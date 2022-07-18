Какой смартфон купить в 2022 году до 15000 рублей

Купить хороший смартфон по высокой цене несложно. Потому что любой аппарат из флагманского сегмента будет хорошим за счёт топовой начинки. Разве что заплатить за него придётся весьма и весьма немало, да и отличаться от другого такого же аппарата, пусть и от конкурирующего производителя, он почти не будет. С этой точки зрения рынок недорогих смартфонов более примечателен, ведь именно за него борются бренды, с каждой новой моделью пытаясь прыгнуть выше собственной головы. Там и выбора больше, и сочетание цена-спецификации зачастую намного интереснее. Особенно хорошо себя показывают новые и малоизвестные бренды.

Недорогие Android-смартфоны зачастую выглядят более привлекательно, чем флагманские. Кажется, это единственный сегмент рынка, где ещё осталась хоть какая-то конкуренция.

Infinix Note 12 Pro 5G — это недорогой Android-смартфон, который смело можно назвать топом за свои деньги. Не только потому, что он стоит недорого, а потому что предлагает, пожалуй, самую продвинутую начинку в своей ценовой категории. Но ведь характеристики — это ещё не всё. Не так ли?

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2022

Процессор — ядро любого смартфона, и у Infinix Note 12 Pro 5G, тут всё в полном порядке. Его аппаратную основу составляет Dimensity 810. Это процессор нового поколения от MediaTek, который выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, что делает его довольно близким к флагманским чипсетам. Так что проблем с производительностью и троттлингом тут нет, что видно и по результатам AnTuTu, и по практическим тестам.

Infinix Note 12 Pro 5G без проблем справится с любым задачами. Особенно хорошо это видно по играм. Смартфон предельно быстро запускает PUBG и Genshin Impact, вытягивая их в том числе на максимальных настройках. Но даже при таких нагрузках он умудряется подолгу не сбрасывать тактовую частоту, эффективно справляясь с тепловыделением благодаря системе жидкостного охлаждения.

Купить Infinix Note 12 Pro 5G

Камера Infinix Note 12 Pro 5G — это отдельная история. Несмотря на то что смартфон относится к среднему ценовому сегменту, он имеет продвинутую камеру на 108 Мп. Это самый высокий показатель, который только есть сегодня. Модулей с более высокой разрешающей способностью на рынке попросту не представлено. Такая камера автоматически выводит Infinix Note 12 Pro 5G на новый уровень.

Во-первых, 108-мегапиксельный модуль позволяет полностью заменить оптический зум и приближать объекты даже на уже готовых фотографиях, просто делая кроп.

позволяет полностью заменить оптический зум и приближать объекты даже на уже готовых фотографиях, просто делая кроп. Во-вторых, матрица, которой оснащается смартфон, имеет достаточно высокую светосилу , чтобы делать качественные снимки как днём, так и при недостатке освещения.

, чтобы делать качественные снимки как днём, так и при недостатке освещения. В-третьих, дисплей Infinix Note 12 Pro 5G выполнен по AMOLED-технологии и имеет диагональ 6,7 дюйма. На нём будет очень комфортно и фоточки полистать, и в социальных сетях посидеть, и в интернете посёрфить без малейшего напряга для глаз.

выполнен по AMOLED-технологии и имеет диагональ 6,7 дюйма. На нём будет очень комфортно и фоточки полистать, и в социальных сетях посидеть, и в интернете посёрфить без малейшего напряга для глаз. В-четвёртых, батарейка , которой оснащается аппарат, имеет ёмкость 5000 мА*ч. Да, это не рекордный показатель, но его будет достаточно для двух дней работы в смешанном цикле. А вкупе с быстрой зарядкой на 33 Вт потенциал аккумулятора раскрывается ещё лучше.

, которой оснащается аппарат, имеет ёмкость 5000 мА*ч. Да, это не рекордный показатель, но его будет достаточно для двух дней работы в смешанном цикле. А вкупе с на 33 Вт потенциал аккумулятора раскрывается ещё лучше. В-пятых, здесь не один, а целых два динамика, которые дарит смартфону стереозвучание . Вряд ли вы будете слушать через них музыку, но при просмотре видео или в играх они явно сделают звук лучше, чем он мог бы быть.

. Вряд ли вы будете слушать через них музыку, но при просмотре видео или в играх они явно сделают звук лучше, чем он мог бы быть. В-шестых, объём оперативной памяти Inifinix Note 12 Pro 5G может достигать 13 ГБ. Из них 8 — это аппаратная память, а ещё 5 можно нарастить искусственно с помощью функции виртуализации ОЗУ.

Смартфоны Infinix — стоит ли покупать

Обычно программную основу недорогих смартфонов составляют проходные оболочки без изысков. Особенно это касается малоизвестных брендов, у которых чаще всего просто нет денег на создание крутой и удобной прошивки. Однако разработчики Infinix фактически прыгнули выше головы, сделав X OS. Именно так называется оболочка, на базе которой работает Note 12 Pro 5G.

Она, как и многие до неё, построена на базе Android, но с рядом характерных изменений. Например, X OS поддерживает мультиоконный режим. Он позволяет запускать сразу несколько приложений в отдельных окнах и переключаться между ними в реальном времени. Такое увидишь нечасто.

По части безопасности тут тоже всё ок. Разработчики Infinix встроили в X OS собственную систему защиты, которая препятствует сбору данных приложениями без вашего одобрения. По сути, это просто более продвинутая система разрешений. Нечто вроде той, что реализована на iOS, когда защищается любая, даже самая незначительная информация.

Купить Infinix Note 12 Pro 5G

Чаще всего игровые режимы, которые есть в смартфонах, не имеют практического смысла, потому что никак не способствуют улучшению игрового процесса. Однако X OS особым образом оптимизирована под игры, благодаря чему Infinix Note 12 Pro 5G: а) грамотнее распределяет ресурс батареи и процессора, б) эффективно управляет температурой и контролирует тепловыделение и в) обеспечивает максимальную производительность в сложных сценах.

Infinix Note 12 Pro 5G — это самый производительный бюджетный смартфон с 5G. Однако в период с 18 по 22 июля вы сможете приобрести его по минимальной цене в 14 000 рублей. Просто перейдите по этой ссылке на страницу товара и добавьте его в корзину. Никаких купонов и секретных промокодов применять не придётся. Всё максимально просто и удобно. В продаже доступно два варианта: обычная и с защитным стеклом на экран. Но, какую выбрать, решать только вам.