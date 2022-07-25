Какой телефон взять для туризма и активного отдыха в 2022 году

На днях во время экстремальных покатушек по холмам я выронил свой смартфон да так, что мало ему не показалось. Думаю, подобное хоть раз случалось с каждым любителем активного отдыха, зимнего или летнего. Именно в этот момент я задумался о том, что мне нужен живучий противоударный смартфон с хорошими характеристиками. Повезло, что одним из первых в поисковике выскочила новость о двух новых смартфонах Doogee — S61 Pro и S89 Pro. Что известно об этих устройствах, кроме ударопрочности, какими фишками они обладают и сколько стоят — об этом и поговорим в нашей статье.

Противоударные смартфоны имеют более привлекательный внешний вид в отличие от бюджетных смартфонов и флагманов, где производители определенно обленились и перестали выдумывать что-то новое. Компания Doogee уже не первый год радует покупателей широким ассортиментом противоударных телефонов с хорошими характеристиками и на любой кошелек. Посмотрим, что предлагают нам сейчас.

Смартфон для активного образа жизни

Не могу сказать, что являюсь приверженцем экстремальных видов спорта, но время от времени ими занимаюсь. Смартфон постоянно принимал на себя удары и даже элементарно падал в зале: бесконечно это продолжаться не могло, и он словил упал так, что потом уже не включился. Очень вовремя попалась новость о выходе Doogee S61 Pro — противоударного смартфона с прорезиненными краями и хорошими характеристиками.

Защита по стандарту IP68.

6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища с возможностью расширения до 512 Гб.

Восьмиядерный чип MediaTek Helio G35.

Дисплей с диагональю 6 дюймов.

Основная камера — 20 Мп с функцией ночного видения и профессиональным режимом съёмки, фронтальная — 16 Мп.

Батарея на 5180 мА*ч.

Характеристики Doogee S61 Pro — вполне себе. Смартфон, конечно, не флагман, но повседневные задачи точно выполнять сможет. Компания уверяет нас в том, что процессор в смартфоне якобы игровой, но на многое не рассчитывайте. Но основная фишка заключается в другом: у него есть несколько вариантов исполнения!

И это действительно круто. Больше всего привлекает прозрачная (ну, почти) и деревянная задняя панель. Правда, если речь о первой, то она частично прозрачная, но все равно выглядит клево. Есть также обычная пластиковая крышка и вставка из ударопрочного карбона. Впрочем, если этот вариант вам кажется ненадежным, то есть вариант покруче.

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Мощный защищенный смартфон

Согласитесь, Doogee S61 Pro обладает хоть и неплохими характеристиками, но довольно скромными по сравнению с обычными смартфонами. Но если хотите совместить противоударный телефон с хорошей камерой, то присмотритесь к Doogee S89 Pro — он сильно отличается от S61 Pro, а сзади и вовсе имеет «взгляд Бэтмена». Короче, выглядит очень стильно и в каком-то смысле является противоударным флагманом. А еще заряжен как следует — сродни супергерою.

Дисплей 6,5 дюйма с Full HD+.

Тройная камера на 64 Мп с возможностью ночного видения и фронтальная — 16 Мп.

Защита по стандарту IP68 и IP69K.

8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенного хранилища.

Процессор MediaTek Helio P90.

Батарея на 12000 мА*ч.

Смартфон получился действительно на славу. Мало того, что у него аккумулятор как у повербанка с функцией быстрой зарядки до 65 Вт, так в комплект еще входит чехол для дополнительной защиты, благодаря чему смартфон становится просто неуязвимым. Кроме того, «взгляд Бэтмена» на задней панели — это специальный световой индикатор Doogee Eye, который сигнализирует о входящих звонках, сообщениях или мигает в такт звучания музыки.

Выбрать можно любой узор из нескольких, чтобы персонализировать его — получается очень атмосферно. Также в комплект с устройством входит дополнительный металлический чехол для защиты от ударов.

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Кстати, у обоих смартфонов сканер отпечатка пальцев расположен сбоку — вкупе с другими фишками это еще раз говорит о том, что защищенный смартфон может быть удобным.

Сколько стоит защищенный смартфон

Пожалуй, тут нас и ждет самое интересное. Разброс цен у двух смартфонов — огромный, но они все равно низкие. Если недорогой противоударный смартфон Doogee S61 Pro обойдется вам всего в 7500 рублей, то за S89 Pro попросят почти 18400 рублей. Это говорит о том, что первый смартфон можно выбрать в качестве подарка для кого-нибудь или вашего запасного телефона, а второй — с расчетом на то, что будет основным, в котором уже собраны все необходимые функции, а характеристики — ну очень хороши.

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Впрочем, если цена вам кажется неприлично высокой, обязательно используйте купон на странице продавца: первые счастливчики получат дополнительную скидку, а на старте продаж и вплоть до 27 июля цена на противоударный смартфон будет заметно ниже. Потом эти смартфоны противоударные смартфоны Doogee будут стоить намного дороже.

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Мне оба смартфона очень понравились. Doogee S61 Pro привлекает своей ценой, а Doogee S89 Pro — набором функций. Один из них я себе точно возьму, чтобы больше не волноваться за работоспособность телефона после насыщенных выходных на горном велосипеде или после поездки на горных лыжах.