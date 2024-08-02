Какие смартфоны с eSIM можно купить в 2024 году, если нужен Android

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Герман Вологжанин

В 2018 году с подачи Apple широкое распространение получила технология eSIM — встроенный в смартфон чип SIM, позволяющий пользоваться услугами связи без установки пластиковой SIM-карты и ловко переключаться между тарифами и разными операторами связи. Сегодня все актуальные модели iPhone готовы похвастать цифровым аналогом симки, но среди Android-устройств все намного сложнее. Во-первых, телефонов с eSIM мало. Во-вторых, их производители не акцентируют внимание на поддержке данной технологии. Но мы собрали все актуальные модели с eSIM от ведущих брендов.

Какие смартфоны с eSIM можно купить в 2024 году, если нужен Android. К 2024 году появилось немало смартфонов с eSIM. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

К 2024 году появилось немало смартфонов с eSIM. Фото: i-shoppers обзоры

Какие телефоны поддерживают eSIM

На момент публикации материала телефоны, поддерживающие eSIM, из числа Android-устройств выпускают следующие производители:

  • Xiaomi (Redmi);
  • Samsung;
  • HONOR;
  • HUAWEI;
  • Google.

Также телефоны с eSIM есть у Sony, однако устройства японской компании совсем не пользуются популярностью в нашей стране, поэтому вынесем их за скобки. Наконец, если вы захотите взять Xiaomi, HUAWEI или HONOR, обратите внимание, что китайские версии смартфонов лишены поддержки цифровой SIM-карты из-за запрета этой технологии на территории КНР. Поэтому в обязательном порядке нужно брать либо глобалку, либо ЕАС (РСТ).

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Смартфоны Redmi с eSIM

Смартфоны Redmi с eSIM. Совсем недавно появился первый Redmi с eSIM. Фото: Geeky Stuff. Фото.

Совсем недавно появился первый Redmi с eSIM. Фото: Geeky Stuff

Redmi — линейка недорогих смартфонов Xiaomi, которая стала условно самостоятельным брендом в 2019 год. На протяжении долгих лет суббренд игнорировал технологию цифровых симок. Но в 2024 году вышла пара моделей Redmi Note с eSIM:

Первый смартфон не продается в России, но доступен для заказа на AliExpress. А второй можно официально приобрести как в наших крупных магазинах, так и заказать из Китая. Главное, чтобы версия была либо глобальная, либо российская.

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Какие Xiaomi поддерживают eSIM

Какие Xiaomi поддерживают eSIM. Xiaomi с eSIM тоже есть. Фото: Isa Marcial Global. Фото.

Xiaomi с eSIM тоже есть. Фото: Isa Marcial Global

Первым Xiaomi с eSIM стал Xiaomi 12T Pro, вышедший в конце 2022 года, а позже поддержкой технологии обзавелись флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. На сегодня эти модели сняты с производства и уже не встречаются в магазинах, зато до сих пор можно купить:

Как ни странно, самый продвинутый флагман Xiaomi 14 Ultra не поддерживает eSIM, хотя официально продается как в России, так и в других странах за пределами Китая. Поэтому будьте внимательны.

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Какой Samsung поддерживает eSIM

Какой Samsung поддерживает eSIM. Galaxy A55 — первый недорогой Samsung с eSIM. Фото: GSMArena Official. Фото.

Galaxy A55 — первый недорогой Samsung с eSIM. Фото: GSMArena Official

Корейская компания одной из первых после Apple начала осваивать технологию цифровых симок, анонсировав ее еще в серии Galaxy S20, выпущенной в начале 2020 года. А сегодня в продаже вы можете найти следующие смартфоны Samsung с eSIM:

Кроме того, к числу Samsung с eSIM относятся Galaxy A34 и Galaxy A54 в версиях для Европы, Северной Америки и Кореи, а еще поддержка технологии заявлена для планшета Galaxy Tab Active5 и всех представителей серии Galaxy Tab S9 с LTE.

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HUAWEI и HONOR с eSIM

HUAWEI и HONOR с eSIM. У HUAWEI и HONOR тоже есть несколько моделей с eSIM. Фото: Marc Yeo Tech Review. Фото.

У HUAWEI и HONOR тоже есть несколько моделей с eSIM. Фото: Marc Yeo Tech Review

Немногочисленная группа смартфонов, поддерживающих eSIM, есть у двух некогда родственных компаний HONOR и HUAWEI. Настроить электронную симку можно на:

Других HUAWEI с eSIM и смартфонов HONOR из актуальной линейки нет. Зато их предостаточно у другой не менее известной компании.

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Google Pixel с eSIM в России

Google Pixel с eSIM в России. Google регулярно выпускает смартфоны с eSIM. Фото: Android Police. Фото.

Google регулярно выпускает смартфоны с eSIM. Фото: Android Police

Неизменно смартфоны с поддержкой eSIM выпускает компания Google, начавшая это делать еще в 2018 году, представив линейку Pixel 3. Естественно, с тех пор многие модели устарели, и сейчас вы можете найти только следующие Google Pixel с eSIM:

Если упростить, у Google все смартфоны поддерживают eSIM. Даже сравнительно недорогие модели с приставкой «a». Какой ни возьми — каждый с eSIM и каждый работает с российскими операторами связи.

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