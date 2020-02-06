Компания Samsung является лидером на рынке смартфонов, и с этим сложно не согласиться. Она занимает первое место по поставкам устройств в 2019 году с 21,6%. Конечно, её поджимает Huawei, однако неизвестно, что будет с китайским конкурентом в 2020 году, ведь Google ранее отказалась предоставлять Huawei собственные сервисы. Samsung раз в год выпускает линейку флагманов. И если раньше речь шла лишь об одном телефоне, сегодня компания предлагает 3 новых флагмана — S20, S20 Plus и S20 Ultra. Прогресс! Однако это не означает, что мы должны рассматривать лишь свежие флагманы, ссылаясь на то, что Samsung предлагает решения в совсем разных ценовых категориях. К чему я клоню? Почему бы не рассмотреть старые флагманы, ведь они тоже до сих пор кажутся неплохими.

Почему же флагман, а не какой-нибудь телефон из линейки Galaxy A? Дело в том, что подобные устройства предлагают всегда премиальные материалы. Между тем даже не очень-то и дешевые S10 Lite и Note10 Lite оснащены пластиковыми корпусами. Как же так? А вот так! Samsung лишь в своих топовых устройствах радует потребителей стеклом и металлом, и с этим нужно просто смириться. К тому же флагманы известны всем — в Сети вы найдете любую информацию по ним. Ах да, старые популярные устройства всегда имеют неплохую базу сторонних прошивок, что немаловажно.

Теперь давайте поймем, какое же устройство стоит рассматривать в 2020 году из старых флагманов? Это Galaxy S6. Неожиданно, не так ли? Однако к такому выводу я пришёл не просто так, а на основе видеоролика от популярного видеоблогера Mrwhosetheboss:

Он сравнил все флагманы Samsung, начиная с Galaxy S1. В списке представлены S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. На основе видеоролика можно понять, как сильно отличаются те или иные решения сегодня. Из всех устройств именно Galaxy S6 показался мне наиболее привлекательным. Во-первых, именно с этого телефона компания начала использовать стекло и металл, к тому же можно заметить, что оболочка в S6 выглядит достаточно свежо и имеет плавные анимации. Телефон на старте продаж работал на Android 5.0.2 Lollipop, но его можно обновить до Android 8 Oreo. К слову, в продаже телефон появился 5 лет назад в 2015 году.

Galaxy S6 оснащен NFC с Samsung Pay, стеклом Gorilla Glass 4, 5,1-дюймовым superAMOLED-дисплеем с 2K-разрешением, процессором с 14-нм техпроцессом, 8-ядерным видеочипом Mali-T760MP8, 3 гигабайтами оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной. Здесь используется 16-Мп основная камера с апертурой f/1.9 и оптической стабилизацией, телефон способен снимать 2K-видео с 30 кадрами и FHD при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера здесь на 5 Мп также с апертурой f/1.9. Из датчиков в S6 Samsung предлагала даже барометр, датчик пульса, а также датчик уровня кислорода в крови. Телефон также поддерживает технологию беспроводной передачи ANT+. Аккумулятор в устройстве на 2550 мАч с быстрой зарядкой на 15 Ватт. Весит S6 всего 138 грамм, а его толщина равна 6,8 мм.

Читайте также: Вышло обновление Chrome 80 для Android. Что нового?

Сложно представить более привлекательное устройство за 7 тысяч рублей. Именно столько стоит восстановленная версия данного устройства на Aliexpress. А за 8 тысяч рублей можно приобрести его Edge-версию с закругленными углами. Это, к слову, самый первый телефон Samsung с подобной технологией. Я всё еще помню, как удивлялся наличию закруглений при живом использовании S6 Edge В 2015 году.

На видеоролике выше видно, что S6 неплохо справляется с фотографиями, да и по производительности практически сравним с Galaxy S7.

Если у вас есть свои варианты, предлагайте их в комментариях или в нашем Телеграм-чате. На мой взгляд, сегодня S6/S6 Edge — лучшие старые флагманы от Samsung за свои деньги. С ними вы не будете ощущать себя обделенными даже в 2020 году. К тому же устройства предлагают возможности, недоступные в более дешевых телефонах даже от китайских производителей. За 7-8 тысяч вы купите максимум Redmi 8, а на фоне S6 эта та еще бюджетная ерунда.