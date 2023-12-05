5 причин купить смартфон с поддержкой eSIM и выбросить старую SIM-карту

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Герман Вологжанин

Вот уже несколько лет во всем мире растут продажи телефонов с поддержкой eSIM. Это технология, позволяющая пользоваться услугами связи без установки привычной SIM-карты, поскольку симка в таком случае уже интегрирована в мобильное устройство, а его владельцу нужно лишь выбрать подходящий тариф. eSIM в России тоже работает. И, если раньше вы даже не задумывались об отказе от пластиковой симки, то сейчас самое время это сделать. Ведь есть по меньшей мере 5 плюсов данной технологии.

5 причин купить смартфон с поддержкой eSIM и выбросить старую SIM-карту. Смартфон с eSIM лучше, чем смартфон без eSIM. Фото.

Смартфон с eSIM лучше, чем смартфон без eSIM

Телефоны, поддерживающие eSIM

Прежде чем начать разговор о том, чем eSIM лучше обычной SIM-карты, важно затронуть главный недостаток технологии. К сожалению, поддержкой встроенной симки могут похвастать далеко не все смартфоны. Среди актуальных моделей она есть у:

Все это — смартфоны 2023 года с eSIM. Также интегрированная SIM-карта присутствует во многих устройства прошлых лет, а еще в приведенных выше моделях с дополнительными приставками вроде «Pro», «Plus» и «Ultra».

Как получить eSIM

Как получить eSIM. eSIM оформляется удаленно через приложение оператора. Фото.

eSIM оформляется удаленно через приложение оператора

Чтобы оформить eSIM в России, даже не нужно посещать офис оператора. Причем не важно, являетесь вы действующим абонентом или нет. Оформление происходит дистанционно через мобильное приложение оператора, которое в процессе подключения запрашивает доступ к данным клиента на Госуслугах.

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Да, то же самое касается и обычных симок, однако в случае с eSIM нет необходимости ждать доставки пластиковой карточки на дом. Все происходит моментально. Это касается как России, так и большинства других стран, куда вы потенциально решите съездить. Не нужно искать стойки оператора в аэропорту или посещать офис, пытаясь преодолеть языковой барьер через Google Переводчик. Скачал приложение — дело в шляпе.

Сколько симок в телефоне

Сколько симок в телефоне. С eSIM можно подключить несколько тарифов от разных операторов. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

С eSIM можно подключить несколько тарифов от разных операторов. Фото: i-shoppers обзоры

Лоток смартфона ограничивает нас, позволяя установить максимум 2 SIM-карты. Конечно, подавляющему большинству будет достаточно и этого, но нельзя не рассказать о еще одном преимуществе eSIM — возможности иметь в рамках одного устройства несколько виртуальный симок. Так, на смартфонах Xiaomi доступна регистрация сразу шести тарифов.

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При этом стоит оговориться, что одновременно у вас получится пользоваться только двумя eSIM. Все остальные будут доступны для выбора через настройки устройства, и до момента активации они не смогут принимать звонки. Впрочем, переключение происходит в одно касание, что намного удобнее, чем каждый раз переставлять пластиковые симки.

Можно ли потерять eSIM

Можно ли потерять eSIM. eSIM встроена в телефон, поэтому ее невозможно потерять. Фото.

eSIM встроена в телефон, поэтому ее невозможно потерять

Из-за своих размеров и особенностей установки пластиковая SIM-карта может запросто потеряться. Достаточно неаккуратно извлечь лоток, после чего она улетит под диван или буквально испариться на улице. Кроме того, обычную симку можно забыть, и ее не будет рядом в нужный момент.

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Логично, что такого недостатка у еСИМ попросту нет. Симка уже вшита в устройства, а потому может потеряться только вместе со смартфоном. Сделать это сложнее, да и в случае чего заблокировать eSIM намного проще.

Как часто ломается SIM-карта

Все пластиковые карты ломаются. Это касается и симок. При частой перестановке они быстро изнашиваются, а при попадании влаги зачастую выходят из строя. Обладатель смартфона с eSIM о таких проблемах даже не думает.

Как часто ломается SIM-карта. eSIM подобное не грозит. Фото.

eSIM подобное не грозит

Поломка eSIM крайне маловероятна. Она ломается так же часто, как процессор смартфона, то есть никогда. Ну или почти. Обычная симка подобным порадовать не в состоянии, а потому надежность — еще один плюс еСИМ.

Нужно ли менять eSIM

Наконец, пластиковые SIM-карты нуждаются в регулярной замене примерно раз в 5 лет. И это вызвано отнюдь не только физическим износом. Просто со временем появляются новые стандарты связи, и для доступа к ним мы вынуждены тратить время на посещение офиса оператора для замены пластиковой карточки.

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Менять eSIM не придется. Все смартфоны с интегрированной симкой уже поддерживают 5G, а к наступлению эры 6G вы наверняка купите новое устройство, и вам не придется идти в офис оператора, чтобы там заменили пластиковую карточку.

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