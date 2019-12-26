Исследовательская компания Counterpoint любит периодически делиться с нами различной информацией по доле рынка и продаже тех или иных смартфонов. В этот раз мы рассмотрим самые свежие данные за 3 квартал 2019 года по самым популярным смартфонам на рынке. Судя по лидеру списка, Apple сделала правильный выбор, представив в прошлом году бюджетный iPhone XR, ведь именно данное устройство находится на первой позиции.

И это удивительно еще и потому, что это не самый свежий iPhone. Всё дело в том, что после выхода iPhone 11 стоимость XR упала до впечатляющих 599 долларов, что сделало его еще более интересным вариантом к покупке. XR в 3 квартале этого года удалось занять впечатляющие 3% рынка. Да, это новый iPhone 5s — народный iPhone.

На втором месте списка Samsung Galaxy A10 с долей в 2,6% рынка. Линейка AX0 от Samsung полюбилась пользователям за счёт хорошего сотношения цены и качества. A10 стоит порядка 150 долларов, что делает его отличной альтернативой дешевым устройствам Xiaomi.

На третьей строчке Galaxy A50 (1,9%). И располагается он в топе по тем же причинам, что и A10. Однако, в отличие от «десятки», он может предложить пользователям AMOLED-дисплей, что делает его более премиальным решением и скорее хорошим среднебюджетным гаджетом с аккумулятором на 4000 мАч, тройной камерой и памятью на 128 ГБ.

Какие смартфоны пользователи выбирали в 2019 году?

Удивительно, но в списке нет по настоящему дорогих гаджетов. Единственным флагманом можно назвать Huawei P30. iPhone 11, который расположился на 5 строке с результатом в 1,6%, хоть и является флагманом, в линейке новых iPhone — это скорее бюджетный вариант стоимостью в 700 долларов.

Самыми популярными устройствами в топе стали аппараты Samsung (A10, A20, A50) и Oppo (A9, A5s, A5). Oppo A9 занял 4 позицию, а его базовая версия оценена в 15 тысяч рублей на индийском рынке. С учётом железа (Helio P70, 4-8 ГБ ОЗУ, 16 + 2 Мп камера, 6,53-дюймовый IPS-дисплей) мы имеем вполне неплохое устройство за небольшие деньги.

Но интересно не только это. В списке практически нет устройств компании Xiaomi, которые предлагают более интересное железо в сравнении с Oppo. Например Mi 9 Lite стоит даже дешевле A9, но предлагает при этом уже SuperAMOLED-экран, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 48-Мп камеру в минимальной комплектации. Всё же главное не только железо, но и умение продавать свои смартфоны. С этим у Oppo, видимо, в 3 квартале 2019 года проблем не было.

Теперь пару слов о Huawei P30. Этот аппарат стал последним в линейке смартфонов Huawei, который всё еще имеет сервисы Google. После него вышел Mate 30 уже без сервисов гиганта.

Как гиганты рынка контролируют Интернет?

Ситуация, когда крупнейший игрок в мире Интернета может просто взять и запретить кому-либо использовать собственные сервисы, не очень приятна. Поэтому стоит всерьез задуматься о децентрализации Интернета. Она позволит не полагаться на сервера компаний и делиться файлами друг с другом с помощью одноранговой p2p-сети.

Уже сейчас создаются аналоги YouTube и WhatsApp работа которых поддерживается не крупными компаниями, а самой сетью пользователей. Впрочем, данную тему мы раскроем в отдельном материале, следите за новостями в Телеграм.

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Huawei за счёт роста патриотизма в Китае на фоне запрета на установку сервисов увеличила поставки аппаратов на родине на 66% в 3 квартале этого года. В самом Китае Huawei занимает внушительные 42,4% рынка. Однако стоит понимать, что этот эффект временный, а патриотизм в отношении компании постепенно будет спадать, поэтому непонятно, как ребята планируют развиваться дальше.

Еще ни одна страна и тем более компания не могли развиваться, закрываясь от остального мира. Да, в Китае более 1 млрд жителей, но в мире потенциально 7 млрд пользователей, поэтому Huawei будет сложно, очень сложно. К тому же даже внутри Китая у них немало конкурентов.