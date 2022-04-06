Не покупайте дорогие смартфоны Xiaomi, если не хотите пожалеть

Уж к чему-чему, но к производительности смартфонов Xiaomi ни у кого претензий никогда не было. Если что-то и можно было поставить им в вину, так это перебои с поддержкой, сбои в работе обновлений и системные баги, которые проявляют себя в самых разных сценариях. Но такого, чтобы аппараты китайского бренда страдали от недостатка вычислительной мощности, кажется, ещё никогда не было. Однако практика показала, что многим телефонам Xiaomi реально недостаёт производительности, когда речь заходит о наиболее ресурсоемкий задачах, например, играх.

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Быстродействие смартфонов Xiaomi в играх может падать примерно на треть от реальных показателей. Это удалось выяснить в ходе прикладного тестирования, которое провёл Джон Пул, создатель Geekbench. Сначала он замерил вычислительную мощность Xiaomi Mi 11 с его помощью.

Производительность смартфонов Xiaomi

А затем Пул подменил ID бенчмарка на идентификатор Fortnite, чтобы смартфон думал, что он запускает игру. В результате разработчик зафиксировал значительное падение производительности, которое составило 30% в моноядерном испытании и около 15% — в многоядерном. Примерно схожие результаты продемонстрировали и другие аппараты бренда.

Ситуация, прямо скажем, странная. Потому что смартфоны Xiaomi реально сбрасывают производительность в играх, а не мухлюют с бенчмарками, выдавая более высокие результаты, чем есть на самом деле, как можно было предположить. Это показало несколько последовательных тестов, проведённых с участием разных приложений.

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В результате подтвердилась первоначальная гипотеза, которую выдвинул Джон пул, создатель Geekbench: смартфоны Xiaomi работают на полную мощность в абсолютном большинстве приложений. Но когда они запускают игры, их процессоры переходят в режим энергоэффективности и начинают троттлить, из-за чего фактическая производительность серьёзно снижается.

В основном, судя по всему, проблема троттлинга затрагивает именно устройства высшего ценового сегмента. Это либо флагманы, либо субфлагманы. Поэтому абсурд ситуации заключается в том, что в играх их производительность оказывается примерно на том же уровне, что и у аппаратов средней руки с не самыми мощными процессорами. Например, Poco F2 Pro даже обходит Xiaomi Mi 11, несмотря на более слабый чипсет.

Стоит ли покупать телефоны Xiaomi

Удивительно, но Xiaomi подтвердила, что действительно урезает производительность своих смартфонов в играх. Вот как в компании прокомментировали эту проблему:

Смартфоны Xiaomi используют технологию эффективного управления температурой, которая обеспечивает наиболее оптимальную работу с ресурсоёмкими приложениями. Многие наши аппараты предлагают три режима производительности, которые позволяют соблюдать баланс между высокой скоростью работы энергоэффективностью. Они учитывают множество разных факторов, влияющих на энергопотребление и тепловыделение, и уже на их основе выбирают самый подходящий уровень мощности.

Выходит, что сбой, о котором идёт речь, вовсе таковым не является. Это намеренная работа встроенных механизмов, которые не дают смартфонам разогнаться должным образом, чтобы предотвратить нагрев и повышенный расход энергии аккумулятора. Такой подход имеет практический смысл: аппарат начинает дольше работать от зарядки и не перегревается, благодаря чему увеличивается жизненный цикл внутренних компонентов.

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Однако, на мой взгляд, в этом есть серьёзное противоречие. Какой тогда смысл покупать дорогостоящий аппарат из флагманского сегмента, если производитель не способен совладать с высокой вычислительной мощностью и, вместо того чтобы реализовать потенциал устройства по полной программе, намеренно его урезает?

В результате получается парадокс: покупка флагманов Xiaomi актуального поколения теряет всякий смысл. Ведь он банально не даст вам желаемого уровня производительности, ради которого вы его и покупали. Поэтому более логичным выбором является приобретение аппаратов прошлых поколений, которые не страдают от троттлинга, либо моделей прошлого или нынешнего года, но не относящихся к топовому сегменту.