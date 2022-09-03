Во что поиграть на Android, если любишь шутеры

С момента появления шутеров как таковых, именно они были самыми привлекательными играми для самых разных устройств. Как только они начали выходить на смартфонах, жанр постепенно начал завоевывать популярность в этом направлении. Чтобы разговоры не были беспочвенными, мы собрали для вас подборку игр в этом жанре и хотим рассказать о ней. Будут как известные игры, которые вы не могли пропустить, так и те, о которых вы могли не слышать. В общем, садитесь поудобнее, расслабляйтесь и готовьтесь провести выходные за самыми интересными играми.

Сall Of Duty — самый известный шутер

Во время бета-тестирования и перед глобальным запуском вокруг Call of Duty: Mobile было много ажиотажа. На самом деле надо отдать должное создателям, и игра по праву признана одной из лучших мобильных игр, выпущенных в 2019 годую. При этом она продолжает развиваться и улучшаться.

CoD Mobile использует множество культовых многопользовательских карт из франшизы Call of Duty и действительно отлично справляется с переводом динамичного действия, которое делает игру такой интересной для других платформ.

В Call of Duty: Mobile представлены основные режимы командного боя, которыми известна Call of Duty, а также режим Battle Royale. Я играю в CoD: Mobile с момента бета-тестирования, и это одна из моих любимых игр, когда у меня есть пара свободных минут. Поскольку игра чертовски популярна, вы всегда найдете себе партнеров для игры, которые заходят в нее 24/7.

Пусть в этой игре и есть внутренние покупки, но я за два года не сделал ни одной и всегда пользовался полностью бесплатной версией. В том числе поэтому считаю игру действительно отличным шутером для всех. Вне зависимости от того, готовы вы ей уделить пару минут или целый день.

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Infinity Ops — многопользовательский шутер

Infinity Ops — это научно-фантастический многопользовательский шутер, который можно назвать если не лучшим, то точно одним из них. Я играл в эту игру часами и получал удовольствие от каждой минуты. Это как если бы вы взяли Bright Memory, Halo и Destiny PvP и смешали их вместе с небольшим количеством Titanfall 2, добавленным в качестве легкой перчинки.

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Если это звучит для вас интересно, то я настоятельно рекомендую вам проверить Infinity Ops. Есть классы на выбор, оружие, которое можно заработать и/или купить, и даже карты с разным уровнем гравитации, чтобы окончательно сломать ваше представление о привычных играх.

Infinity Ops является бесплатной игрой, в которой можно совершать микротранзакции для приобретения нового оружия и снаряжения. Это обычная фримиум-приблуда, которая сосет деньги, но только отчасти. На самом деле она очень даже хороша и предлагает больше, чем просто шутер. Одни только реактивные ранцы и гигантские роботы чего стоят.

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JYDGE — жесткий шутер

JYDGE — это суровый и жестокий шутер с двумя джойстиками с видом сверху, играть в который, не смотря ни на что, сплошное удовольствие. Вы кибернетический полицейский, который вершит правосудие в стиле Робокопа.

На каждом уровне есть разные задачи, которые необходимы для прогресса, но они никогда не кажутся рутинными. Вы конфискуете незаконные деньги и можете на них улучшить своего персонажа с помощью большого выбора аксессуаров.

В этой игре вы будете снова и снова перепроходить уровни, сочетая отличный игровой процесс с интересным саундтреком, который не будет слишком раздражающим или повторяющимся. Все это вам предоставит JYDGE. Такие игры надо еще поискать.

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PUBG Mobile — классика королевской битвы

PUBG Mobile просто отлично работает на Android. То, что начиналось как массовая игра в жанре «королевская битва» на 100 игроков, продолжало расти и превращаться в лучший шутер всех времен для мобильных устройств. Огромные карты с оружием, боеприпасами, тактическим снаряжением и транспортными средствами в классических режимах — во все это можно играть часами.

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Популярные версии игр для ПК или консолей нередко попадают на Android, но вы будете удивлены тем, насколько хорошо PUBG адаптирована для небольшого сенсорного экрана. А еще приятно то, что игра бесплатна. За это ей можно даже простить некоторые недостатки с добычей оружия.

А еще хорошо то, что играть можно с разными настройками графики и тем самым сделать так, чтобы игра хорошо работала на любом смартфоне. Но если у вас флагман — смело ставьте максимальные настройки и вы оцените все преимущества PUBG Mobile. Если же смартфон у вас совсем не быстрый, то попробуйте PUBG Mobile Lite. Она специально создана для не самых мощных устройств.

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Tesla vs. Lovecraft — безумная игра

Tesla vs. Lovecraft — последняя игра от финских разработчиков 10tons Ltd, и это настоящее удовольствие. В игре Никола Тесла и его высокотехнологичные изобретения противостоят мстительному Лавкрафту, выпустившему на волю бесконечные волны кошмарных монстров, которые быстро окружат вас, если вы не дадите отпор.

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Это невероятно отточенная игра, в которой управление движением и стрельбой осуществляется двумя джойстиками. Она постепенно усложняется, а на экране появляется все больше врагов. Вплоть до того, что в какой-то момент их количество достигает 200.

Элементы управления с сенсорным экраном удобны, и игра также предлагает отличную поддержку контроллеров Bluetooth, что всегда приятно видеть в игре премиум-класса. В базовую игру встроено множество контента, поэтому играть вы будете долго. А когда перестанете, через некоторое время захотите вернуться к ней.

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