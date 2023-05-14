Купил бюджетник за 16 тысяч после флагмана и до сих пор жив. Чем хорош Redmi Note 12

У многих пользователей выбор смартфона зачастую начинается с определения цены, которую они готовы за телефон заплатить. Для кого-то не проблема отдать сто тысяч рублей, а для некоторых и двадцать очень серьезная сумма. Но характеристики современных бюджетников уже совсем нельзя назвать стыдными. Если раньше, говоря про дешевый телефон, мы делали ремарку, что в целом пользоваться им возможно, то теперь спокойно пишем о том, что подобные аппараты даже могут доставлять удовольствие в повседневной эксплуатации. Я всегда пользовался исключительно флагманами: сначала от Apple, а потом перешел на Xiaomi Mi 10T Pro с топовым на тот момент процессором и отличным экраном. Но попробовать на себе, что такое настоящий бюджетник, все же хотелось.

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Как раз подвернулся случай, что в подарок отцу необходимо было выбрать недорогой, но качественный аппарат. Выбор пал на Redmi Note 12 4G. Я проходил с этим телефоном неделю, загрузив его по полной программе своими повседневными задачами, не делая никаких поблажек и теперь готов вам рассказать, есть ли в 2023 году жизнь на бюджетном смартфоне после флагмана.

Процессор в Redmi Note 12

Что в первую очередь должно интересовать в любом бюджетном смартфоне? Конечно же, его производительность. Можно сделать в телефоне все близко к идеальному, но установить очень слабый процессор и тогда все пойдет совсем не туда, куда хочется изначально. В Redmi Note 12 установлен чипсет Snapdragon 685. И вроде бы уже можно списывать аппарат со счетов, но все оказалось совсем не так. Я установил на смартфон порядка 50 приложений, которыми регулярно пользуюсь, и авторизовался везде, где только можно. Закинул на него 2,5 тысячи фотографий и начал гонять его так же как свой основной аппарат. Да, мне было не лень все это делать.

Вы будете очень удивлены, как, впрочем, и я, но максимум с чем я столкнулся — это небольшие, едва заметный фризы в меню. Приложения октрывались быстро, данные между программами перекидывались практически мгновенно и не подвешивали смартфон. Все безусловно происходило чуть медленнее, чем на Snapdragon 865, который установлен в мой основной аппарат, но не настолько, чтобы видеть это невооруженным взглядом. Мне пришлось сталкивать аппараты в лоб, чтобы отметить разницу в скорости. И это меня действительно поразило.

Сразу отмечу, что я выбрал версию с 6 ГБ оперативной памяти, что явно пошло на пользу Redmi Note 12. Рискну предположить, что Xiaomi как следует поработали над оптимизацией. Получилось очень неплохо. Надеюсь, что новые прошивки не убьют все то, что было достигнуто. Конечно, в Genshin Impact на ультра настройках вы не поиграете, но более простые игрушки телефону точно подсилу.

Экран в Redmi Note 12

С производительностью разобрались, теперь можно переходить к самому главному элементу любого смартфона — экрану. В этом плане Redmi Note 12 просто шикарен. Здесь установлен большой AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Этот экран сразу же укладывает на лопатки мой IPS, установленный в Mi 10T Pro. Он значительно ярче, контрастнее, а высокая герцовка на AMOLED смотрится более приятно из-за отсутствия эффекта желейности.

Взаимодействовать с таким дисплеем реально доставляет удовольствие и возврат на IPS не прошел для меня бесследно. Хочется теперь выкрутить яркость посильнее и добавить контрастности. Даже попробовал поиграть с цветовыми профилями, но похожего эффекта не добился. Поэтому если вы переживаете, что, купив бюджетник, будете смотреть в тусклую зернистую картинку, то это глубокое заблуждение. Дисплеи даже в недорогих смартфонах уже реально стали крутыми.

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Но сделать экран в Redmi Note 12 идеальным во всем не получилось. К сожалению, под экраном можно обнаружить огромный подбородок. Нет, даже не так. Огромный ПОДБОРОДОК! Да и Always On Display штатно работает только 10 секунд, что совсем не круто. Но давайте вспомним iPhone 14, в котором AOD вообще нет и простим Редмику этот минус.

Камера Xiaomi Redmi Note 12

Наверняка вас уже интересует, а что же в этом смартфоне с камерами. Вот здесь я буду предельно жесток. Они тут просто есть. Сфоткать какой-нибудь легкий пейзажик при нормальном дневном свете вы сможете, но претендовать на что-то большее — нет. Суперширик очень зернистый, макрокамера на 2 МП нужна просто для количества. Главная надежда легла на основную камеру, но и здесь есть над чем работать. Мне снимки не понравились совершенно, но не забывайте, что я избалован камерами Apple, да и в моем Mi 10T Pro с оптостабом все работает очень неплохо.

Кстати, про стабилизацию. Видео на Redmi Note 12 лучше не снимать вообще. Меня после просмотра затошнило секунд через 5. Поэтому я решил, что такую функцию в недорогом смартфоне можно опустить. Камеры — это единственное, что откровенно разочаровало в этом аппарате. Сразу видно, что на них сэкономили в угоду другим элементам. Но будем откровенны, те, кто регулярно фотографируют на смартфон, точно знают, что им надо, и не пойдут за бюджетным устройством.

Стоит ли покупать Redmi Note 12

Ну и напоследок хочется выделить несколько мелочей, которые порадовали в Redmi Note 12 4G. Во-первых, это дизайн корпуса. Его выполнили в стиле iPhone 12 и более новых моделей, то есть с прямыми боковыми гранями. Благодаря этому смотрится аппарат свежо и современно. При этом в Xiaomi подумали об удобстве пользователей и сделали грани не такими рублеными, как в Айфоне. Держать его в руках гораздо приятнее и комфортнее, даже не смотря на размер.

Во-вторых, в недорогом аппарате не обошлось без быстрой зарядки. Поддерживается 33 Вт, что позволяет заряжать телефон с 20 до 100% примерно за 40-45 минут. Более чем достаточно, чтобы запитаться на ходу. Ну и нельзя пройти мимо базового объема памяти. Xiaomi не пожалели и установили в аппарат 128 ГБ. Этого хватит для большинства базовых задач. А вот 4 ГБ ОЗУ можно было уже не делать, а начать с 6. Собственно говоря, именно 6 ГБ я и выбрал. И работал смартфон с ними очень хорошо.

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Стоит ли покупать Redmi Note 12 4G? Если вам не важны камеры, то однозначно да. Аппарат получился очень добротным и хорошо работающим. Откровенных глюков за неделю использования я не встретил. А что еще надо в крепком смартфоне? Но вот если вам важно, как фотографирует, а тем более снимает видео ваш телефон, то здесь лучше проходить мимо. А то разочарование может стать очень сильным.

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