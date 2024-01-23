Какой Redmi Note 13 купить со скидкой и получить подарок

В последние годы новые смартфоны Redmi Note выходили примерно в одно и то же время. В 2023 году традиция также была соблюдена и обновленная линейка Redmi Note 13 появилась в начале осени. При этом устройства хоть и стоят намного дешевле флагманов других производителей, все равно не по карману многим пользователям — купить их могут, ни в чем себе не отказывая, далеко не все. Тем более, что линейка исчисляется далеко не одним смартфоном, как могли думать неопытные пользователи, а сразу четырьмя! Сегодня расскажем вам о том, как купить любой Redmi Note 13 со скидкой, а также получить шикарный подарок!
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Какой Redmi Note 13 выбрать в 2024
Собираетесь купить новый смартфон или сделать бюджетный, но очень полезный подарок кому-то из близких? Тогда вам не стоит напрягаться и однозначно лучше выбрать базовый Redmi Note 13. Это отличный недорогой смартфон с впечатляющими характеристиками. Он поставляется в трех модификациях с 6 или 8 Гб ОЗУ, а также 128 или 256 Гб встроенной памяти, что оптимально для многих из нас в 2024 году.
Естественно, что и на остальной начинке экономить не стали: главная фишка Redmi Note 13 — AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой 120 Гц, без которых сложно представить современный смартфон. Вишенка на торте — тройная 108-мегапиксельная камера для создания потрясающих фотографий, за постобработку которых отвечает чип Snapdragon 685. К слову, он набирает свыше 400 тысяч очков в бенчмарке, поэтому без труда потянет даже тяжелые игры.
Далеко не все в курсе, что китайские смартфоны поставляются в версии с приставкой «5G» и отличаются от обычной не только названием! Во-первых, это, конечно же, наличие актуального стандарта связи, который рано или поздно появится в нашей стране. Во-вторых, некоторые изменения в конфигурациях. Так, Redmi Note 13 5G имеет процессор Dimensity 6080, который дает большее преимущество в скорости работы. Кроме того, модель поставляется только в одной модификации 8/256 Гб, что позволяет не переплачивать лишнего и не мучаться с выбором. Разница в цене несерьезная, но доплатить немного стоит, чтобы получить реально мощный смартфон.
Характеристики Redmi Note 13 Pro
Нужен смартфон помощнее и готовы потратить чуть больше денег? Несомненно, стоит присмотреться к Redmi Note 13 Pro. Пожалуй, его главное преимущество — проверенный временем и улучшенный чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, который справляется с любыми повседневными нагрузками. При этом он дешевле аналогичных «камней», так что, пользователь объективно остается в плюсе.
Ну, а если производительность для вас не главное, то обратите внимание на 200-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, которая будет радовать вас изо дня в день качественными фотографиями. Приятно, что Redmi Note 13 Pro поставляется в двух модификациях с 8 или 12 Гб оперативки, а также с 256 Гб по умолчанию — тут не заблудишься. Бонусом — быстрая зарядка на 67 Вт, которая вернет смартфон в строй за считанные минуты.
Опытным пользователям Redmi Note 13 Pro 5G видится более оптимальной покупкой по одной простой причине! Данная модификация имеет процессор Snapdragon 7s Gen 2 — более производительный и дорогой чипсет, набирающий свыше 600 тысяч очков в AnTuTu, что делает его более предпочтительной моделью. Кроме того, только смартфон с 5G поддерживает запись видео в 4К. Еще один небольшой, но приятный бонус — слегка увеличенный аккумулятор на 5100 мА*ч.
Redmi Note 13 Pro+ 5G — мощный, но недорогой смартфон
Самая продвинутая версия — Redmi Note 13 Pro+ 5G. Она поставляется на чипе MediaTek Dimensity 7200 Ultra, запаса которого хватит на несколько лет вперед, а также в единственной комплектации 8/256 Гб с быстрой оперативной памятью LPDDR5. Недорогой смартфон Redmi Note будет работать заметно быстрее.
По сравнению с Pro-версией, здесь также есть более быстрая зарядка на 120 Вт, а также влагозащита по стандарту IP68 и двойной слот для сим-карт. Естественно, что такая начинка слегка отражается на внешнем виде — смартфон чуть толще и тяжелее, зато сделан из алюминия, а не пластика. Так что, какой-никакой эффект премиальности здесь имеется — переплатить явно стоит!
Купить Redmi Note 13 со скидкой
Распродажа Redmi Note 13 стартует 24 января и продлится до 30 января: все это время у вас будет уникальная возможность приобрести любой из этих смартфонов по специальной цене. Сколько он будет стоить?
- Redmi Note 13 — от 169 долларов.
- Redmi Note 13 5G — 254 доллара.
- Redmi Note 13 Pro — от 254 долларов.
- Redmi Note 13 Pro 5G — от 329 долларов.
- Redmi Note 13 Pro+ 5G — от 379 долларов.
За покупку каждого смартфона предусмотрены различные подарки: еще один можно получить Redmi Note 13 в подарок, фитнес-браслеты Redmi Band 2 и беспроводные наушники. Для того, чтобы получить максимальную скидку, не забудьте использовать купон со страницы продавца. Но самое главное — не откладывайте покупку в долгий ящик, ведь акция может закончиться раньше времени!