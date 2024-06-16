Этот противоударный смартфон с AliExpress весит всего 283 г и стоит совсем не дорого. В России такой не встретишь

В чем заключается главная проблема защищенных смартфонов? По-моему, ответ очевиден: экстремальный вес. Да, почти все защищенные модели предлагают большую батарейку, но покупать полукилограммовый кирпич ради 50-процентного буста к автономности и противоударных свойств корпуса — сомнительная затея, вам не кажется? Но что же делать?

17 июня на AliExpress начинается акция «Месяц красных цен», а рамках которой состоится старт продаж HOTWAV T7 Pro — недорогого противоударного смартфона, который весит меньше 300 граммов. То есть как обычная модель в чехле. Но насколько он соответствует требованиям 2024 года и стоит ли покупать HOTWAV T7 Pro? Сейчас разберемся.

Узнать цену HOTWAV T7 Pro

Легкий противоударный смартфон

Начнем с главной фишки HOTWAV T7 Pro — его относительной легкости. Вес смартфона составляет всего 283 грамма, а толщина корпуса составляет 12.8 мм. При этом он защищен по всем необходимым для актуальных условий стандартам.

Во-первых, это влагозащита IP68 и IP69K, благодаря которой смартфон можно погружать на глубину до 1.5 метров и даже мыть его под струей горячей воды. Во-вторых, это противоударный корпус HOTWAV T7 Pro с полным соответствием MIL-STD-810H.

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Смартфон HOTWAV T7 Pro прошел армейские испытания, подтвердившие, что он не боится падений с высоты, а еще отлично работает при температуре от -55°C до +70°C. Так что защищенный аппарат и якутские морозы переживет, и индийский зной выдержит.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

HOTWAV T7 Pro получил аккумулятор на 6280 мАч. Это далеко не рекордный показатель, но он все равно больше, чем у обычных моделей, предлагающих в лучшем случае 5000 мАч. Плюс не забываем, что разработчики телефона с мощной батареей помимо прочего старались сделать его максимально компактным.

Аккумулятор на 6280 мАч хватит, чтобы играть на протяжении 30 часов или такое же количество времени смотреть видео. В комбинированном сценарии смартфон HOTWAV T7 Pro готов спокойно выдать 2 дня автономной работы, и это — отличный результат.

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Характеристики HOTWAV T7 Pro

Чем еще интересен HOTWAV T7 Pro? Чтобы разобраться в этом, внимательно посмотрим на начинку противоударного телефона на Андроид, а точнее — на технические характеристики устройства.

Характеристики HOTWAV T7 Pro Экран 6.6 дюйма, IPS (2460х1080), 60 Гц Основная камера 64 МП + ToF Фронтальная камера 8 МП Процессор MediaTek MT8788 Память 6/256 ГБ Аккумулятор 6280 мАч Зарядка 18 Вт

Купить HOTWAV T7 Pro

Можно ли к чему-то придраться? При желании — да. Можно возмутиться, глядя на то, что экран смартфона HOTWAV T7 Pro не поддерживает повышенную герцовку, а процессор MT6788 набирает в AnTuTu скромные 200 тысяч баллов. Однако, если ранее человек не держал перед собой экран с частотой 90 или 120 Гц, никакого дискомфорта от стандартной герцовки он не испытает, а текущего запаса производительности хватит, чтобы смотреть видео, переписываться в мессенджерах и играть в казуальные проекты.

На фоне сомнительных недостатков громко заявляют о себе очевидные достоинства HOTWAV T7 Pro. Это не только большой аккумулятор и защитные свойства противоударного смартфона на Андроид, но и неплохая 64-мегапиксельная камера вкупе с хорошим запасом памяти, которую к тому же можно увеличить еще на 2 ГБ, установив MicroSD-карту.

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Стоит ли покупать HOTWAV T7 Pro

И все-таки кому и зачем стоит купить HOTWAV T7 Pro? Эта модель подойдет тем, кому нужен защищенный смартфон, но в то же время совсем не хочется держать в руке здоровенный кирпич и уж тем более играть на нем. Тогда HOTWAV T7 Pro удовлетворит все базовые потребности и порадует привлекательной ценой. Какой? Всего $124.99 или ~ 11 500 ₽.

Купить HOTWAV T7 Pro

Правда, скидка на покупку HOTWAV T7 Pro будет действовать только с 17 по 23 июня. Так что, любители недорогих противоударных смартфонов, не упустите момент.