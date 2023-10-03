Этот смартфон — копия российского Р-ФОНа, но в 2,5 раза дешевле. Где его купить

Складывается ощущение, что самый популярный смартфон 2023 года в нашей стране — это российский Р-ФОН, а не какой-нибудь iPhone 15 или, прости господи, Xiaomi 13. С одной стороны, оно и понятно: отечественный продукт (вроде бы). С другой — анонсированный в июле Р-ФОН до сих пор не вышел, а его популярность объясняется не инновационными фишками, а постоянными подозрениями в плагиате. На этот раз энтузиасты нашли копию российского смартфона — Symphony Helio 80. А продается аналог в одной из самых бедных стран мира Бангладеш.

Правда ли, что Р-ФОН — российский смартфон

Впервые российский Р-ФОН анонсировал глава НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий, показавший в июле 2023 года скриншоты операционной системы Rosa Mobile, которая, судя по всему, должна стать отечественной заменой Android. Первым смартфоном на Rosa Mobile, по его словам, и должен был стать многострадальный Р-ФОН. Тогда его планировали запустить уже осенью 2023 года, но что-то пошло не так…

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Когда в августе 2023 года смартфон показал король аськи глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, разместив видео распаковки в своем телеграм-канале, наши коллеги из mobiltelefon.ru провели расследование, из которого следует, что:

производителем Р-ФОНа является некая Bopel Mobile Technology, выпускавшая устройства для стран Центральной Америки;

производственные мощности Bopel Mobile Technology базируются в Гонконге;

отечественная фирма RUTEQ имеет казахстанскую, а не российскую нотификацию.

Через полторы недели все тот же Владимир Зыков решил опровергнуть найденную автором mobiltelefon.ru Олегом Лазаревым нотификацию Р-ФОНа, заявив следующее:

«Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia».

22 сентября 2023 года стало известно, что российский Р-ФОН будут делать в Саранске, но вот уже 30 сентября Олег Лазарев из mobiltelefon.ru обнаружил смартфон Symphony Helio 80, который уж очень похож на отечественный продукт.

Symphony Helio 80 — копия Р-ФОНа

Helio 80 — это новинка бренда Symphony Mobile, входящего в EDISON Group, которая была анонсирован в сентябре этого года. На сайте компании говорится, что она является производителем смартфонов №1 в Бангладеш.

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Если мы сравним Symphony Helio 80 и Р-ФОН, то окажется, что внешне смартфоны действительно похожи. Но внутреннее наполнение устройств все-таки немного отличается.

Характеристики Р-ФОН Helio 80 Основная камера 50 МП 108 МП Память 8/128 ГБ 6/128 ГБ

Кстати, Symphony Helio 80 — не единственный клон Р-ФОНа. В Турции тоже есть подозрительно похожий аппарат, который называется General Mobile GM 24 Pro.

На слухи относительно внешнего сходства смартфонов RUTEQ быстро отреагировала, заявив в наспех созданном телеграм-канале Р-ФОН Медиа следующее:

«У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что Р-ФОН и иностранный смартфон — это два совершенно разных устройства».

О чем можно сказать с уверенностью, так это о стоимости устройств. Еще в июле 2023 года глава НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий сказал, что цена Р-ФОНа в российской рознице составит меньше 40 тысяч рублей (читай — 39 999 ₽). При этом Symphony Helio 80 в Бангладеш продается за 17 тысяч местных таков или 15 100 ₽. Турецкий General Mobile GM 24 Pro стоит примерно столько же.

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Когда можно будет купить Р-ФОН

Так является ли Р-ФОН российским смартфоном? Да, но с огромным количеством оговорок. Судя по реестрам Росаккредитации, которые изучили коллеги из mobiltelefon.ru, отечественная компания планирует закупать готовые смартфоны у китайской Bopel Mobile Technology, как это делает Symphony Mobile из Бангладеш. В Саранске, по заявлениям RUTEQ, будут выполняться «поверхностный монтаж и сборка». Что скрывается под этой формулировкой — только российской компании и известно. Можете поделиться своими предположениями в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

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В сложившейся ситуации огорчает реакция RUTEQ, которая формально вроде бы и признает иностранное происхождение смартфона, но ее представители постоянно говорят о Made In Russia, и ее заявления во многом противоречат сами себе. Кроме того, мы до сих пор не знаем, когда выйдет Р-ФОН. Очевидно, что осенний релиз, обещанный в июле 2023 года, сдвигается, а RUTEQ лишь сообщает о своей усердной работе над российским ответом Apple iPhone.