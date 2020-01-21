Я долго думал, за что я люблю Google Chrome. Ведь, по большому счёту, ничего уникального в нём нет. Тот же Firefox имеет и расширения, и блокировщик рекламы, да и с безопасностью у него явно получше, чем у детища поискового гиганта, не говоря уже о не в пример меньшем ресурсопотреблении. Однако всё стало на свои места, когда я вспомнил про меню экспериментальных настроек, которое скрыто от рядовых пользователей, но доступно продвинутым, позволяя им расширить функциональные возможности браузера всего лишь нажатием пары клавиш.

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В экспериментальное меню попадают те параметры, которые Google всё ещё тестирует и не уверена, стоит ли вообще внедрять их в финальную версию браузера. По этой причине часть функций может работать нестабильно или не работать вообще. Однако в большинстве случаев все параметры из экспериментального меню работают вполне исправно, обеспечивая вас доступом к тем возможностям, которые всем остальным станут доступны ещё ох как не скоро. К примеру, ночную тему для сайтов в Chrome по-прежнему можно включить только через это меню. Но к чему это я?

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А к тому, что сейчас Google тестирует обновлённое меню «Поделиться» в Chrome для Android. Дизайнеры компании полностью перерисовали его оформление и изменили компоновку. Но если новый дизайн мне не очень понравился, то смещение всех управляющих элементов в нижнюю часть я оценил высоко. Всё-таки на смартфонах с экранами от 6,5 дюймов это оказывается куда удобнее, чем тянуться даже до середины дисплея, чтобы выбрать нужный пункт. При желании сюда же можно добавить функцию создания скриншотов.

Как включить новое меню в Chrome

Для этого перейдите по адресу chrome://flags;

Найдите параметр Chrome Sharing Hub и включите его нажатием кнопки Enabled;

Перезагрузите браузер нажатием кнопки Relaunch в нижней части экрана;

Найдите параметр Chrome Share Screenshot и проделайте с ним то же самое.

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Судя по всему, новое меню «Поделиться» — как раз из тех нововведений, которые работают нестабильно на некоторых устройствах. Во всяком случае, на Honor View 20 запустить его не удалось, даже несмотря на то что активация параметра в экспериментальном меню прошла успешно. Однако выход из ситуации есть. Если вы хотите испытать это и многие другие нововведения, которые находятся в стадии тестирования, установите себе Chrome Canary. Это тестовая версия браузера, где все новые функции появляются раньше всех.

Как отключить флаги в Chrome

Что делать, если вам не понравился новый дизайн меню «Поделиться» и вы хотите отменить применённые изменения? Для этого снова вернитесь в раздел с флагами, отыщите параметры, которые включили ранее, и переведите их в состояние Disabled, после чего перезагрузите браузер нажатием кнопки Relaunch. Очень важно отключать все параметры по очереди и перезагружать Chrome после каждого отключения, чтобы изменения гарантированно вступили в силу. В противном случае нововведения могут не отключиться и вам придётся повторять всю процедуру заново.