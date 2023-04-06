Какой Redmi Note 12 купить и как получить скидку на старте продаж

Вот уже на протяжении нескольких лет каждую весну стартуют продажи новых смартфонов Redmi Note. Откровенно говоря, предыдущее поколение недорогих устройств получилось неудачным. В качестве аппаратной платформы тогда использовались посредственные чипы, остальные характеристики почти не изменились в сравнении с десятой серией, а в некоторых аспектах новинки даже стали хуже. Но при разработке глобальной версии Redmi Note 12 были учтены все ошибки. Поколение 2023 года состоит из четырех моделей, что потенциально может вызвать определенную путаницу. Поэтому давайте вместе разберемся, чем интересны смартфоны и какой Redmi купить.

Характеристики Redmi Note 12

Модели без приставки «Pro» позиционируются как недорогие телефоны для развлечений. Новинки 2023 года представлены в двух версиях: 4G и 5G. Сравнительная таблица характеристик Redmi Note 12 поможет вам понять, чем они отличаются.

Характеристики Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 5G Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 Мп 48 + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 13 МП 13 МП Процессор Snapdragon 685 Snapdragon 4 Gen 1 Память 4/128, 6/128 или 8/128 Гб 4/128, 6/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Купить Redmi Note 12 4G

Купить Redmi Note 12 5G

У Redmi Note 12 4G и Redmi Note 12 5G одинаковые экраны и батареи. Даже внешне они выглядят идентично, предлагая корпус в трех цветах: черный, голубой и зеленый. В исполнении 5G-версии последняя расцветка напоминает хвою, в то время как у модели с приставкой «4G» крышка менее яркая.

Ключевых отличий два: процессор и основная камера. Несмотря на более высокое разрешение матрицы, Redmi Note 12 4G снимает чуть хуже 5G-версии из-за малого размера сенсора. Плюс ко всему дают о себе знать различия чипсетов: Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 1. Оба процессора являются новыми и построены на 6-нм техпроцессе. Но их производительность серьезно отличается. Если Snapdragon 685 в AnTuTu набирает менее 300 тысяч баллов, то результат Snapdragon 4 Gen 1 приближается к отметке в 400 тысяч.

Если брать смартфон на несколько лет вперед, то стоит купить Redmi Note 12 5G, заплатив за него чуть больше. Плюс ко всему 5G-версия отличается улучшенными алгоритмами обработки изображения, что положительным образом сказывается на съемке фото и видео.

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В остальном перед нами два идентичных аппарата, предлагающих большой и сочный AMOLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц вкупе с шикарной яркостью на уровне 1200 нит. Старт продаж Redmi Note 12 состоится 10 апреля.

Смартфон Redmi Note 12 Pro — флагман среднего класса

В отличие от прошлогоднего поколения, «прошки» не стали делить на версии с приставками «4G» и «5G». Поэтому разница между Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus едва ли будет заметна без въедливого сравнения характеристик.

Характеристики Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 Мп 200 (OIS) + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 МП 16 МП Процессор Dimensity 1080 Dimensity 1080 Память 6/128, 8/128 или 8/256 Гб 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 67 Вт 120 Вт

Купить Redmi Note 12 Pro 5G

Купить Redmi Note 12 Pro+ 5G

Оба смартфона используют процессор Dimensity 1080 — отличное решение для устройств среднего класса, набирающее более 500 тысяч баллов в AnTuTu и поддерживающее запись видео в 4K. Тут стоит сказать о камерах Redmi Note 12 Pro, так как основные сенсоры обеих версий обзавелись системой оптической стабилизации. Еще пару лет назад подобной фишкой могли похвастать только флагманы. Наличие оптостаба обеспечивает стабилизацию видео без артефактов, а также меньшее количество смазанных фото при съемке в движении.

Казалось бы, в обоих случаях все круто, но смартфон Redmi Note 12 Pro Plus чуточку лучше. У него установлена 200-мегапиксельная камера. К слову, сенсор с аналогичным разрешением использует Samsung Galaxy S23 Ultra, который в российской рознице продается почти за 100 тысяч рублей.

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Еще один козырь Plus-версии — 120-ваттная зарядка. Она позволяет восстановить энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за 23 минуты, в то время как базовому смартфону Redmi Note 12 Pro 5G требуется для этого 50 минут. Разница более чем ощутима.

Наконец, купить Redmi Note 12 Pro+ 5G получится только в версии 8/256 Гб. А старт продаж новинок состоится уже 6 апреля. То есть на 4 дня раньше, чем релиз моделей без приставки «Pro».

Как купить Redmi Note 12 со скидкой

Дата выхода Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro — 10 и 6 апреля соответственно. В первые 4 дня с момента старта продаж новинки можно будет приобрести по специальной цене:

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Чтобы получить скидку в размере от $40 до $100, не забудьте взять купон продавца, расположенный на странице товара. И обратите внимание, что одновременно со смартфонами открывается продажа умных часов Redmi Watch 3.

Они оснащены 1,75-дюймовым AMOLED-экраном, защищены от воды, имеют встроенные датчики GNSS (спутниковая навигация) и Bluetooth. Последний пригодится тем, кто хочет совершать звонки со смарт-часов. От одного заряда девайс живет 12 дней, а приобрести носимый аксессуар можно вместе с любым из смартфонов Redmi Note 12, выбрав соответствующий комплект.

Какой Redmi Note 12 выбрать

Наличие четырех моделей, а также большой разброс цен затрудняет выбор смартфона. Если вы не можете определиться, но в первую очередь учитывайте, что при всех сходствах телефоны Redmi Note 12 (не Pro) — недорогие устройства, предлагающие менее производительное железо и менее скромные камеры вкупе с отсутствием стереодинамиков. Однако для общения в соцсетях и прочих видов потребления контента, включая требовательные 3D-игры на средне-низких настройках графики, начинки даже 4G-модификации хватит за глаза.

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Оптимальный выбор — смартфон Redmi Note 12 Pro 5G. Но тут важно учесть, что указанная выше цена актуальна для версии 6/128 Гб, в то время как для Plus-версии предусмотрена только конфигурация на 8/256 Гб. В этом видится маркетинговая уловка, объясняющая высокую цену Redmi Note 12 Pro Plus. А потому перед покупкой обязательно сравните страницы обоих смартфонов на AliExpress.