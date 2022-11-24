Недорогой, но очень красивый телефон с хорошими спеками: обзор HONOR 70

HONOR 70 является интересным телефоном, который представили в этом году, а его отличительной особенностью стала высокая производительность для среднего класса и привлекательный дизайн. Кажется, что это можно сказать про многие современные телефоны, но так получилось, что, беря в руки HONOR, как-то сразу понимаешь, что это именно он. Это сочетание фирменного стиля, программной оболочки и почти сформировавшейся философии бренда. Я наконец-то добыл этот телефон и попробовал его в деле около полутора недель, чтобы составить свое мнение и поделиться им с вами. Верить или нет — решать вам, но я постараюсь быть максимально объективным. Тем более, если вы хотите купить себе такой телефон, то для вас точно не будет лишним еще одно мнение, пока вы думаете, что именно вам выбрать.

Обзор HONOR 70

Сразу начну с небольшой особенности этого телефона, которая привлекает к себе внимание. Он отлично лежит в руке и им очень удобно пользоваться. Дизайнеры сделали корпус тонким и узким, чтобы он лежал комфортно в руке. А еще они использовали приятные на ощупь материалы. В частности, спереди находится стекло с олеофобным покрытием (сразу наклеена пленка), а сзади — матовое стекло. Но этот сэндвич чуть более скользкий в руке, чем некоторые другие телефоны. Если вы собираетесь носить телефон в чехле, то проблемой это не будет. Правда, в комплекте чехла нет, но и купить его не сложно.

Как выглядят телефоны HONOR

Когда смотришь на телефоны HONOR, кажется, что вот сейчас они стали красивыми и достигли своего предела в совершенстве. Но потом выходит новая модель, и ты снова так думаешь. В этот раз задняя стенка очень красиво переливается матовым стеклом. Переливы очень мягкие, а в зависимости от угла падения света цвет корпуса игриво меняется от серого до зеленоватого. Есть и другие цвета (черный, серебристый с интересной спинкой), но я выбрал именно этот, так как посчитал его самым красивым.

Не подумайте, что я хочу перехвалить HONOR 70, но я действительно думаю, что это очень красивый телефон. Если бы в редакции вручали награды, я бы настаивал, чтобы он получил звание вроде «самый привлекательный телефон 2022 года». Поэтому у меня и мыслей не было, чтобы надеть на него чехол. Пленка уже наклеена на экран, но со временем ее надо будет заменить. Она пластиковая и будет царапаться. Мой прогноз ее срока службы — 4-6 месяцев при умеренном уровне аккуратности. После этого она сильно поцарапается и ее надо будет переклеить.

Телефон со стеклянным корпусом

Матовый корпус HONOR 70 не собирает отпечатков пальцев. Если что-то на нем и появляется, то оно само стирается подкладкой кармана, о которую телефон трется, пока лежит в нем. А еще, благодаря применению именно матового стекла, а не пластика на задней стенке, корпус не будет царапаться. Но боковые рамки все же пластиковые, что характерно для среднебюджетных моделей. Защиты от погружения в воду нет — только от брызг.

Самая главная особенность телефона заключается в том, что он ощущается более дорогим, чем его реальная стоимость. То есть именно сочетание приятного хвата, характеристик экрана, звука, камеры, производительности и внешнего вида позволяют на какое-то время задуматься, что HONOR 70 выходит за рамки своей ценовой категории.

Телефон, как и прошлогодняя модель, работает с сервисами Google Play. То есть это полноценный Android-смартфон со всеми его возможностями. Сейчас он работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Можно не сомневаться, что он получит обновления, но пока рано говорить о точных датах.

Два больших круглых островка камеры, которые стали применять некоторые производители, находятся на верхней левой части телефона и вмещают в себя три модуля и вспышку. Все они расположены в ряд сверху. Их можно было бы разместить более компактно, но если камера все равно выпирает, то лучше будет обыграть ее красиво, как это сделано тут.

Телефон с изогнутым экраном

Многие телефоны высокого класса имеют изогнутые дисплеи, а HONOR 70 относится скорее к средней категории. Это не помешало его создателям оснастить устройство дисплеем со скруглениями по краям. Благодаря этому телефон ощущается более целостным и безрамочным. Пусть в них картинка немного затемняется, если смотреть спереди, но это не критично и перестает бросаться в глаза уже через несколько минут, становясь плавным переходом к рамкам корпуса. Во многом из-за сужения граней кнопки кажутся более выпирающими, а четкий щелчок делает их более информативными, что исключает ложные касания и сомнения о том, были ли они вообще.

Регулятор громкости и кнопка питания расположены на правой грани. Снизу находится USB-C, лоток для двух симок и моно динамик. Сверху расположен только микрофон, а на левой грани нет вообще ничего. Сканер отпечатков встроен в экран и работает быстро, хотя хотелось бы разместить его на несколько миллиметров выше.

Экран с частотой 120 Гц

6,67-дюймовый OLED-дисплей телефона с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 выглядит очень большим, но благодаря соотношению сторон 20:9 не мешает пользоваться им одной рукой. Даже на ходу при среднем размере руки можно легко дотягиваться до противоположной стороны экрана или печатать текст.

Если отбросить в сторону цифры и сконцентрироваться на качестве экрана, можно сказать, что смотрится он очень круто. Первое время, включая его со штатными обоями, поражаешься тому, насколько он контрастный и насыщенный. Максимальная яркость тоже высокая, и даже на улице не возникает ощущения, что хочется большего. Правда, на белом фоне есть ощущение, что экран чуть более теплый, чем нужно. Если вам тоже так покажется, эта проблема решается очень просто – в Magic UI есть возможность корректировки не только цветовой температуры, но и оттенка.

Можно ли играть на недорогом телефоне

HONOR 70 работает на обновленном чипсете Snapdragon 778G+ 5G, что является небольшим шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью. Приложения открываются быстро, а пользовательский интерфейс отзывчив благодаря 8 ГБ ОЗУ и хорошей оптимизации. Самой высокой производительности в играх ждать не стоит, но если вы не является заядлым геймером, то вы вряд ли заметете небольшое падение частоты кадров в требовательных шутерах.

Например, в Call of Duty Mobile восьмая серия процессора будет чуть более производительной, но если вы будете пользоваться обычными приложениями, то разницы вы не заметите вовсе. Зато телефон не будет так греться, как с «восьмеркой», а аккумулятор будет работать дольше. Но это выражается в нескольких процентах разницы, ведь телефон все равно придется заряжать каждый день при активном использовании.

Смартфон с быстрой зарядкой

Емкость аккумулятор выше среднего — 4800 мАч, а заряжать его можно с мощностью 66 Вт (HONOR SuperCharge). Во время тестирования за 15 минут он заряжался примерно на 45%. За 30 минут можно было набрать около 75-80%. Это очень хороший результат. Беспроводной зарядки нет, зато мощный адаптер питания для проводной входит в комплект.

Как снимает HONOR 70

Когда смотришь на характеристики камеры и видишь, что разрешение основного модуля составляет 54 Мп, кажется, что где-то закралась ошибка. Но это не так — HONOR 70 стал первым телефоном с камерой такого необычного разрешения. В качестве основного модуля выбран Sony IMX800.

В яркие солнечные дни камера выдает просто отличные снимки с очень высокой детализацией, цветопередачей и солидным динамическим диапазоном. При этом между основным модулем и 50 Мп сверхширокоугольным наблюдается довольно хорошая цветовая согласованность, которую не часто можно встретить в этом ценовом диапазоне. AI функции позволяют улучшить качество фотографий, делая так, как будто их уже обработали на компьютере после съемки.

Примеры фото на основную камеру HONOR 70:

Сверхширокоугольный объектив также используется для макросъемок. Но, опять же, хорошо все это работает только при хорошем освещении. При падении уровня освещенности начинают проявляться довольно различимые артефакты, ставшие следствием борьбы камеры с шумами. При переходе на ночной режим эффект несколько ослабевает, но при низком освещении в помещении он хорошо различим, если в кадре много мелких деталей.

Зато к портретному режиму претензий нет. Для обеспечения его работы используется 2 Мп сенсор глубины. Если отключить улучшалки, включенные по умолчанию, можно добиться очень высокого качества и естественности портретов. Но если вам больше нравится снимать с улучшалками, вы можете смело делать это – тут они работают мягче, чем на других моделях. Многие даже более дорогие телефоны справляются хуже, если приводить усредненные значения в разных условиях.

Примеры фото на фронтальную камеру Honor 70:

Неплохими получаются и селфи на 32 Мп фронтальную камеру. Правда, к ней в полной мере относится сказанное выше про качество освещения. На улице, даже в контровом свете, снимки получаются хорошими (если стекло камеры чистое), а в помещении уже приходится идти на компромиссы.

Качество видео на все сенсоры можно охарактеризовать как хорошее. По этому показателю смартфоны отличаются не так сильно, как по фотографиям. Обычно общие показатели видео можно уложить в рамки стоимости смартфона, и тут мы видим что-то подобное. По качеству видеосъемки HONOR 70 можно сравнить с конкурентами по цене. Но у него много программных функций. Например, есть возможность снимать видео одновременно на основную и фронтальную камеру. Другие модели позволяют сделать это при помощи сторонних (часто платных) приложений, а HONOR уже пару лет развивает эту функцию в качестве штатной.

Также есть новая функция — смарт-видеофокус. Он дает возможность с помощью AI во время видеосъемки выбирать объект фокусировки. После того, как он выбран, камера будет автоматически находить именно этот объект, чтобы важные люди всегда были в фокусе. В итоге, вы получите два видео – одно с общим планом, второе с выбранным объектом.

Характеристики HONOR 70

Характеристика Значение Операционная система Android 12 с пользовательским интерфейсом Magic UI 6.1 Экран 6,67”, OLED, Full HD+ (2400×1080), 120 Гц Always on display Да Сканер отпечатков в экране Да Процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G Память 8/128 ГБ, 8/256 ГБ Камера Основная (54 Мп, f/1.9) + сверхширокоугольная (50 Мп, f/2.2) + датчик глубины (2 Мп, f/2.4) Фронтальная камера 32 Мп, f/2.4 (в отверстии) Аккумулятор 4800 мАч (66 Вт) Связь Две сим-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Вес и размеры 178 г, 161,4 х 73,3 х 7,9 мм

Стоит ли покупать HONOR 70

У HONOR 70 не так мало конкурентов. К ним относится любой телефон, который стоит тех же денег. Но на их фоне этот аппарат обычно выигрывает по нескольким или всем параметрам. Это отличный телефон среднего класса и уверенный шаг вперед для компании. Благодаря сервисам и приложениям Google, продуманному и привлекательному дизайну, высокой производительности и длительному времени автономной работы он становится одним их самых выгодных предложений.

Рекомендую ли я его к покупке? Если вам не нужно каждый день играть в требовательные игры, а фотографии вы делаете в основном при хорошем освещении — однозначно да! С приятным хватом, изящным корпусом, ярким экраном с хорошей частотой обновления и высокой скоростью зарядки этот телефон точно достоин если не покупки, то добавления в список моделей, между которыми вы выбираете. Особенно при цене в районе 35 000 рублей.

Посмотрим, что предложит компания в будущем, но уже сейчас можно сказать, что она на правильном пути. Модели с каждым разом становятся все более привлекательными. А это говорит о том, что создатели телефона ответственно подходят к своему делу.