Представлены смартфоны Redmi Note 12. Они отправляют в нокаут всех конкурентов

27 октября Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Это обновление довольно спорной линейки Redmi Note 11, которая в своем глобальном исполнении вызвала немало критики. Не знаю, какими получатся глобалки 12-х «ноутов», но то, что показали на китайской презентации вызывает исключительный восторг. Свежий процессор с большим запасом производительности, 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и рекордная зарядка — это лишь малая часть того, чем привлекают смартфоны Redmi Note 12. Давайте же посмотрим на них.

Redmi Note 12 5G — недорогой смартфон

Дизайн Redmi Note 12 Pro отсылает нас к другой ранее представленной серии Redmi Note 11T, которая на глобальном рынке преобразовалась в POCO X4 GT. Как это обычно бывает, сходство выражается в реализации блока камер. Единственное отличие — положение вспышки. У новинки она горизонтальная, а не вертикальная.

Сразу замечу, что хедлайнером презентации стала Pro-версия, поэтому базовой модели мы не будем уделять много внимания, но характеристики Redmi Note 12 с приставкой «5G» обойти стороной нельзя. Кстати, вот и они.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 48 МП + 2МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 4 Gen 1 Память 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

Основной интерес представляет процессор Redmi Note 12 5G. Смартфон использует новый чипсет Snapdragon 4 Gen 1, о котором мы рассказывали здесь. Еще один момент — экран. Мало того, что его диагональ и частота обновления такая же, как и на старших моделях, так еще пиковая яркость — 1300 нит. В Pro-версиях заявлено всего 900 нит.

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Недоумение вызывают камеры Redmi Note 12. Здесь установлены очень скромные сенсоры (особенно для фронтальной камеры), да и сверхширокоугольный объектив не предусмотрен. Ну а теперь цена Redmi Note 12:

4/128 ГБ — 1 199 юаней (~ 10 200 рублей);

6/128 ГБ — 1 299 юаней (~ 11 000 рублей);

8/128 ГБ — 1 499 юаней (~ 12 700 рублей);

8/256 ГБ — 1 699 юаней (~ 14 400 рублей).

Смартфон получился невзрачным и, как мне кажется, на глобальном рынке он появится в виде какого-нибудь POCO. Но купить Redmi Note 12 5G в китайской версии вы можете на AliExpress. Он поступает в продажу уже 1 ноября.

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Redmi Note 12 Pro — смартфон с оптической стабилизацией

А вот и главный герой — Redmi Note 12 Pro. Его корпус представлен в виде сэндвича из стекла и пластика, а его главное достоинство — эргономика. Несмотря на плоские грани, новинка получилась относительно легкой (187 граммов) и тонкой (7,9 мм). А среди цветов Redmi Note 12 Pro помимо классических черного, белого и голубого вариантов появилась розовая расцветка с блестками.

Характеристики Redmi Note 12 Pro

Каким бы красивым или спорным ни был смартфон внешне, нас все равно больше интересуют характеристики Redmi Note 12 Pro. В этом отношении Xiaomi смогла удивить, но без определенного даунгрейда все-таки не обошлось.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 6/128, 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Вы, наверное, помните, что в Redmi Note 10 Pro и Note 11 Pro была установлена 108-мегапиксельная камера. В 12-м поколении ей на смену пришел сенсор Sony IMX766 на 50 МП. Конечно, мегапиксели не играют столь серьезную роль, как это может показаться на первый взгляд. Но физический размер прошлогоднего сенсора Samsung HM2 на 108МП немного больше (1/1.52″ vs 1/1.56″), что компенсируется наличием оптической стабилизации (впервые в Redmi Note).

Следующий момент — процессор Redmi Note 12 Pro. Смартфон получил новый чип Dimensity 1080, который пришел на смену Dimensity 920 из Redmi Note 11 Pro Plus. У него выше частота производительных ядер (2,6 ГГц). Но, в целом, на манеже все те же. Прогнозируемый результат в AnTuTu — 500 тысяч баллов.

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И еще несколько слов о других менее заметных фишках новинки. Хотя кажется, что дисплей остался прежним, новинка использует другую матрицу. Экран Redmi Note 12 Pro поддерживает 10-битное цветовое пространство и подавление мерцания с частотой 1920 Гц. Так что чувствительные к ШИМ люди должны быть довольны. Также телефон получил X-осевой вибромотор, стереодинамики и датчик NFC. А работает все это удовольствие на Android 12 в обрамлении фирменной оболочки MIUI 13.

Где купить Redmi Note 12 Pro

Смартфон был представлен для китайского рынка, поэтому в будущем нас наверняка ждет такая же путаница, как и в случае с линейкой Redmi Note 11. Глобалка, скорее всего, появится весной 2023 года, и с высокой долей вероятности ее начинка существенно изменится. Пока вы можете купить Redmi Note 12 Pro в китайской версии по следующим ценам:

6/128 ГБ — 1 699 юаней (~ 14 500 рублей);

8/128 ГБ — 1 799 юаней (~ 15 300 рублей);

8/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 17 000 рублей);

12/256 ГБ — 2 199 юаней (~ 18 700 рублей).

Думаю, вы понимаете, что цена Redmi Note 12 Pro в Китае имеет свою специфику. Когда смартфон доберется до России, заявленные цифры можно будет смело умножать на 2. Но можно купить Redmi Note 12 Pro на AliExpress. Дата выхода — 1 ноября.

Купить Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus — 200 МП камера

Чтобы заработать побольше денег, начиная с прошлого года Xiaomi расширяет линейку «ноутов». Вот и в этот раз наряду с обычной «прошкой» представлен Redmi Note 12 Pro Plus. Внешне он почти не отличается от базовой модели. Однако Plus-версия толще (почти 9 мм) и тяжелее (208 граммов). Для компенсации габаритов Xiaomi сделала спинку смартфона слегка закругленной. Что ж, смотрим на характеристики Redmi Note 12 Pro Plus.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

В техническом плане отличий 2. Первое — камера Redmi Note 12 Pro Plus. В этом смартфоне используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPX с оптической стабилизацией. Нечто подобное мы уже видели в Xiaomi 12T Pro (там тоже камера на 200 МП), однако в более дорогом смартфоне использовалась матрица Samsung HP1, которая больше и, следовательно, лучше (1/1.22″ vs 1/1.4″).

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Второе отличие — скорость зарядки. В комплекте с Plus-версией лежит адаптер питания на 120 Вт, способный восстановить энергию буквально за 20 минут. Наконец, цена Redmi Note 12 Pro Plus:

8/256 ГБ — 2 199 юаней (~ 18 700 рублей);

12/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 20 500 рублей).

Разница с обычной «прошкой» в версии 8/256 ГБ составляет всего 200 юаней, поэтому есть смысл доплатить за камеру 200 МП и зарядку 120 Вт. Купить Redmi Note 12 Pro Plus тоже можно на AliExpress, но цена там будет выше, чем в Поднебесной.

Купить Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Extreme Edition — самая быстрая зарядка

Если вы думали, что на Pro Plus Xiaomi остановится, то ошибались. Надо еще больше смартфонов! Встречайте — Redmi Note 12 Pro Extreme Edition. Его главная особенность — рекордная скорость зарядки. Смартфон поставляется с адаптером питания на 210 Вт, мощность которого позволяет зарядить смартфон всего за 9 минут. Ради этого Xiaomi пришлось уменьшить аккумулятор до 4300 мАч. В остальном характеристики Redmi Note 12 Pro Extreme Edition схожи с Plus-версией.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 4300 мАч Зарядка 210 Вт

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Цена Redmi Note 12 Pro Extreme Edition составляет 2 299 юаней (~ 20 500 рублей). Поскольку это своего рода экспериментальная модель, у нее только 1 вариант памяти — 8/256 ГБ. Вряд ли стоит переплачивать за 210 Вт с учетом уменьшения батарейки, и Note 12 Pro+ смотрится привлекательнее. А какой Redmi Note 12 купите вы?