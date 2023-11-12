Этот смартфон стоит дешевле 10 000 рублей. У него экран 120 Гц без ШИМ, камера 64 МП и 256 ГБ памяти

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов

Сколько должен стоить хороший смартфон на Android? У каждого свой ответ на этот вопрос. В конце концов, все зависит от личных потребностей конкретного пользователя. Одному нужна передовая камера, другому — выдающаяся автономность, а третьему — высочайший уровень быстродействия. Во флагманских моделях такие сочетания встречаются очень редко, если вообще встречаются: чего-то все равно будет не хватать. Но производители недорогих смартфонов, чьи покупатели чаще идут на компромиссы, научились совмещать фактически невозможное, выпуская аппараты, которые при совершенно бросовой стоимости предлагают максимум того, что вообще можно пожелать.

Этот смартфон стоит дешевле 10 000 рублей. У него экран 120 Гц без ШИМ, камера 64 МП и 256 ГБ памяти. Сложно представить, что такой смартфон может стоить дешевле 10 тысяч рублей. Фото.

Сложно представить, что такой смартфон может стоить дешевле 10 тысяч рублей

Хороший недорогой смартфон на Андроид

Blackview Shark 8 — это смартфон, который опровергает вообще все законы логики и бизнеса. Глядя на него и его характеристики, просто не понимаешь, как вообще возможно сделать такой аппарат и еще умудряться что-то на нем зарабатывать. Потому что тут поражает вообще все — от дизайна и дисплея до камеры и фирменной прошивки с гарантированной поддержкой.

Если вы еще не поняли, в чем тут соль, внимательно изучите характеристики Blackview Shark 8:

Дисплей6.7″, 120 Гц, IPS
Основная камера64 Мп
ПроцессорHelio G99
Аккумулятор5000 мА*ч
Зарядка (мощность)33 Вт
ПлатформаAndroid 13
Память 8/256 ГБ
Цена 9000 рублей

Купить Blackview Shark 8

Несмотря на то что производитель применяет в конструкции Blackview Shark 8 не стекло или металл, а пластик, выглядит он очень стильно. Перламутровый окрас корпуса придает ему визуальной изысканности, а явно очерченное кольцо тройной камеры отчетливо указывает на то, что с качеством фото тут все очень и очень неплохо.

Быстрый Android-смартфон недорого

В основе Blackview Shark 8 лежит очень типичный для этого класса устройств 6-нанометровый процессор Helio G99 с 8 ядрами и тактовой частотой 2,2 ГГц. Не самое мощное, но очень достойное решение, которое обеспечивает смартфон высокую энергоэффективность вкупе с достаточно высоким уровнем быстродействия за счет интегрированных технологий машинного обучения. Все-таки 420к в AnTuTu — это вам не шутки.

Быстрый Android-смартфон недорого. С железом у смартфона тоже все ок. Фото.

С железом у смартфона тоже все ок

Процессор Blackview Shark 8 хоть и хорош, но все-таки не поражает. А вот память меня реально удивила. Производитель укомплектовал смартфон 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В то время как большинство вендоров продолжают оснащать свои аппараты 64 или в лучшем случае 128 ГБ, Blackview не пожалели и воткнули в Shark 8 планку на четверть терабайта.

Скажете, мало? Тогда вспомните про то, что в прошивке Blackview Shark 8 доступна функция программного наращивания оперативной памяти при помощи инструмента подкачки. Благодаря ему удается увеличить объем ОЗУ с 8 до 16 ГБ, а встроенный накопитель можно расширить за счет съемных карточек памяти. Смартфон поддерживает самые скоростные MicroSD емкостью до 1 ТБ.

Смартфон с хорошей камерой 64 Мп

Смартфон с хорошей камерой 64 Мп. Одно из преимущество этого аппарата — IPS-экран без ШИМ. Фото.

Одно из преимущество этого аппарата — IPS-экран без ШИМ

Камера Blackview — еще одна фишка, за которую стоит полюбить этот смартфон. Во-первых, тут установлен реально хороший основной модуль. Это сенсор Samsung ISOCELL GW3 на 64 мегапикселя размером 1/1.97 дюйма с пикселями в 0,7 микрона. Такая матрица получает больше света, в результате чего снимки получаются более качественными и детализированными даже в условиях недостаточного освещения.

Во-вторых, смартфон использует ПО ArcSoft 7.0 Algorithms, которое обеспечивает быструю и качественную постобработку фотографий и видеороликов. В результате снимки, снятые на камеру Blackview Shark 8, получаются еще более классными, чем без обработки. Возможно, это не совсем честный подход, но кому какая разница, если ваши фото не отличить от профессиональных?

Купить Blackview Shark 8

В-третьих, Blackview Shark 8 поддерживает все основные режимы съемки, встречающиеся только в более дорогих моделях смартфонов. Тут есть и ночной режим, и портретный, которые позволяют выдавать крутые фотки в выбранных сценариях съемки. «Портрет» очень сочно размывает задний фон за объектом съемки, а «ночь» — классно осветляет кадр, даже если он снят в условиях полной темноты.

Стоит ли покупать смартфон Blackview

Стоит ли покупать смартфон Blackview. Blackview Shark 8 поддерживает даже ночную съемку. Фото.

Blackview Shark 8 поддерживает даже ночную съемку

Не знаю, как вы, но для меня, пожалуй, самой важной характеристикой смартфонов является их дисплей. Ведь именно через него мы потребляем весь контент, с которым взаимодействуем на ежедневной основе. Мне важно, чтобы экран был большим (желательно 6,7 дюйма или выше), ярким, плавным, так что частота обновления 120 Гц просто обязательна, а также не мерцал, а это может обеспечить только применение IPS-технологии, которая сегодня встречается крайне редко.

Кто бы мог подумать, что именно Blackview Shark 8 будет соответствовать всем этим критериям. Ну а что? По логике все правильно. Особенно в части технологии производства дисплейной матрицы. А-бренды уже давно отказались от IPS-экранов и перешли на органические матрицы, вот только победить мерцание в большинстве своем так и не смогли, а Blackview просто воспользовались самым беспроигрышным решением.

Купить Blackview Shark 8

В результате мы получаем реально классный экран, который не страдает от ШИМ и обновляется на частоте 120 Гц. Таким образом можно рассчитывать на плавную картинку и при работе с интерфейсом, и в приложениях, и в играх, которые поддерживают повышенную частоту обновления. Выходит просто идеальное решение, которым можно пользоваться с удовольствием и долго.

А теперь самое интересное. Цена. В это сложно поверить, но купить Blackview Shark 8 можно меньше чем за 10 тысяч рублей. Его официальный прайс, актуальный для периода распродажи с честь 11.11, которая продлится ровно одну неделю, составляет 93,99 доллара, или примерно 9000 рублей. Правда, количество акционных товаров ограниченно, поэтому успевайте, пока это не сделали другие.

Теги
Лонгриды для вас
10 компактных Android-смартфонов, которые можно купить в 2023 году

Желание пользователей потреблять контент на большом экране, а также иметь устройство с хорошей батареей, вынудило производителей отказаться от компактных смартфонов в 2023 году. Сегодня вы вряд ли найдете маленький девайс, потому что почти все модели — лопаты. К счастью, из любых правил есть исключения, и сегодня мы поговорим о лучших компактных смартфонах, которые можно найти в российских магазинах или на AliExpress даже сейчас.

Читать далее
Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

На рынке смартфонов сложно встретить модель, которая бы успешно продавалась на протяжении более чем двух лет. Ведь ежегодно появляются новинки, отправляющие своих предшественников на свалку истории. Но в 2023 году Redmi 10 никто так и не смог сместить с пьедестала. Несмотря на то, что эта модель вышла еще осенью 2021-го, она до сих пор остается актуальной и сейчас является лучшим смартфоном до 10000.

Читать далее
Лучшие игровые смартфоны 2023 года, которые тянут абсолютно всё, кроме твоей ипотеки

Игровой смартфон — понятие растяжимое. При желании к нему можно притянуть абсолютно любую модель. Ведь даже на слабом устройстве получится запустить условный PUBG Mobile. Другое дело, что сам процесс будет характеризоваться низким фреймрейтом и сопровождаться постоянными лагами. Разумеется, ни одного мобильного геймера такое положение дел не устроит, а потому любителям погонять на тачках и пострелять в виртуальных врагов следует подбирать устройство среди по-настоящему игровых смартфонов 2023 года, весь упор при разработке которых был сделан на мощный процессор и его оптимизацию. Именно о таких моделях сегодня пойдет речь.

Читать далее