходится уступать место молодым. Но в случае со смартфоном Redmi 9A эта прописная истина не работает. Модель появилась в России летом 2020-го. И хотя с момента ее выхода прошло 3 с лишним года, она до сих пор пользуется спросом. Более того, согласно данным магазина МТС, Redmi 9A входит в число самых популярных смартфонов 2023 года, что вообще кажется каким-то безумием. В чем секрет успеха этой модели и стоит ли ее покупать?

Характеристики Redmi 9A

Можно подумать, что телефон Redmi 9A, выпущенный в 2020 году, просто опередил свое время, и его начинка до сих пор остается актуальной. Но нет. Еще на старте характеристики Redmi 9A вызывали массу вопросов, и сейчас вы поймете почему.

Характеристики Redmi 9A Экран 6,53 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Helio G25 Память 2/32 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 10 Вт Цена на старте 7 990 ₽

Купить Redmi 9A

В 2020 году основная проблема Redmi 9A заключалась в том, что он почти не отличался от своих предшественников в лице Redmi 8A (2019) и Redmi 7A (2018). Старички работали на сопоставимом по производительности процессоре Snapdragon 439 и были оснащены аналогичным набором камер. А в некоторых аспектах почивший Redmi 8A даже лучше Redmi 9A: модель 2019 года использовала более современный разъем USB Type-C и поддерживала сравнительно быструю 18-ваттную зарядку.

Смартфон Redmi 9A оказался лишен многих современных фишек Redmi 8A, а еще так и не обзавелся NFC-антенной для бесконтактных платежей. Но основная претензия к нему в том, что даже на момент выхода он сильно тормозил при решении базовых задач. Многие связывали это со скромным объемом оперативной памяти, но на самом деле проблема заключалась в прошивке Redmi 9A.

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Смартфон работал на оболочке MIUI 12, перегруженной анимациями и дополнительными эффектами. Слабый процессор вкупе с медленной памятью стандарта eMMC 5.1 обрекали владельца устройства на неминуемые лаги, которые возникали с завидной регулярностью. И это в отнюдь не самом дешевом смартфоне на рынке.

Как изменился Redmi 9A в 2023 году

Если Redmi 9A был настолько плох еще в 2020 году, то почему его до сих пор продают? Отчасти это связано с изменениями, которым подвергся смартфон по прошествии нескольких лет:

со скрипом, но все-таки Redmi 9A обновился до MIUI 12.5 , получив более оптимизированную прошивку;

, получив более оптимизированную прошивку; появился новый голубой цвет;

стала доступна версия памяти 4/64 ГБ;

цена Redmi 9A за версию 2/32 ГБ опустилась с 7 990 ₽ на старте до 5 990 ₽ в 2023 году.

Все бы ничего, но с момента выхода Redmi 9A прошло 3 года, и на рынке появилось много новых смартфонов. Так почему же старую модель продолжают покупать, если у нее есть альтернативы?

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Почему смартфон Redmi 9A так популярен

Секрет успеха Redmi 9A заключается отнюдь не в характеристиках или изменениях, которые претерпела эта модель за время своего существования, а в кризисе сегмента дешевых смартфонов. В отличие от недорогих моделей и устройств среднего класса, ультрабюджетники не развиваются, продолжая стагнировать. В 2023 году все еще выпускают смартфоны с разъемом MicroUSB, установка NFC остается опциональной, а производительность зачастую держится на уровне 5-летней давности.

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Ровно по этим же причинам в 2021 году не был представлен наследник Redmi 9A, а его преемник Redmi 10A вышел лишь в 2022 году и оказался точной копией предшественника с одним единственным изменением — появлением сканера отпечатков. Принципиально Redmi 10A не отличается от Redmi 9A, а потому старая модель до сих пор остается востребованной.

Стоит ли покупать Redmi 9A

Несмотря на дикую популярность старой модели, в 2023 году Redmi 9A покупать нельзя. Ее не спасает даже цена, упавшая невзирая на курс доллара, ведь в линейке Xiaomi появился достойный конкурент — смартфон POCO C51.

Купить POCO C51

Купить POCO C51 можно за 5 990 ₽. Он стоит как злополучный Redmi 9A, но опережает его сразу по нескольким аспектам:

смартфон работает на более мощном процессоре Helio G36 ;

; в базовой версии предлагается 64 ГБ памяти, а не 32 ГБ;

смартфон оснащен сканером отпечатков;

POCO C51 работает на чистой операционной системе Android 13 Go без оболочки MIUI.

POCO C51 наглядно демонстрирует выход из ситуации, когда у производителя нет возможности установить мощное железо, но при этом есть цель сохранить доступную цену. Нужно просто отказаться от перегруженной оболочки в пользу чистого Андроида. А Redmi 9A пускай и остается востребованным, доставляет своим владельцам больше проблем, чем пользы, и лишь показывает, насколько важную роль играет имя бренда, заставляющее закрывать глаза и на реальные возможности устройства, и на год его выпуска.