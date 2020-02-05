Chrome, вероятно, единственный нормальный браузер для Android с синхронизацией данных, паролей, закладок. Удобно иметь один единственный браузер под все задачи. На десктопе до недавнего времени я использовал Microsoft Edge, однако из-за отсутствия синхронизации с мобильным Chrome от него мне пришлось отказаться, а переходить на Edge на Android-аппарате — дело сомнительное. К тому же именно Chrome быстрее всех браузеров получает новые функции. Чем же порадует Google в новой 80 версии? Давайте разбираться.

Начать стоит с того, что пока обновление доступно не всем и распространяется поэтапно. По крайней мере, десктопный Chrome в моём случае 80-ой версии, а вот мобильный лишь 79-ый. Вероятно, обновление могло уже прийти нашим читателям. В этом случае прошу вас поделиться мнением о нововведениях в комментариях к данной публикации или в чате Телеграм. А если вам еще неизвестно, что именно добавила Google, в данном материале мы обо всём расскажем.

Сегодня посещение новых сайтов очень часто сопровождается отображением модального окна с просьбой подтвердить или отменить получение уведомлений. Согласитесь, что вам тоже надоели эти окна. Как же сделать, чтобы они не появлялись каждый раз при первом посещении сайта? Для этого этого Google выпустила обновление, в котором добавила небольшую функцию, позволяющую не показывать всплывающие модальные окна, связанные с уведомлениями, при первом посещении сайтов. Такой шаг позволит избавить пользователей от раздражительной необходимости каждый раз нажимать на кнопку отмены.

Как данная функция работает на десктопе? В случае, если пользователь часто отменяет получение уведомлений, Chrome начнет их блокировать автоматически. Если же пользователь захочет получать уведомления от конкретного сайта, нужно будет кликнуть на колокольчик уведомлений в области адресной строки, после чего появится небольшой текстовый блок: “Вы обычно блокируете уведомления, чтобы позволить сайту уведомлять вас, нажмите сюда”.

Как блокировка работает в Chrome для Android? После загрузки сайта снизу появится небольшой окошко с надписью “Уведомления заблокированы”. Рядом с текстом располагается ссылка, нажав на которую можно получить детальную информацию и активировать уведомления.

Чтобы вручную активировать функцию тихих уведомлений, необходимо перейти в настройки браузера, далее в настройки сайтов и активировать функцию “Use quieter messaging” (использовать тихие уведомления).

Вместе с данной функции Google теперь требует передачу аудио и видео через HTTPS-соединение. Весь медиа-контент, который будет передаваться по небезопасному HTTP, будет блокироваться браузером.

Вместе с 80 версией Chrome Google понемногу начнет распространение новой структуры окон и возможности их группировки. Выглядят новое меню открытых окон следующим образом:

Можно заметить, как несколько окон сгруппированы в одно. Правда, не совсем понятно, зачем это надо, ведь для подобного есть закладки. Кто будет держать в оперативной памяти настолько много сайтов, чтобы была необходимость в их группировке? К слову, не так давно мы писали о том, что Google сделает управление вкладками в Chrome удобнее.

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Также в новом обновлении Google ввела ограничение на использование Cookie, если сайт не использует HTTPS-соединение. Это позволит защитить пользователя от различных трекеров, отслеживающих действия юзера. Подробнее о нововведении Google рассказала в видеоролике ниже:

Также в 80-ой версии Chrome для Android появилась поддержка SVG-иконок, однако это нововведение будет полезно скорее разработчикам сайтов.

В ближайшие две недели новую версию Chrome должны получить все пользователи браузера.