Xiaomi в последнее время будто соревнуется сама с собой. Компания уже сделала собственный складной Айфон и на этом останавливаться явно не собирается. Следом обновилась линейка, которая давно стала народной: представлен новый фитнес-браслет Band 11. Он заметно похудел, обзавёлся нормальным NFC для оплаты и держит заряд до три недели. Разбираемся, что реально поменялось, какие датчики сюда завезли и есть ли смысл менять старый браслет на новинку прямо сейчас.

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Что изменилось в новом Xiaomi Band 11

Внешне это всё тот же знакомый браслет, но над корпусом Xiaomi поработала как следует. Толщина теперь всего 0,99 см при массе 15,58 грамма, так что новинка стала тоньше и легче предшественника. Корпус скруглили, конструкцию обновили, и на руке всё это должно ощущаться ещё незаметнее.

Для устройства, которое носишь не снимая, такие мелочи важнее, чем кажется. Лёгкий и тонкий браслет не мешает ни на тренировке, ни во сне, и про него банально забываешь. Наш автор проходил с прошлым Band 10 целый год и остался доволен, так что к смене поколения тут интерес вполне понятный.

Здоровье и датчики: за чем браслет реально следит

Главную ставку Xiaomi сделала на здоровье, и это логично: ради мониторинга такие браслеты обычно и берут. Band 11 получил улучшенный профессиональный анализ вариабельности сердечного ритма во сне. Если проще, браслет теперь внимательнее смотрит за тем, как организм восстанавливается за ночь.

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Добавились и высокоточные датчики пульса и уровня кислорода в крови. Для утренней пробежки, контроля нагрузки или просто спокойствия за собственные показатели этого набора хватает с запасом. Полноценные умные часы браслет, конечно, не заменит. Если хочется большего, Huawei недавно выпустила Watch GT 7 и напихала в них функций чуть ли не больше, чем в иной смартфон. Правда, и ценник там совсем другой.

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NFC на запястье и автономность до 21 дня

Приятная новость: в Band 11 наконец завезли многофункциональный NFC. На практике это оплата, пропуска и прочие бесконтактные штуки прямо с руки, без вытаскивания телефона. Мелочь, а в супермаркете или на проходной экономит секунды каждый день.

Автономность обещают до 21 дня без подзарядки. Цифра красивая, хотя на деле всё упирается в то, как часто дёргаешь экран и датчики. Но даже если реальность окажется скромнее, две-три недели против ежедневной зарядки часов ощущаются совсем иначе. Кому нужно ещё больше, у Xiaomi есть версия посерьёзнее: Smart Band 10 Pro с GPS и NFC внешне тянет чуть ли не на Apple Watch, только стоит заметно дешевле.

Первый браслет на Xiaomi HyperOS 4

Отдельно стоит выделить программную часть. Band 11 становится первым носимым устройством Xiaomi на HyperOS 4. Что именно это даст в повседневности, покажут первые недели. Но обычно новая прошивка означает шустрее интерфейс, аккуратнее анимации и запас на будущие обновления.

Для гаджета, который живёт по несколько лет, это весомый плюс: старый Band к концу срока нередко начинал притормаживать, и тут как раз есть надежда на другой опыт. Кстати, все свежие разборы гаджетов и инструкции мы выкладываем в нашем канале в MAX, заглядывайте.

Цена Xiaomi Band 11 и стоит ли ждать в России

Предзаказы уже открыты, а стартовая цена составляет 289 юаней, это примерно 43 доллара. По меркам того, что браслет умеет, вышло почти даром. Официально в Россию Band 11, скорее всего, приедет не сразу, зато серые поставки и маркетплейсы такие новинки подхватывают быстро. Пока — тишина, но мы обязательно расскажем о появлении в нашем Телеграм-канале.

Если ждать совсем лень, можно присмотреться к тому, что уже лежит на прилавках. Xiaomi недавно выпустила браслет за пару тысяч рублей, который тут же начали сливать на AliExpress. Вариант добротный, топ за свои деньги.

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Если форм-фактор не подходит, то прошлогодний Mi Band 10 тоже смотрится бодрячком. Мы про него рассказывали в обзоре — с тех пор ничего не изменилось, он определенно лучший на рынке.

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А в целом Band 11 выглядит как аккуратный шаг вперёд: тоньше, автономнее, с NFC и новой системой. Ничего революционного, но именно так и должен взрослеть народный браслет. Если старый ещё бодрится, спешить некуда, а вот новичкам за такие деньги это один из самых очевидных вариантов.