Этот противоударный смартфон с AliExpress весит всего 283 г и стоит совсем не дорого. В России такой не встретишь

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В чем заключается главная проблема защищенных смартфонов? По-моему, ответ очевиден: экстремальный вес. Да, почти все защищенные модели предлагают большую батарейку, но покупать полукилограммовый кирпич ради 50-процентного буста к автономности и противоударных свойств корпуса — сомнительная затея, вам не кажется? Но что же делать?

Этот противоударный смартфон с AliExpress весит всего 283 г и стоит совсем не дорого. В России такой не встретишь. Новый защищенный смартфон, который отличается своей легкостью. Фото.

Новый защищенный смартфон, который отличается своей легкостью

17 июня на AliExpress начинается акция «Месяц красных цен», а рамках которой состоится старт продаж HOTWAV T7 Proнедорогого противоударного смартфона, который весит меньше 300 граммов. То есть как обычная модель в чехле. Но насколько он соответствует требованиям 2024 года и стоит ли покупать HOTWAV T7 Pro? Сейчас разберемся.

Узнать цену HOTWAV T7 Pro

Легкий противоударный смартфон

Начнем с главной фишки HOTWAV T7 Pro — его относительной легкости. Вес смартфона составляет всего 283 грамма, а толщина корпуса составляет 12.8 мм. При этом он защищен по всем необходимым для актуальных условий стандартам.

Легкий противоударный смартфон. Учитывая противоударные свойства корпуса, смартфон действительно получился легким. Фото.

Учитывая противоударные свойства корпуса, смартфон действительно получился легким

Во-первых, это влагозащита IP68 и IP69K, благодаря которой смартфон можно погружать на глубину до 1.5 метров и даже мыть его под струей горячей воды. Во-вторых, это противоударный корпус HOTWAV T7 Pro с полным соответствием MIL-STD-810H.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Смартфон HOTWAV T7 Pro прошел армейские испытания, подтвердившие, что он не боится падений с высоты, а еще отлично работает при температуре от -55°C до +70°C. Так что защищенный аппарат и якутские морозы переживет, и индийский зной выдержит.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

HOTWAV T7 Pro получил аккумулятор на 6280 мАч. Это далеко не рекордный показатель, но он все равно больше, чем у обычных моделей, предлагающих в лучшем случае 5000 мАч. Плюс не забываем, что разработчики телефона с мощной батареей помимо прочего старались сделать его максимально компактным.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором. С таким аккумулятором смартфон проработает долго. Фото.

С таким аккумулятором смартфон проработает долго

Аккумулятор на 6280 мАч хватит, чтобы играть на протяжении 30 часов или такое же количество времени смотреть видео. В комбинированном сценарии смартфон HOTWAV T7 Pro готов спокойно выдать 2 дня автономной работы, и это — отличный результат.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Характеристики HOTWAV T7 Pro

Чем еще интересен HOTWAV T7 Pro? Чтобы разобраться в этом, внимательно посмотрим на начинку противоударного телефона на Андроид, а точнее — на технические характеристики устройства.

ХарактеристикиHOTWAV T7 Pro
Экран6.6 дюйма, IPS (2460х1080), 60 Гц
Основная камера64 МП + ToF
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорMediaTek MT8788
Память6/256 ГБ
Аккумулятор6280 мАч
Зарядка18 Вт

Купить HOTWAV T7 Pro

Можно ли к чему-то придраться? При желании — да. Можно возмутиться, глядя на то, что экран смартфона HOTWAV T7 Pro не поддерживает повышенную герцовку, а процессор MT6788 набирает в AnTuTu скромные 200 тысяч баллов. Однако, если ранее человек не держал перед собой экран с частотой 90 или 120 Гц, никакого дискомфорта от стандартной герцовки он не испытает, а текущего запаса производительности хватит, чтобы смотреть видео, переписываться в мессенджерах и играть в казуальные проекты.

Характеристики HOTWAV T7 Pro. А это комплект поставки смартфона, куда помимо прочего входит защитное стекло. Фото.

А это комплект поставки смартфона, куда помимо прочего входит защитное стекло

На фоне сомнительных недостатков громко заявляют о себе очевидные достоинства HOTWAV T7 Pro. Это не только большой аккумулятор и защитные свойства противоударного смартфона на Андроид, но и неплохая 64-мегапиксельная камера вкупе с хорошим запасом памяти, которую к тому же можно увеличить еще на 2 ГБ, установив MicroSD-карту.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать HOTWAV T7 Pro

И все-таки кому и зачем стоит купить HOTWAV T7 Pro? Эта модель подойдет тем, кому нужен защищенный смартфон, но в то же время совсем не хочется держать в руке здоровенный кирпич и уж тем более играть на нем. Тогда HOTWAV T7 Pro удовлетворит все базовые потребности и порадует привлекательной ценой. Какой? Всего $124.99 или ~ 11 500 ₽.

Купить HOTWAV T7 Pro

Правда, скидка на покупку HOTWAV T7 Pro будет действовать только с 17 по 23 июня. Так что, любители недорогих противоударных смартфонов, не упустите момент.

Теги
Лонгриды для вас
Новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 мощнее Apple M2 для макбуков. Когда он выйдет и какие смартфоны его получат

Хотя производители смартфонов продолжают выпускать флагманы на Snapdragon 8 Gen 3, уже во всю кипит подготовка к релизу Snapdragon 8 Gen 4 — нового процессора для топовых мобильных устройств. Выйдет он не завтра, но уже сейчас о нем известно практически все. По предварительным данным, свежий процессор Qualcomm будет мощнее Apple M2 — чипсета, который американская компания использует в своих ноутбуках и мини-ПК. Кроме того, на днях был опубликован список первых смартфонов на Snapdragon 8 Gen 4, поэтому нам есть, что обсудить.

Читать далее
Почему нужно покупать смартфоны с поддержкой MicroSD, даже если вам кажется, что памяти много

На прошлой неделе я рассказывал, как за последний год деградировали смартфоны. Одним из главных недостатков новых устройств тогда был назван отказ от поддержки MicroSD даже в относительно недорогих моделях. Очевидно, мы наблюдаем тенденцию к постепенному искоренению карт памяти в смартфонах, что производители мотивируют низкой скоростью внешних накопителей, отсутствием защиты и достаточным количеством свободного места во внутреннем хранилище. Однако сегодня я в очередной раз убедился, насколько важна поддержка MicroSD на телефоне, и сейчас хочу поделиться своими соображениями по этому поводу.

Читать далее
5 забытых Android-смартфонов, которые самое время купить: они круче всех новинок 2024 года

Век смартфонов короток. Почти каждая модель ежегодно получает наследника, а через 2 года уже точно отправляется на свалку истории. Хочешь не хочешь, но производители вынуждают нас покупать новинки. С одной стороны, в большинстве случаев наследники становятся лучше предшественников. С другой — их цена растет, в то время как устройства предыдущих поколений сильно дешевеют. И в подобной ситуации появляется смысл купить старый смартфон, который лучше нового. Главное — отыскать такую модель в магазине.

Читать далее