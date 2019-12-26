Лучшие бюджетные смартфоны года

Пользователи всё чаще присматриваются к недорогим устройствам. Дело в том, что с каждым годом качество недорогих аппаратов возрастает, тем самым снижается потребность в покупке более дорогих решений. Так, например, в списке самых продаваемых устройств за 3 квартал 2019 года практически не оказалось флагманских решений, за исключением iPhone 11 и Huawei P30 Pro, а линейки бюджетников от Samsung и Vivo заняли лидирующие строчки. В этом материале представлены самые лучшие недорогие смартфоны 2019 года.

Samsung Galaxy A30s

Это относительно новый смартфон, устройство было представлено в сентябре 2019 года. Его главной особенностью является HD SuperAMOLED-дисплей. Можно также выделить 25-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАч. Понятно, что это устройство не для любителей игр, ведь процессор здесь вполне себе обычный Exynos 7904. Но мне удалось попользоваться аппаратом некоторое время, и экран в нём несомненно понравился — он яркий, сочный, да и низкое разрешение не бросается в глаза. За 14 тысяч рублей это хороший вариант. Телефон имеет NFC-модуль.

Samsung Galaxy A50

A50 — более старое устройство, представленное в марте этого года, стоит он уже 17 тысяч рублей. За эти деньги мы получим более производительный процессор Exynos 9610 и SuperAMOLED-дисплей с FullHD-разрешением. В остальном это всё тот же A30s. NFC здесь также присутствует.

Google Pixel 3a

В России официально телефон не продается, но его можно приобрести на Amazon за 20 тысяч рублей без учёта доставки. Это потрясающий гаджет, если учитывать его фотовозможности. По качеству снимков телефон не уступает флагманскому Pixel 3, а в дневное время его можно сравнить даже с Pixel 4. С ночным режимом, к сожалению, последний справляется заметно лучше. Аппарат оснащён аккумулятором на 3000 мАч, процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной памяти и модулем камеры на 12 Мп. Приятным бонусом станет 5,6-дюймовый OLED-дисплей с FHD-разрешением и плотностью точек в 441 ppi.

Huawei P30 Lite

А этот смартфон в качестве основной особенности может привлечь покупателей фронтальной камерой на 32 Мп с ИИ и 128 ГБ встроенной памяти. Здесь неплохой процессор Kirin 710 и тройная основная камера на 48 Мп, которой сегодня, впрочем, уже никого не удивить. Задний корпус выполнен из 3D-стекла по аналогии с премиальными устройствами компании. Порадует многих наличие NFC. В России смартфон можно приобрести за 15 тысяч рублей.

Nokia 6.2

Любителям устройств Nokia можем порекомендовать Nokia 6.2. Телефон был представлен в октябре этого года. Простыми словами, это новинка на рынке бюджеток. Купить его можно за 13 тысяч рублей. Его главными фишками стали тройная камера и HDR-экран PureDisplay. А приятным бонусом можно назвать аккумулятор на 3500 мАч, который обеспечит 2 дня использования от одного заряда. В устройстве используется стекло как спереди, так и сзади, что делает его более премиальным, хоть он таковым и не является.

На официальном сайте заявлено, что аппарат будет 2 года получать крупные обновления, и 3 года — обновления безопасности. Из приятных особенностей также выделим отдельную кнопку Google Ассистента, а благодаря сервису Google One покупатели получат бесплатно 100 ГБ облачного хранилища в течение 3 месяцев. На мой взгляд, это отличный аппарат за свои деньги.

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iPhone 7

Да, это неожиданный вариант, но он заслуживает находиться в данном списке. Если вам уж очень хочется пересесть с Android на iOS, iPhone 7 — идеальный вариант. Аппарат можно приобрести за 30 тысяч рублей, он предлагает хороший экран, достаточно производительное железо, приятный виброматорчик, который устанавливается во все флагманские iPhone последнего поколения, к тому же здесь неплохая всё же флагманская камера.

Realme C2 2020

Это новинка от Realme стоимостью в 7 тысяч рублей. Аппарат оснащен HD-дисплеем, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, 5-Мп камерой и процессором Helio P22. Он не имеет явных плюсов. Это просто дешевый смартфон для тех, кто не желает тратиться на гаджеты.

Вывод

Из всего списка можно сделать один вывод — Samsung в этом году действительно постарались вырваться из той ямы, в которой они находились долгое время в сегменте бюджетных аппаратов. До Galaxy AX0-линейки компания не предлагала по настоящему интересных вариантов, которые бы могли конкурировать с дешёвыми китайскими аппаратами, поэтому несомненно 2019 год можно назвать годом Samsung.