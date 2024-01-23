Какой Redmi Note 13 купить со скидкой и получить подарок

В последние годы новые смартфоны Redmi Note выходили примерно в одно и то же время. В 2023 году традиция также была соблюдена и обновленная линейка Redmi Note 13 появилась в начале осени. При этом устройства хоть и стоят намного дешевле флагманов других производителей, все равно не по карману многим пользователям — купить их могут, ни в чем себе не отказывая, далеко не все. Тем более, что линейка исчисляется далеко не одним смартфоном, как могли думать неопытные пользователи, а сразу четырьмя! Сегодня расскажем вам о том, как купить любой Redmi Note 13 со скидкой, а также получить шикарный подарок!

Какой Redmi Note 13 выбрать в 2024

Собираетесь купить новый смартфон или сделать бюджетный, но очень полезный подарок кому-то из близких? Тогда вам не стоит напрягаться и однозначно лучше выбрать базовый Redmi Note 13. Это отличный недорогой смартфон с впечатляющими характеристиками. Он поставляется в трех модификациях с 6 или 8 Гб ОЗУ, а также 128 или 256 Гб встроенной памяти, что оптимально для многих из нас в 2024 году.

Естественно, что и на остальной начинке экономить не стали: главная фишка Redmi Note 13 — AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой 120 Гц, без которых сложно представить современный смартфон. Вишенка на торте — тройная 108-мегапиксельная камера для создания потрясающих фотографий, за постобработку которых отвечает чип Snapdragon 685. К слову, он набирает свыше 400 тысяч очков в бенчмарке, поэтому без труда потянет даже тяжелые игры.

Redmi Note 13 дешево

Далеко не все в курсе, что китайские смартфоны поставляются в версии с приставкой «5G» и отличаются от обычной не только названием! Во-первых, это, конечно же, наличие актуального стандарта связи, который рано или поздно появится в нашей стране. Во-вторых, некоторые изменения в конфигурациях. Так, Redmi Note 13 5G имеет процессор Dimensity 6080, который дает большее преимущество в скорости работы. Кроме того, модель поставляется только в одной модификации 8/256 Гб, что позволяет не переплачивать лишнего и не мучаться с выбором. Разница в цене несерьезная, но доплатить немного стоит, чтобы получить реально мощный смартфон.

Redmi Note 13 5G дешево

Характеристики Redmi Note 13 Pro

Нужен смартфон помощнее и готовы потратить чуть больше денег? Несомненно, стоит присмотреться к Redmi Note 13 Pro. Пожалуй, его главное преимущество — проверенный временем и улучшенный чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, который справляется с любыми повседневными нагрузками. При этом он дешевле аналогичных «камней», так что, пользователь объективно остается в плюсе.

Ну, а если производительность для вас не главное, то обратите внимание на 200-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, которая будет радовать вас изо дня в день качественными фотографиями. Приятно, что Redmi Note 13 Pro поставляется в двух модификациях с 8 или 12 Гб оперативки, а также с 256 Гб по умолчанию — тут не заблудишься. Бонусом — быстрая зарядка на 67 Вт, которая вернет смартфон в строй за считанные минуты.

Купить Redmi Note 13 Pro

Опытным пользователям Redmi Note 13 Pro 5G видится более оптимальной покупкой по одной простой причине! Данная модификация имеет процессор Snapdragon 7s Gen 2 — более производительный и дорогой чипсет, набирающий свыше 600 тысяч очков в AnTuTu, что делает его более предпочтительной моделью. Кроме того, только смартфон с 5G поддерживает запись видео в 4К. Еще один небольшой, но приятный бонус — слегка увеличенный аккумулятор на 5100 мА*ч.

Купить Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G — мощный, но недорогой смартфон

Самая продвинутая версия — Redmi Note 13 Pro+ 5G. Она поставляется на чипе MediaTek Dimensity 7200 Ultra, запаса которого хватит на несколько лет вперед, а также в единственной комплектации 8/256 Гб с быстрой оперативной памятью LPDDR5. Недорогой смартфон Redmi Note будет работать заметно быстрее.

По сравнению с Pro-версией, здесь также есть более быстрая зарядка на 120 Вт, а также влагозащита по стандарту IP68 и двойной слот для сим-карт. Естественно, что такая начинка слегка отражается на внешнем виде — смартфон чуть толще и тяжелее, зато сделан из алюминия, а не пластика. Так что, какой-никакой эффект премиальности здесь имеется — переплатить явно стоит!

Купить Redmi Note 13 Pro+ 5G

Купить Redmi Note 13 со скидкой

Распродажа Redmi Note 13 стартует 24 января и продлится до 30 января: все это время у вас будет уникальная возможность приобрести любой из этих смартфонов по специальной цене. Сколько он будет стоить?

За покупку каждого смартфона предусмотрены различные подарки: еще один можно получить Redmi Note 13 в подарок, фитнес-браслеты Redmi Band 2 и беспроводные наушники. Для того, чтобы получить максимальную скидку, не забудьте использовать купон со страницы продавца. Но самое главное — не откладывайте покупку в долгий ящик, ведь акция может закончиться раньше времени!