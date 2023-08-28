Российский Р-ФОН стоит 40 тысяч рублей. Вот 5 Android-смартфонов, которые дешевле и лучше него

В середине августа 2023 года был анонсирован российский смартфон Р-ФОН — довольно ожидаемое устройство во времена, когда многим местным компаниям хочется импортозаместить все, что потенциально может лежать на полках наших магазинов. Попытка сделать отечественный девайс представляется похвальной идеей, и некоторые люди действительно захотят его приобрести, объясняя свое решение чувством патриотизма. Однако любое желание купить российский смартфон моментально улетучится, когда вам станет известна его цена.

Хотя дата выхода Р-ФОНА состоится не раньше осени 2023 года, уже сейчас известна его стоимость. Производитель, в качестве которого на бумаге выступает ООО НТЦ ИТ РОСА, планирует продавать свое творение в версии 8/128 Гб примерно за 40 000 ₽.

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По предварительным данным, российский смартфон будет работать на тайваньском процессоре Helio G99 и фотографировать на 50-мегапиксельную камеру Samsung JN1 корейского производства. Девайсы с аналогичным железом стоят в 2-3 раза меньше, а из по-настоящему отечественного в Р-ФОН только операционная система Rosa Mobile, поддерживающая ограниченное количество приложений. Так что альтернатив у российского смартфона хоть отбавляй.

Дешевый смартфон POCO M5

Цена: от 12 990 ₽

Характеристики Р-ФОНа вызывают искреннее возмущение, ведь смартфон POCO M5 от суббренда Xiaomi предлагает все то же самое всего за 13 тысяч рублей. Судите сами: он работает на аналогичном процессоре Helio G99, оснащен камерой Samsung JN1 на 50 Мп, имеет такой же аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает 18-ваттную зарядку. Один в один, да еще и в 3 раза дешевле.

Купить POCO M5

Смартфон POCO M5 — это аппарат, который можно охарактеризовать словами «топ за свои деньги». В то же время у него есть недостатки вроде отвратительной фронталки на 5 Мп. Однако не факт, что Р-ФОН получит камеру для селфи более высокого уровня.

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Красивый смартфон TECNO Camon 20 Pro

Цена: от 17 990 ₽

Заплатив не 13, а 18 тысяч рублей, можно получить смартфон, уж точно не уступающий отечественному аналогу. Например, TECNO Camon 20 Pro. Он тоже работает на процессоре Helio G99, но в остальном на голову выше Р-ФОНа.

Купить TECNO Camon 20 Pro

Смартфон TECNO Camon 20 Pro использует сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, фотографирует на более крутую камеру с разрешением 64 Мп, а его аккумулятор на 5000 мАч заряжается намного быстрее Р-ФОНа за счет комплектного адаптера питания на 33 Вт.

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Samsung Galaxy A54 — смартфон с влагозащитой

Цена: от 28 990 ₽

Как вы понимаете, даже при цене в 2 раза ниже можно получить аппарат, который будет во всем лучше отечественного смартфона. А как насчет устройств до 30 тысяч рублей? В этом ценовом сегменте отличным вариантом станет корейский Samsung Galaxy A54.

Купить Galaxy A54

Смартфон Galaxy A54 работает на более мощном чипе Dimensity 1080, его камера оснащена оптической стабилизацией изображения, а помимо крутых характеристик он предлагает влагозащиту корпуса по стандарту IP68. Жаль только, что Samsung — одна из тех компаний, которые не кладут зарядку в коробку с устройством.

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Необычный смартфон Nothing Phone (1)

Цена: от 35 990 ₽

И все-таки Р-ФОН — диковинка, в отличие от других однотипных моделей, представленных на прилавках наших магазинов. Но среди китайских клонов можно найти интересный смартфон. Например, Nothing Phone (1), чья главная фишка — функциональные светодиоды на спинке.

Купить Nothing Phone (1)

С точки зрения характеристик Nothing Phone (1) представляет собой отличный аппарат среднего уровня. Он работает на почти в 2 раза мощном по сравнению с Helio G99 процессоре Snapdragon 778G, неплохо фотографирует на свою 50-мегапиксельную камеру, а еще предлагает яркий экран с симметричными рамками. То есть вы получаете не только уникальную фишку, но и достойную начинку, полностью соответствующую цене.

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POCO F5 — возможно, лучший смартфон до 40 000 рублей

Цена: от 36 990 ₽

Чтобы понять, насколько неконкурентоспособен российский смартфон, достаточно взглянуть на характеристики POCO F5, за который просят даже чуть меньше 40 тысяч рублей. Смотрим на его процессор и понимания, что он в 2,5 раза мощнее Р-ФОНа, согласно результатам теста в AnTuTu.

Купить POCO F5

Помимо мощного процессора китаец способен предложить массу других не менее крутых характеристик от 64-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией до зарядки на 67 Вт. Теперь вы знаете, какой смартфон за 40000 рублей купить. И это точно не Р-ФОН.