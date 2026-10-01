Представьте: вы стоите на кассе, руки заняты пакетами, а телефон где-то на дне сумки. Сбер предложил решение — заплатить можно, просто дважды стукнув пальцем по кольцу. Речь о Sber Smart Ring, умном кольце, которое Сбер начал продавать осенью 2025 года: теперь оно умеет оплачивать покупки. Но работает это не везде, и об одном ограничении стоит узнать до покупки. Показываю, как устроена оплата, как настроить её на Android и где кольцом действительно можно расплатиться.

Как работает оплата кольцом Сбера

Кольцо платит не через NFC, как смартфон или часы, а через «Вжух» — бесконтактную оплату Сбера по Bluetooth. Именно на этой технологии работает и оплата смартфоном без NFC, о которой мы уже рассказывали.

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Чтобы кольцо не платило от случайного касания, оплату запускает специальный жест: двойной стук по кольцу, когда ладонь повёрнута вверх. В блоге разработчиков на «Хабре» объясняют, что человек случайно касается украшений сотни раз в день, поэтому простой тап не подошёл. После жеста кольцо само находит ближайший платёжный терминал и проводит оплату.

Что умеет кольцо Sber Smart Ring и сколько стоит

Оплата — новая функция, а в первую очередь Sber Smart Ring — это фитнес-трекер в форме кольца. Он следит за здоровьем и показывает данные в приложении:

пульс и уровень кислорода в крови;

и уровень кислорода в крови; температуру тела и уровень стресса;

и уровень стресса; сон — фазы, время засыпания и пробуждения.

Кольцо выпускается в восьми размерах и работает без подзарядки до 7 дней. По данным разработчиков, оплата почти не влияет на автономность: даже если платить каждый час, кольцо проработает около 6,5 дня. Сейчас Sber Smart Ring стоит около 25 тысяч рублей.

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Что нужно, чтобы платить кольцом

Перед настройкой проверьте, что у вас есть всё необходимое. Для оплаты понадобятся:

кольцо Sber Smart Ring с зарядом;

Sber Smart Ring с зарядом; карта СберБанка — карты других банков привязать нельзя;

— карты других банков привязать нельзя; приложение кольца — на Android это Smart Wellness;

— на Android это Smart Wellness; СберБанк Онлайн на том же смартфоне.

Оба приложения должны стоять на смартфоне одновременно, иначе привязать карту не получится. Если СберБанка Онлайн на телефоне ещё нет, установите его заранее.

Как настроить оплату кольцом на Android

Настройка занимает пару минут и делается в приложении кольца. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от версии приложения. Порядок такой:

Откройте приложение Smart Wellness. Нажмите на значок профиля в виде человечка. Перейдите в раздел «Оплата кольцом». Укажите, на каком пальце носите кольцо, и потренируйте жест оплаты. Нажмите «Привязать карту» и войдите в СберБанк Онлайн. Выберите счёт, с которого будут списываться деньги.

Тренировку жеста лучше не пропускать: кольцо должно запомнить, как вы двигаете рукой, иначе на кассе оплата может не сработать с первого раза. На iPhone всё делается так же, только приложение называется Life Balance Ring.

Как платить кольцом на кассе

Сама оплата занимает несколько секунд. По инструкции Сбера, платить нужно так:

Расположите руку параллельно полу ладонью вверх. Резко стукните по метке на кольце два раза. В течение 10 секунд поднесите кольцо к терминалу на расстояние до 10 сантиметров.

Кольцо хранит до 10 платёжных токенов — одноразовых цифровых кодов для оплаты. Они сгорают через 7 дней, если кольцо не синхронизировалось с приложением, поэтому хотя бы раз в неделю открывайте Smart Wellness рядом с кольцом. Одна покупка по умолчанию ограничена 30 000 рублей, лимит можно снизить в приложении.

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Где не получится заплатить и что делать при потере

Главное ограничение — терминалы. Кольцом можно заплатить только на биометрических терминалах Сбера с экраном и камерой и на терминалах банков-партнёров, которые поддерживают «Вжух». Вот что ещё стоит учесть:

транспорт — в метро и автобусах кольцо не работает;

— в метро и автобусах кольцо не работает; банкоматы — снять наличные кольцом нельзя;

— снять наличные кольцом нельзя; обычные терминалы — без поддержки «Вжух» оплата не пройдёт;

— без поддержки «Вжух» оплата не пройдёт; разряженное кольцо — без заряда оплата недоступна.

Если кольцо потерялось или его украли, оплату нужно сразу отключить. Сбер советует действовать так:

Откройте приложение кольца и отключите оплату или удалите эту функцию. Если доступа к приложению нет, заблокируйте счёт в СберБанк Онлайн. Если нет и СберБанк Онлайн, позвоните в банк по номеру 900.

Медлить не стоит: в инструкции Сбера ничего не сказано о ПИН-коде при оплате кольцом, а на нём может храниться до 10 токенов с лимитом до 30 000 рублей каждый. Поэтому лимит на одну покупку лучше заранее снизить до суммы, которую вы обычно тратите в магазине.