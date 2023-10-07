Этому супердешевому смартфону Xiaomi уже 3 года, а его до сих пор покупают. В чем секрет Redmi 9A?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Обычно смартфоны лежат на прилавках магазинов электроники не дольше полутора лет. Ведь ежегодно на смену старым моделям приходят новые, и старичкам приходится уступать место молодым. Но в случае со смартфоном Redmi 9A эта прописная истина не работает. Модель появилась в России летом 2020-го. И хотя с момента ее выхода прошло 3 с лишним года, она до сих пор пользуется спросом. Более того, согласно данным магазина МТС, Redmi 9A входит в число самых популярных смартфонов 2023 года, что вообще кажется каким-то безумием. В чем секрет успеха этой модели и стоит ли ее покупать?

Этому супердешевому смартфону Xiaomi уже 3 года, а его до сих пор покупают. В чем секрет Redmi 9A? Redmi 9A — главный долгожитель рынка смартфонов. Фото.

Redmi 9A — главный долгожитель рынка смартфонов

Характеристики Redmi 9A

Можно подумать, что телефон Redmi 9A, выпущенный в 2020 году, просто опередил свое время, и его начинка до сих пор остается актуальной. Но нет. Еще на старте характеристики Redmi 9A вызывали массу вопросов, и сейчас вы поймете почему.

ХарактеристикиRedmi 9A
Экран6,53 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорHelio G25
Память2/32 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка10 Вт
Цена на старте7 990 ₽

Купить Redmi 9A

В 2020 году основная проблема Redmi 9A заключалась в том, что он почти не отличался от своих предшественников в лице Redmi 8A (2019) и Redmi 7A (2018). Старички работали на сопоставимом по производительности процессоре Snapdragon 439 и были оснащены аналогичным набором камер. А в некоторых аспектах почивший Redmi 8A даже лучше Redmi 9A: модель 2019 года использовала более современный разъем USB Type-C и поддерживала сравнительно быструю 18-ваттную зарядку.

Характеристики Redmi 9A. Redmi 9A отличался от своих предшественников только внешне. Фото.

Redmi 9A отличался от своих предшественников только внешне

Смартфон Redmi 9A оказался лишен многих современных фишек Redmi 8A, а еще так и не обзавелся NFC-антенной для бесконтактных платежей. Но основная претензия к нему в том, что даже на момент выхода он сильно тормозил при решении базовых задач. Многие связывали это со скромным объемом оперативной памяти, но на самом деле проблема заключалась в прошивке Redmi 9A.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Смартфон работал на оболочке MIUI 12, перегруженной анимациями и дополнительными эффектами. Слабый процессор вкупе с медленной памятью стандарта eMMC 5.1 обрекали владельца устройства на неминуемые лаги, которые возникали с завидной регулярностью. И это в отнюдь не самом дешевом смартфоне на рынке.

Как изменился Redmi 9A в 2023 году

Как изменился Redmi 9A в 2023 году. Продажи старого смартфона поддерживаются в том числе новыми цветами. Фото.

Продажи старого смартфона поддерживаются в том числе новыми цветами

Если Redmi 9A был настолько плох еще в 2020 году, то почему его до сих пор продают? Отчасти это связано с изменениями, которым подвергся смартфон по прошествии нескольких лет:

  • со скрипом, но все-таки Redmi 9A обновился до MIUI 12.5, получив более оптимизированную прошивку;
  • появился новый голубой цвет;
  • стала доступна версия памяти 4/64 ГБ;
  • цена Redmi 9A за версию 2/32 ГБ опустилась с 7 990 ₽ на старте до 5 990 ₽ в 2023 году.

Все бы ничего, но с момента выхода Redmi 9A прошло 3 года, и на рынке появилось много новых смартфонов. Так почему же старую модель продолжают покупать, если у нее есть альтернативы?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Почему смартфон Redmi 9A так популярен

Почему смартфон Redmi 9A так популярен. Спустя столько лет этот смартфон до сих пор продают. Фото.

Спустя столько лет этот смартфон до сих пор продают

Секрет успеха Redmi 9A заключается отнюдь не в характеристиках или изменениях, которые претерпела эта модель за время своего существования, а в кризисе сегмента дешевых смартфонов. В отличие от недорогих моделей и устройств среднего класса, ультрабюджетники не развиваются, продолжая стагнировать. В 2023 году все еще выпускают смартфоны с разъемом MicroUSB, установка NFC остается опциональной, а производительность зачастую держится на уровне 5-летней давности.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Ровно по этим же причинам в 2021 году не был представлен наследник Redmi 9A, а его преемник Redmi 10A вышел лишь в 2022 году и оказался точной копией предшественника с одним единственным изменением — появлением сканера отпечатков. Принципиально Redmi 10A не отличается от Redmi 9A, а потому старая модель до сих пор остается востребованной.

Стоит ли покупать Redmi 9A

Несмотря на дикую популярность старой модели, в 2023 году Redmi 9A покупать нельзя. Ее не спасает даже цена, упавшая невзирая на курс доллара, ведь в линейке Xiaomi появился достойный конкурент — смартфон POCO C51.

Стоит ли покупать Redmi 9A. Если нужен дешевый смартфон, уж лучше взять POCO C51. Фото.

Если нужен дешевый смартфон, уж лучше взять POCO C51

Купить POCO C51

Купить POCO C51 можно за 5 990 ₽. Он стоит как злополучный Redmi 9A, но опережает его сразу по нескольким аспектам:

  • смартфон работает на более мощном процессоре Helio G36;
  • в базовой версии предлагается 64 ГБ памяти, а не 32 ГБ;
  • смартфон оснащен сканером отпечатков;
  • POCO C51 работает на чистой операционной системе Android 13 Go без оболочки MIUI.

POCO C51 наглядно демонстрирует выход из ситуации, когда у производителя нет возможности установить мощное железо, но при этом есть цель сохранить доступную цену. Нужно просто отказаться от перегруженной оболочки в пользу чистого Андроида. А Redmi 9A пускай и остается востребованным, доставляет своим владельцам больше проблем, чем пользы, и лишь показывает, насколько важную роль играет имя бренда, заставляющее закрывать глаза и на реальные возможности устройства, и на год его выпуска.

Теги
Лонгриды для вас
Встречайте смартфон с самой мощной батареей в 2023 году! Здесь 15 080 мАч, и это не опечатка

Емкость аккумулятора среднестатистического смартфона составляет 5000 мАч, а порой и меньше. Глядя на устройства прошлых лет, может показаться, что это солидный размер. Правда, на практике полного заряда такой батареи хватает максимум на полтора дня использования. Не имея доступа к розетке, вы рискуете быстро потерять связь. Однако новый смартфон Blackview BV9300 не позволит случится беде, ведь в нем прячется аккумулятор на немыслимые 15080 мАч! И это — лишь одна из множества причин, заставляющих его купить.

Читать далее
Обзор лучшего ноутбука для работы — HONOR MagicBook X 14

Так уж получилось, что многим бренд HONOR знаком в основном по отличным смартфонам, обзоры которых не раз были на нашем сайте. Но есть в его арсенале еще и широкая линейка ноутбуков, которые тоже давно показали себя как отличный рабочий инструмент. Сейчас у нас на тесте оказалась еще одна интересная модель — MagicBook X 14 2023. Он имеет небольшой экран, позволяет работать повсюду и весит очень мало, чтобы его можно было взять с собой. Но есть у него и недостатки, о которых тоже хочется рассказать. Новинка пришла на смену удачной прошлогодней модели, поэтому давайте разберемся, стоит ли его покупать и кому он подойдет.

Читать далее
Какую подставку для смартфона купить домой, в машину или на велосипед

Несмотря на то, что смартфоны хорошо лежат в руке, далеко не всегда их удобно держать самостоятельно. Допустим, решили вы посмотреть YouTube за обедом, проехаться на велосипеде или машине, и вот что в такой ситуации делать с гаджетом, если не убирать его в карман? Мой ответ — подставка для смартфона. Именно она будет держать устройство, пока вы занимаетесь своими делами. И сегодня мы попробуем выбрать держатель для телефона на все случаи жизни.

Читать далее