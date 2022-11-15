Какой смартфон купить — выбор читателей Androidinsider.ru

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Герман Вологжанин 0

На нашем сайте мы рассказываем о новинках рынка смартфонов, даем полезные советы и, конечно же, составляем рейтинги. Каждый ТОП смартфонов — это, как ни крути, субъективное мнение автора, с которым можно поспорить или согласиться. В погоне за относительной объективностью мне стало интересно, а какими смартфонами наши читатели пользуются в действительности, и какие производители у них находятся в приоритете. Думаете, что уже знаете распределение мест в этом рейтинге? Тогда перед тем, как продолжить чтение, предлагаю предположить, кто, по-вашему, находится на первом месте, а в комментариях напишите — удалось ли вам угадать победителя.

Какой смартфон купить — выбор читателей Androidinsider.ru. Мы узнали, какими смартфонами вы пользуетесь. Фото.

Мы узнали, какими смартфонами вы пользуетесь

И, прежде чем мы начнем, хочу пояснить, на основе чего составлен рейтинг популярных смартфонов. Мы регулярно следим за тем, какими устройствами пользуются наши читатели, чтобы освещать популярные и обходить стороной менее востребованные темы. Поэтому каждый ваш комментарий в духе «Какого черта на сайте об Android делает текст про Apple?» может разбиться о реальность, которую диктуете вы, а не кто бы то ни было другой.

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Рейтинг производителей смартфонов

Рейтинг производителей смартфонов. Лэй Цзюнь доволен нашим рейтингом, а вы? Фото.

Лэй Цзюнь доволен нашим рейтингом, а вы?

Сначала давайте познакомимся с лучшими производителями смартфонов. Этот список основан на статистике посещений сайта в течение года и отражает популярность тех или иных брендов среди наших читателей. Вот самые популярные производители смартфонов 2022:

  1. Xiaomi (включая POCO).
  2. Samsung.
  3. HUAWEI (включая HONOR).
  4. Apple.
  5. OPPO (включая realme).
  6. OnePlus.
  7. vivo (включая iQOO).
  8. Google.
  9. ASUS.
  10. Nokia.

Глядя на этот список, мне так и хочется вступить в заочную дискуссию с человеком, который возмущается появлением очередного текста про смартфоны Xiaomi на Androidinsider.ru. За текущий год 28% посетителей нашего сайта зашли на него именно с телефона Xiaomi. И это с учетом всех платформ, включая планшеты Андроид и Windows. У ближайшего преследователя Samsung доля (22%), а идущий на 3-м месте HUAWEI демонстрирует результат 11%.

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На 4-м месте с результатом 7,5% уверенно идет iPhone, затыкая рот каждому скептику, который возмущается появлению на нашем сайте очередного сравнения Apple и Android. А смартфоны OnePlus и Google, официально не представленные на рынке России, существенно опережают ZTE, Infinix и TECNO, несмотря на их довольно агрессивную рекламу. Говорит это, по-моему, о хороших знаниях пользователей, посылающих маркетологов куда подальше и выбирающих действительно интересные устройства.

Лучшие смартфоны 2022

Лучшие смартфоны 2022. POCO X3 Pro — самый популярный смартфон у наших читателей. Фото.

POCO X3 Pro — самый популярный смартфон у наших читателей

Ну а теперь вторая часть Марлезонского балета — самые популярные смартфоны 2022. Как и в случае со списком производителей, рейтинг составлен на основе посещений сайта Androidinsider.ru за год. Из него мы не только узнаем, какой телефон самый лучший, но и определим средний срок службы мобильного устройства среди читателей, а также востребованность тех или иных ценовых категорий.

МестоМодельГод выпускаЦена*
1POCO X3 Pro202123 990 ₽
2Redmi Note 8 Pro201917 990 ₽
3Redmi Note 9 Pro202023 990 ₽
4Samsung Galaxy A51202019 990 ₽
5Redmi Note 7201913 990 ₽
6POCO X3 NFC202019 990 ₽
7Redmi Note 10 Pro202128 990 ₽
8Redmi Note 10S202121 990 ₽
9Samsung Galaxy A52202126 990 ₽
10Redmi Note 8T201913 990 ₽

* — цена на момент появления смартфона в официальной российской рознице за минимальную конфигурацию памяти без учета скидок.

Если считать данные статистики релевантными, то, во-первых, можно подтвердить тот факт, что обычно люди пользуются смартфоном 2-3 года, после чего покупают новую модель. Также стоит отметить лояльность пользователей, которые, невзирая на подорожание устройств (сравните стоимость Redmi Note 8 Pro и Note 10 Pro, а также Galaxy A51 и A52), не спускаются в более низкий ценовой сегмент.

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Самыми популярными моделями у читателей Androidisider.ru являются представители среднебюджетного класса, которые продаются за 15-25 тысяч рублей в официальной рознице. Неужели дешевые телефоны теперь и правда никто не покупает? Если говорить более конкретно, то уверенно впереди POCO X3 Pro (824 190 посещений) и Redmi Note 8 Pro (815 430 посещений). Цифры подтверждают, что это классные смартфоны, опередившие свое время.

Какой смартфон купить в 2022

Хочу похвалить наших читателей за то, что в рейтинге популярных смартфонов отсутствует откровенный шлак вроде Redmi 9A или Samsung Galaxy A03. Хотя, по данным российских розничных сетей, эти просто отвратительные модели до сих пор входят в ТОП-5 у покупателей. Рискну предположить: дешевые устройства берут только люди, которые одновременно и не разбираются, и не хотят разбираться в телефонах, а потому преимущественно обходят Androidinsider.ru стороной.

Какой смартфон купить в 2022. Спасибо, что не покупаете Redmi 9A. Фото.

Спасибо, что не покупаете Redmi 9A

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Люди, купившие POCO X3 Pro, сделали правильный выбор. Мощности этого аппарата достаточно, чтобы смартфон стабильно работал еще на протяжении пары лет. Поэтому не удивлюсь, если эта же модель появится в аналогичном рейтинге 2024 года. А вот владельцам Redmi Note 8 Pro и уж тем более Redmi Note 7, тоже купившим в свое время хороший телефон, в следующем году стоит задуматься о переходе на условный Redmi Note 12 Pro. А вот 11-ю серию (за исключением Redmi Note 11 Pro+ 5G) не рекомендую рассматривать ни при каких обстоятельствах. Она даст вам прирост в качестве экрана и скорости зарядки, но никак не в камерах и производительности.

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