5 причин купить смартфон с поддержкой eSIM и выбросить старую SIM-карту

Вот уже несколько лет во всем мире растут продажи телефонов с поддержкой eSIM. Это технология, позволяющая пользоваться услугами связи без установки привычной SIM-карты, поскольку симка в таком случае уже интегрирована в мобильное устройство, а его владельцу нужно лишь выбрать подходящий тариф. eSIM в России тоже работает. И, если раньше вы даже не задумывались об отказе от пластиковой симки, то сейчас самое время это сделать. Ведь есть по меньшей мере 5 плюсов данной технологии.

Телефоны, поддерживающие eSIM

Прежде чем начать разговор о том, чем eSIM лучше обычной SIM-карты, важно затронуть главный недостаток технологии. К сожалению, поддержкой встроенной симки могут похвастать далеко не все смартфоны. Среди актуальных моделей она есть у:

Все это — смартфоны 2023 года с eSIM. Также интегрированная SIM-карта присутствует во многих устройства прошлых лет, а еще в приведенных выше моделях с дополнительными приставками вроде «Pro», «Plus» и «Ultra».

Как получить eSIM

Чтобы оформить eSIM в России, даже не нужно посещать офис оператора. Причем не важно, являетесь вы действующим абонентом или нет. Оформление происходит дистанционно через мобильное приложение оператора, которое в процессе подключения запрашивает доступ к данным клиента на Госуслугах.

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Да, то же самое касается и обычных симок, однако в случае с eSIM нет необходимости ждать доставки пластиковой карточки на дом. Все происходит моментально. Это касается как России, так и большинства других стран, куда вы потенциально решите съездить. Не нужно искать стойки оператора в аэропорту или посещать офис, пытаясь преодолеть языковой барьер через Google Переводчик. Скачал приложение — дело в шляпе.

Сколько симок в телефоне

Лоток смартфона ограничивает нас, позволяя установить максимум 2 SIM-карты. Конечно, подавляющему большинству будет достаточно и этого, но нельзя не рассказать о еще одном преимуществе eSIM — возможности иметь в рамках одного устройства несколько виртуальный симок. Так, на смартфонах Xiaomi доступна регистрация сразу шести тарифов.

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При этом стоит оговориться, что одновременно у вас получится пользоваться только двумя eSIM. Все остальные будут доступны для выбора через настройки устройства, и до момента активации они не смогут принимать звонки. Впрочем, переключение происходит в одно касание, что намного удобнее, чем каждый раз переставлять пластиковые симки.

Можно ли потерять eSIM

Из-за своих размеров и особенностей установки пластиковая SIM-карта может запросто потеряться. Достаточно неаккуратно извлечь лоток, после чего она улетит под диван или буквально испариться на улице. Кроме того, обычную симку можно забыть, и ее не будет рядом в нужный момент.

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Логично, что такого недостатка у еСИМ попросту нет. Симка уже вшита в устройства, а потому может потеряться только вместе со смартфоном. Сделать это сложнее, да и в случае чего заблокировать eSIM намного проще.

Как часто ломается SIM-карта

Все пластиковые карты ломаются. Это касается и симок. При частой перестановке они быстро изнашиваются, а при попадании влаги зачастую выходят из строя. Обладатель смартфона с eSIM о таких проблемах даже не думает.

Поломка eSIM крайне маловероятна. Она ломается так же часто, как процессор смартфона, то есть никогда. Ну или почти. Обычная симка подобным порадовать не в состоянии, а потому надежность — еще один плюс еСИМ.

Нужно ли менять eSIM

Наконец, пластиковые SIM-карты нуждаются в регулярной замене примерно раз в 5 лет. И это вызвано отнюдь не только физическим износом. Просто со временем появляются новые стандарты связи, и для доступа к ним мы вынуждены тратить время на посещение офиса оператора для замены пластиковой карточки.

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Менять eSIM не придется. Все смартфоны с интегрированной симкой уже поддерживают 5G, а к наступлению эры 6G вы наверняка купите новое устройство, и вам не придется идти в офис оператора, чтобы там заменили пластиковую карточку.