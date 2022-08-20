Не покупайте новый POCO M4. Он заставит вас плеваться в Xiaomi

За последние пару лет суббренд Xiaomi POCO успел зарекомендовать себя как производитель, предлагающий, возможно, лучшее соотношение цены и характеристик. Вы наверняка помните POCO X3 Pro и POCO F3, которые при всех недостатках давали недостижимую ранее для среднебюджетного класса производительность и дополнительные фишки вроде флагманского вибромотора. Но в 2022 году случился поворот не туда. Сначала мы увидели POCO X4 Pro 5G, по всем статьям уступающий своему предшественнику, а 15 августа на рынок вышел новый POCO M4, и он вызывает даже больше вопросов, чем представитель X-серии.

Недорогой смартфон Xiaomi

Чтобы понимать суть претензий, нужно вспомнить, чьим наследником является POCO M4, которому в этом году присвоили гордую приставку «5G». В конце 2020 года суббренд Xiaomi представил POCO M3 — смартфон, дающий отличные возможности для устройства начального уровня. У него был FullHD-экран, стереодинамики, огромный аккумулятор на 6000 мАч и хорошая камера на 48 мегапикселей.

🔥 Подпишись на телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Пользователи жаловались лишь на ставшие традиционными косяки MIUI, недостаточную яркость экрана да подергивания интерфейса, вызванные медленной работой не самого производительного чипсета Snapdragon 662 с результатом менее 200k баллов в AnTuTu. С учетом того, что с момента выхода POCO M3 прошло более полутора лет, можно было предположить, будто новый POCO M4 5G станет эталоном бюджетного класса. Увы, наши ожидания вновь оказались нашими проблемами. POCO выпустил провальный смартфон, в комплекте с которым явно не хватает губозакаточной машинки.

POCO M4 — характеристики

Итак, что за зверь попал в поле нашего внимания? Это глобальная версия POCO M4 5G, которая заметно отличается от аналогичной модели для индийского рынка. О разнице поговорим позже, а пока сосредоточимся на технических характеристиках POCO M4 в исполнении для глобального рынка:

Экран: 6.58 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц.

6.58 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц. Основная камера: 13 Мп + 2 Мп.

13 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера: 5 Мп.

5 Мп. Процессор: Dimensity 700.

Dimensity 700. Память: 4/64 или 6/128 ГБ

4/64 или 6/128 ГБ Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 18 Вт).

Чтобы сразу не петь панихиду по POCO M4 5G, сначала поговорим о его достоинствах. Оно здесь одно — быстродействие. Смартфон получил шустрый накопитель UFS 2.2, который в комбинации с чипсетом Dimensity 700 обеспечивает практически моментальный запуск приложений. Просто взгляните, как в AnTuTu новый процессор выносит Snapdragon 662 из POCO M3.

Ну а теперь будем выносить уже новый POCO M4, благо поводов для этого предостаточно. Начнем с неочевидного — дисплея. Вы можете подумать, что к нему невозможно придраться, ведь теперь-то частота обновления экрана составляет 90 Гц вместо стандартных 60 Гц у POCO M3. Но не спешите радоваться.

Экран POCO M4 такой же посредственный, как и у его предшественника. Согласно данным GSMArena, дисплей нового смартфона выдает яркость 326 кд/м2 при ручной регулировке и 410 кд/м2 в автоматическом режиме. Для понимания: эти показатели хуже тех, что демонстрирует ультрабюджетный Samsung Galaxy A13 с TFT-экраном и даже POCO M3. Говоря простым языком, яркости дисплея будет достаточно только людям, которые зимой отправляются в командировку куда-нибудь под Сургут и не чувствуют избытка солнечного света в условиях полярной ночи. Всем остальным запаса яркости будет критически мало.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Камера POCO M4

Второй момент, который обращает на себя внимание, — камера. И тут важно сделать оговорку, что индийская версия POCO M4 5G получила основной сенсор на 50 Мп и фронталку на 8 Мп, в то время как глобалка POCO M4 обзавелась сетом 13 Мп + 5 Мп, который использовался еще в ультрабюджетнике Redmi 9C NFC, вышедшем весной 2020 года. Даже хороший процессор в комбинации с таким набором сенсоров не позволяет рассчитывать на хороший результат, о чем свидетельствует пример фото.

Не стану ограничиваться косяками камеры POCO M4 и напомню, что его предшественник имел аккумулятор на 6000 мАч. Хотя 5000 мАч новинки — это тоже достойный показатель, но на фоне моделей с аналогичной батареей и уж тем более в сравнении с POCO M3 новый смартфон не впечатляет. В тесте SmartViser он продержался 131 час в сумме трех сценариев (режим ожидания, веб-серфинг и просмотр видео), в то время как смартфон 2020 года выдал 154 часа, и даже Redmi Note 11S на неудачном в плане энергоэффективности процессоре Helio G96 показал более привлекательный результат.

❗ Подпишись на Androidinsider в Яндекс.Дзен, где публикуются эксклюзивные материалы

Эх, а ведь сколько надежд я на тебя возлагал, POCO M4 5G, а ты взял и разбил мои мечты в дребезги, добив отсутствием стереодинамиков, которыми мог похвастать POCO M3. Да, бюджетник наконец-то обзавелся NFC, по непонятным причинам отсутствовавшим в модели 2020 года. Однако потребность в этом датчике у меня и миллионов россиян возникнет не раньше возобновления полноценной работы Google Pay, а потому приходится дать POCO M4 неутешительный вердикт: товарищ, проснитесь, вы…