Этот смартфон стоит дешевле 10 000 рублей. У него экран 120 Гц без ШИМ, камера 64 МП и 256 ГБ памяти

Сколько должен стоить хороший смартфон на Android? У каждого свой ответ на этот вопрос. В конце концов, все зависит от личных потребностей конкретного пользователя. Одному нужна передовая камера, другому — выдающаяся автономность, а третьему — высочайший уровень быстродействия. Во флагманских моделях такие сочетания встречаются очень редко, если вообще встречаются: чего-то все равно будет не хватать. Но производители недорогих смартфонов, чьи покупатели чаще идут на компромиссы, научились совмещать фактически невозможное, выпуская аппараты, которые при совершенно бросовой стоимости предлагают максимум того, что вообще можно пожелать.

Хороший недорогой смартфон на Андроид

Blackview Shark 8 — это смартфон, который опровергает вообще все законы логики и бизнеса. Глядя на него и его характеристики, просто не понимаешь, как вообще возможно сделать такой аппарат и еще умудряться что-то на нем зарабатывать. Потому что тут поражает вообще все — от дизайна и дисплея до камеры и фирменной прошивки с гарантированной поддержкой.

Если вы еще не поняли, в чем тут соль, внимательно изучите характеристики Blackview Shark 8:

Дисплей 6.7″, 120 Гц, IPS Основная камера 64 Мп Процессор Helio G99 Аккумулятор 5000 мА*ч Зарядка (мощность) 33 Вт Платформа Android 13 Память 8/256 ГБ Цена 9000 рублей

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Несмотря на то что производитель применяет в конструкции Blackview Shark 8 не стекло или металл, а пластик, выглядит он очень стильно. Перламутровый окрас корпуса придает ему визуальной изысканности, а явно очерченное кольцо тройной камеры отчетливо указывает на то, что с качеством фото тут все очень и очень неплохо.

Быстрый Android-смартфон недорого

В основе Blackview Shark 8 лежит очень типичный для этого класса устройств 6-нанометровый процессор Helio G99 с 8 ядрами и тактовой частотой 2,2 ГГц. Не самое мощное, но очень достойное решение, которое обеспечивает смартфон высокую энергоэффективность вкупе с достаточно высоким уровнем быстродействия за счет интегрированных технологий машинного обучения. Все-таки 420к в AnTuTu — это вам не шутки.

Процессор Blackview Shark 8 хоть и хорош, но все-таки не поражает. А вот память меня реально удивила. Производитель укомплектовал смартфон 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В то время как большинство вендоров продолжают оснащать свои аппараты 64 или в лучшем случае 128 ГБ, Blackview не пожалели и воткнули в Shark 8 планку на четверть терабайта.

Скажете, мало? Тогда вспомните про то, что в прошивке Blackview Shark 8 доступна функция программного наращивания оперативной памяти при помощи инструмента подкачки. Благодаря ему удается увеличить объем ОЗУ с 8 до 16 ГБ, а встроенный накопитель можно расширить за счет съемных карточек памяти. Смартфон поддерживает самые скоростные MicroSD емкостью до 1 ТБ.

Смартфон с хорошей камерой 64 Мп

Камера Blackview — еще одна фишка, за которую стоит полюбить этот смартфон. Во-первых, тут установлен реально хороший основной модуль. Это сенсор Samsung ISOCELL GW3 на 64 мегапикселя размером 1/1.97 дюйма с пикселями в 0,7 микрона. Такая матрица получает больше света, в результате чего снимки получаются более качественными и детализированными даже в условиях недостаточного освещения.

Во-вторых, смартфон использует ПО ArcSoft 7.0 Algorithms, которое обеспечивает быструю и качественную постобработку фотографий и видеороликов. В результате снимки, снятые на камеру Blackview Shark 8, получаются еще более классными, чем без обработки. Возможно, это не совсем честный подход, но кому какая разница, если ваши фото не отличить от профессиональных?

Купить Blackview Shark 8

В-третьих, Blackview Shark 8 поддерживает все основные режимы съемки, встречающиеся только в более дорогих моделях смартфонов. Тут есть и ночной режим, и портретный, которые позволяют выдавать крутые фотки в выбранных сценариях съемки. «Портрет» очень сочно размывает задний фон за объектом съемки, а «ночь» — классно осветляет кадр, даже если он снят в условиях полной темноты.

Стоит ли покупать смартфон Blackview

Не знаю, как вы, но для меня, пожалуй, самой важной характеристикой смартфонов является их дисплей. Ведь именно через него мы потребляем весь контент, с которым взаимодействуем на ежедневной основе. Мне важно, чтобы экран был большим (желательно 6,7 дюйма или выше), ярким, плавным, так что частота обновления 120 Гц просто обязательна, а также не мерцал, а это может обеспечить только применение IPS-технологии, которая сегодня встречается крайне редко.

Кто бы мог подумать, что именно Blackview Shark 8 будет соответствовать всем этим критериям. Ну а что? По логике все правильно. Особенно в части технологии производства дисплейной матрицы. А-бренды уже давно отказались от IPS-экранов и перешли на органические матрицы, вот только победить мерцание в большинстве своем так и не смогли, а Blackview просто воспользовались самым беспроигрышным решением.

Купить Blackview Shark 8

В результате мы получаем реально классный экран, который не страдает от ШИМ и обновляется на частоте 120 Гц. Таким образом можно рассчитывать на плавную картинку и при работе с интерфейсом, и в приложениях, и в играх, которые поддерживают повышенную частоту обновления. Выходит просто идеальное решение, которым можно пользоваться с удовольствием и долго.

А теперь самое интересное. Цена. В это сложно поверить, но купить Blackview Shark 8 можно меньше чем за 10 тысяч рублей. Его официальный прайс, актуальный для периода распродажи с честь 11.11, которая продлится ровно одну неделю, составляет 93,99 доллара, или примерно 9000 рублей. Правда, количество акционных товаров ограниченно, поэтому успевайте, пока это не сделали другие.