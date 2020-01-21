Google особенно подходит к вопросам психологического состояния владельцев Android-аппаратов. Ей важно, как себя чувствуют клиенты, именно поэтому компания в Android 9 добавила функцию цифрового благополучия, если интересно, можете прочитать материал о том, как активировать данную функцию на вашем смартфоне. С помощью неё можно просматривать, как часто мы используем те или иные приложения, а также задавать лимиты на определенные приложения, чтобы ограничить себя или своих детей.

Вспомните, как не так давно вы листали ленту Twitter, Instagram или TikTok. Все подобные приложения постепенно вызывают зависимость. Вспомните, как вы заходите на главную страницу YouTube, и даже сами того не замечая, открываете заинтересовавший вас видеоролик. Это серьёзная проблема, с которой сталкивается современное поколение. Мы не можем отказать себе, потому что наш мозг привык к телефону, к его приложениям, нам необходимы очередные дозы эндорфина. К тому же использование телефона — это своего рода прокрастинация с целью отстранить себя от каких-то важных дел.

В Google попытались подойти к этой проблеме в очередной раз, но уже немного под иным углом. Компания выпустила три интересных приложения.

Приложение Envelope — замена второму телефону

Пока приложение доступно только пользователям Google Pixel 3a. Это экспериментальное решение, как и два следующих, которое превращает смартфон в future-телефон (кнопочный телефон). Это позволит на некоторое время отстраниться от использования приложений соцсетей. Чтобы начать использовать Envelope, необходимо распечатать PDF-документ, предлагаемый самим приложением. Далее распечатанную бумагу необходимо свернуть в форме конверта. После чего нам предлагают поместить смартфон внутрь него, таким образом мы получаем доступ лишь к приложению телефона и камеры. По видеоролику выше можно быстро понять, о чём идёт речь.

Данный проект распространяется в формате Open Source, Google опубликовала весь исходный код на GitHub, поэтому каждый может внести свой вклад в его развитие.

Скачать Envelope

Activity Bubbles — шары на рабочем столе

Второе приложение — Activity Bubbles. Суть очень проста — когда вы разблокируете смартфон, на заставке рабочего стола появляется шар, и чем дольше будет длиться одна сессия, тем больше он будет становиться. При повторной разблокировке прежний шар останется таким, но появится еще один маленький, который также будет увеличиться в размерах со временем. Таким образом к вечеру рабочий стол должен заполниться большими и маленькими шарами. Это будет показывать владельцу устройства, как часто он разблокировал гаджет и как долго он его использовал. Например, я разблокирую устройство в среднем около 100 раз в день, поэтому мой экран будет забит этим шарами.

Скачать Activity Bubbles

Screen Stopwatch — когда часы говорят о многом

Третье и последнее приложение — Screen Stopwatch. Оно очень похоже на Activity Bubbles и суть его крайне проста — на рабочем столе отображаются цифровые часы, которые показывают, как часто вы использовали устройство. Обновляются они в реальном времени и постоянно будут привлекать внимание пользователя. По своей цели они схожи с Activity Bubbles, но предлагают иной способ визуализации. В любом случае, оно несомненно будет полезным.

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Радует то, что Activity Bubbles и Screen Stopwatch имеют фон черного цвета, что в теории должно улучшить автономность смартфона. В случае с Envelope, по правде говоря, не совсем понятно, кто будет распечатывать что-либо и потом помещать устройство в бумажный конверт — очень сомнительная концепция. Но плюс в том, что вы всё еще можете контролировать себя, так как, если раскрыть конверт, приложение Envelope покажет, как долго вы продержались.

Скачать Screen Stopwatch

Как уменьшить использование телефона?

Старайтесь просто контролировать себя. Человеку не поможет ни одно приложение, если у него нет силы воли. Не поддавайтесь желаниям разблокировать гаджет с целью просмотреть ленту Instagram. Не тратьте своё драгоценное время на такие бесполезные вещи. И гораздо лучшим решением станет чтение новостей AndroidInsider в Телеграм и подписка на наш чат.

По материалам androidpolice