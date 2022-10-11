Какие недорогие гаджеты Xiaomi стоит купить в 2022 году

Компания Xiaomi выпускает гаджеты на все случаи и пользуется спросом у пользователей, поэтому за последнее время товары заметно подорожали. К счастью, даже на старте продаж смартфоны продаются недорого, поэтому их можно урвать по приятной цене. Например, недавно представленный новый недорогой смартфон от Redmi, продажи которого стартуют на днях. Кроме того, многие хотели бы купить фитнес-браслет Mi Band 7 Pro — пожалуй, лучший Mi Band за всё время. Как раз на днях в продажу вышла глобальная версия, которая сильно отличается от китайской.

Несмотря на то, что смартфоны Redmi и браслеты Mi Band сами по себе стоят дешево, всегда есть способ сэкономить. Ниже мы расскажем, где и как купить устройства Xiaomi по низкой цене на старте продаж.

Какой Редми купить в 2022

Недорогой смартфон — это не только замечательный способ оставаться на связи, если основной телефон сломается, но и прекрасный подарок кому-то из близких. Например, детям. Очень вовремя Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi A1: устройство имеет большой 6,5-дюймовый экран HD+, а также двойную 8-мегапиксельную камеру и 5-мегапиксельную основную.

Согласитесь, уже отличный набор для недорогого смартфона? От остальных невзрачных бюджетных моделей он отличается еще и тем, что имеет заднюю крышку с текстурой под кожу — вот уж точно не ожидаешь этого увидеть такой приятный сюрприз в бюджетном смартфоне.

Чем еще примечателен смартфон, так это тем, что у него есть разъём для наушников — благодаря этому владельцы всегда смогут слушать музыку с помощью любимых наушников! Преимуществом Redmi A1 является и батарея — в него установлен мощный аккумулятор на 5000 мА*ч, поэтому автономности хватит в среднем на два дня!

При активном использовании Redmi A1 проработает около 14 часов — во многом это заслуга процессора MediaTek Helio A22, который хоть и не имеет бешеной производительности, но без проблем справляется со всеми повседневными задачами.

По умолчанию в Redmi A1 установлен Android 12 Go, а также 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенного хранилища, которое при желании можно расширить с помощью карты памяти. У него есть брат-близнец — Redmi A1+, у которого вдобавок есть сканер отпечатка пальца. Новые смартфоны Redmi только появились в продаже, но уже сейчас их можно купить по низкой цене, но не забудьте использовать купон на странице продавца!

Купить Redmi A1 и Redmi A1+

Какой Mi Band выбрать в 2022

Летом Xiaomi представила два фитнес-браслета, но если обычный Mi Band 7 внешне практически ничем не отличается от предыдущих поколений, то Mi Band 7 Pro — абсолютно новый в линейке. Фитнес-браслет даже больше похож на смарт-часы, но единственное серьезное отличие — отсутствие встроенной памяти. Что нового в Mi Band 7 Pro еще и чем он хорош?

Изменился внешний вид: AMOLED-экран увеличился до 1,64 дюйма, появилась функция Always On Display, а еще — 180 встроенных циферблатов! Помимо этого, появился датчик освещенности, который регулирует яркость экрана, а еще новые стильные ремешки, которые намного удобнее, чем в обычном Mi Band.

увеличился до 1,64 дюйма, появилась функция Always On Display, а еще — 180 встроенных циферблатов! Помимо этого, появился датчик освещенности, который регулирует яркость экрана, а еще новые стильные ремешки, которые намного удобнее, чем в обычном Mi Band. Главное отличие нового Mi Band от предыдущих версий — датчик GPS , которого давно ждали любители здорового образа жизни. С помощью него тренировки на открытом воздухе можно проводить без телефона, а поэтому маршрут при беге на улице или велотренировке все равно сохранится в приложении Zepp Life.

, которого давно ждали любители здорового образа жизни. С помощью него тренировки на открытом воздухе можно проводить без телефона, а поэтому маршрут при беге на улице или велотренировке все равно сохранится в приложении Zepp Life. Для всех этих нововведений подготовили новый аккумулятор в Mi Band 7 Pro на 235 мА*ч: его хватит на 5 дней активного использования или же на 12-14 дней в качестве наручного гаджета для просмотра уведомлений или времени. Заряжается он тоже быстро: 5 минут зарядки будет достаточно для 8 часов работы!

на 235 мА*ч: его хватит на 5 дней активного использования или же на 12-14 дней в качестве наручного гаджета для просмотра уведомлений или времени. Заряжается он тоже быстро: 5 минут зарядки будет достаточно для 8 часов работы! В Mi Band 7 Pro обновили датчики: это касается и пульсометра, и датчика измерения кислорода в крови — теперь они работают точнее. Благодаря им режимы тренировок запускаются автоматически, а всего их в смарт-часах около 120.

— теперь они работают точнее. Благодаря им режимы тренировок запускаются автоматически, а всего их в смарт-часах около 120. Прокачали и мониторинг сна — он стал фиксировать данные намного точнее. По традиции Mi Band 7 Pro защищен от воды, поэтому браслет можно брать в душ или в бассейн!

Несмотря на то, что новый Mi Band 7 Pro вышел уже довольно давно, глобальная версия появилась в продаже только сейчас: проблема в том, что гаджет оказался настолько популярным, что компании потребовалось несколько месяцев для удовлетворения внутреннего спроса.

Отличие глобальной версии Mi Band от китайской заключается в том, что есть поддержка актуальных сервисов для нашей страны и языковых пакетов. Купить Mi Band 7 Pro по выгодной цене можно по ссылке ниже.

Купить Mi Band 7 Pro

Так что, если вы считали, что более-менее выгодные цены на гаджеты Xiaomi можно найти только на новогодних распродажах, вы сильно ошибались: даже на старте продаж можно купить глобальную смартфон или фитнес-браслета по демократичной цене.