Какой смартфон купить до 20 тысяч рублей в 2022

Смартфоны на Андроид в пределах 13-18 тысяч рублей — это, наверное, самый обширный сегмент рынка. Поэтому, когда меня спрашивают, какой аппарат купить за недорого, я всегда отсылаю к этой ценовой категории. Потому что, на мой взгляд, именно здесь представлены наиболее интересные аппараты. Ведь при разработке флагманов производителей совершенно не сдерживает цена, и они тупо лепят всё самое крутое, независимо от того, насколько это оправданно практически. А, когда смартфон должен выйти недорогим, производители из кожи вон лезут, чтобы предложить лучшее сочетание цены и характеристик. Жаль только, получается не у всех.

Как ни странно, но по-настоящему хороших и, что самое главное, сбалансированных смартфонов в сегменте 13-18 тысяч рублей не так уж и много. Многие производители зачастую увлекаются чем-то одним и совершенно забывают о другом. Очень часто встречаются аппараты с нормальным железом, но проходным дизайном, который не вызывает ничего, кроме разочарования, или весьма посредственным дисплеем, который может иметь даже HD-разрешение.

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Но новая линейка Redmi Note 11 — совершенно другая история. 28 января на российский рынок выходят смартфоны Redmi Note 11 и Redmi Note 11S. Внешне они почти ничем не отличаются друг от друга, хоть и имеют довольно привлекательный по меркам своей ценовой категории дизайн. В профиль это вылитый iPhone 13 — тот же строгий прямоугольный корпус с рубленными гранями.

Купить Redmi Note 11

Но это не клон, а, скажем так, вариация на тему. Обратите внимание на камеру или на фронтальную панель и поймёте, что новые Redmi и близко не претендуют на звание копий iPhone 13. Это абсолютно самобытные устройства, в которых лишь на послевкусии угадывается дизайн смартфонов Apple.

По технической части оба смартфона прекрасно оснащены. Замечу за скобками, что для меня качественный аппарат определяет не столько его железо, сколько дисплей. У Redmi Note 11 — даже если мы говорим о базовой версии — он весьма достоен. Это AMOLED-матрица с пиковой яркостью до 700 нит и частотой обновления 90 Гц. Кто там говорил про iPhone?

Купить Redmi Note 11

Купить Redmi Note 11S

Процессор тоже хорош. Аппаратную основу Redmi Note 11 составляет чипсет Snapdragon 680 с 4/6 ГБ оперативной памяти на выбор и 64/128 ГБ встроенного хранилища. В целом кажется, что это немного по меркам 2022 года. Но учитывайте, что это базовая модель, которая стоит меньше 13 тысяч рублей. Главное не забудьте воспользоваться промокодами N110WH2000 на скидку 2500 рублей при покупке от 17 500 рублей и N110WH2500 на 2000 рублей при покупке от 14 000 рублей. С ними ваши покупки будут ещё выгоднее, но действуют они только в течение суток с 27 по 28 января и только для первой тысячи покупателей.

Вообще, за свои деньги Redmi Note 11 очень хорош. Он оснащается четырёхмодульной камерой с разрешением 50 Мп, которая может делать отличные снимки не только в условиях хорошего освещения, но и в темноте благодаря продвинутому ночному режиму. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт. Как по мне, отлично. Ведь заряжается новинка быстрее чем за час.

Отличия Redmi Note 11 и Redmi Note 11S

Redmi Note 11S, как более совершенная модель, само собой, имеет более крутую оснастку. Дисплей и аккумулятор у «эски» остались те же, а вот остальные параметры изменились в лучшую сторону. Смотрите сами:

Процессор — Helio G96

Память — 6/64, 6/128, 8/128 ГБ

Камера — 108/8/2/2 Мп

Сразу видно, на что ориентирован Redmi Note 11S. Это производительность (а, если быть более точным, то игры, потому что G96 — именно игровой процессор) и фото- и видеосъёмка. Сенсор с разрешением 108 Мп гарантированно выдаст фотки более высокого качества, позволив даже приближать их уже постфактум, не используя оптический зум. Можно просто кропнуть изображение, вырезав нужный фрагмент из большого 108-мегапиксельного снимка.

Купить Redmi Note 11

Купить Redmi Note 11S

Но надо учитывать, что такой аппаратный апгрейд стал причиной серьёзного по сравнению с Redmi Note 11 увеличения цены. Если классическая модель стоит от 13 тысяч рублей за базовую конфигурацию, то улучшенная с индексом S оценивается уже в 18 тысяч. Впрочем, и в его случае тоже можно применить промокод N11OWH1300, который даст вам скидку в размере 1300 рублей. Не забудьте о нём. Правда, учитывайте, что он действует только в первые сутки и только для первой тысячи покупателей.

От чего отталкиваться при выборе? Ну, поскольку разброс цен в случае Redmi Note 11 и Note 11S не такой уж критичный, хоть и ощутимый, ориентируйтесь на свои запросы. Если вы готовы потратиться на смартфон с продвинутой камерой, мощным игровым процессором и большим объёмом оперативной памяти, и вы знаете, что это себя оправдает, берите «Эску». Старшая модель действительно более продвинута технически, чем младшая. Но, если вы не фотограф-энтузиаст и не геймер-гик, а делаете снимки и играете в игры лишь от случая к случаю, ваш выбор — Redmi Note 11.