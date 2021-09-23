Огромный экран, 4 года поддержки и зарядка за 17 минут: Xiaomi выпустила новый смартфон

Xiaomi – один из самых продуктивных производителей смартфонов. Пожалуй, таким же ассортиментом, как он, не обладает больше никто. Компания не может себе позволить выпустить один конкретный смартфон. Нет. Она выпускает сначала одну модель, потом делает её улучшенную версию для тех, кому хочется что-то покруче. Затем – упрощённую модель для тех, кому подешевле. А вдогонку – ещё пару моделей с какими-то изменениями. Чисто на всякий случай. Тем лучше для нас, ведь это только способствует правильному выбору. Но выбирать тоже нужно уметь.

Самым лучшим смартфоном Xiaomi, который присутствует в продаже на данный момент и предлагает лучшее сочетание цены, характеристик и перспективности, является Xiaomi Mi 11T Pro. На это есть несколько объективных причин, которые делают его лучше всего остального, что представлено в продаже.

Какой смартфон Xiaomi купить

Остановимся на каждом пункте отдельно:

Это полноценный флагман . Xiaomi Mi 11T Pro имеет процессор Snapdragon 888, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ встроенного хранилища. Из смартфонов этой ценовой категории таких сочетаний не предлагает, кажется, больше никто.

. Xiaomi Mi 11T Pro имеет процессор Snapdragon 888, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ встроенного хранилища. Из смартфонов этой ценовой категории таких сочетаний не предлагает, кажется, больше никто. Xiaomi Mi 11T Pro оснащается супер-классным дисплеем , выполненным по OLED-технологии, с диагональю 6,67 дюйма, поддержкой частоты обновления 120 Гц, расширенным цветовым пространством DCI-P3 и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц.

, выполненным по OLED-технологии, с диагональю 6,67 дюйма, поддержкой частоты обновления 120 Гц, расширенным цветовым пространством DCI-P3 и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Батарейка Xiaomi Mi 11T Pro имеет ёмкость 5000 мА*ч, благодаря чему смартфон сможет прожить до двух дней под нагрузкой без подзарядки. Ни один iPhone – даже после апгрейда – не может похвастать аналогичными показателями автономности.

имеет ёмкость 5000 мА*ч, благодаря чему смартфон сможет прожить до двух дней под нагрузкой без подзарядки. Ни один iPhone – даже после апгрейда – не может похвастать аналогичными показателями автономности. Мощность зарядки Xiaomi Mi 11T Pro – максимальная. На сегодня просто не существует другой более производительной технологии. Этот смартфон заряжается на мощности 120 Вт, что позволяет ему восполнить запас энергии от 0 до 100% всего за 17 минут.

– максимальная. На сегодня просто не существует другой более производительной технологии. Этот смартфон заряжается на мощности 120 Вт, что позволяет ему восполнить запас энергии от 0 до 100% всего за 17 минут. Камера Xiaomi Mi 11T Pro – это одно из лучших решений ever. Она имеет разрешение 108 Мп, размер пикселя 2,1 мкм (это больше, чем у iPhone 13 Pro Max) поддерживает кинематографический режим съёмки и технологию HDR10+.

– это одно из лучших решений ever. Она имеет разрешение 108 Мп, размер пикселя 2,1 мкм (это больше, чем у iPhone 13 Pro Max) поддерживает кинематографический режим съёмки и технологию HDR10+. Звук Xiaomi Mi 11T Pro – на уровне. Смартфон оснащается динамиками harman/kardon , которые обеспечивают высококачественное звучание без использования наушиков.

– на уровне. Смартфон оснащается , которые обеспечивают высококачественное звучание без использования наушиков. Дисплей Xiaomi Mi 11T Pro прикрыт самым прочным стеклом Corning на рынке. Это Gorilla Glass Victus, устойчивое к внешнему воздействию и царапинам.

прикрыт самым прочным стеклом Corning на рынке. Это Gorilla Glass Victus, устойчивое к внешнему воздействию и царапинам. Вишенка на торте – поддержка. Xiaomi объявила, что продлит сроки обновления всех смартфонов линейки Xiaomi Mi 11T с трёх до четырёх лет. Поэтому как минимум одно дополнительное обновление Android новинке точно светит.

Безопасна ли быстрая зарядка

Xiaomi Mi 11T Pro – это мега-продуманный смартфон. В отличие от большинства других аппаратов с поддержкой быстрой зарядки, этот предлагает особые инструменты безопасности, снижающие износ от использования сверхмощных ЗУ:

Двойной зарядный насос – увеличивает потребление тока и снижает перегрев;

– увеличивает потребление тока и снижает перегрев; Технология Mi-FC – продлевает время непрерывной зарядки на высоком напряжении;

– продлевает время непрерывной зарядки на высоком напряжении; Технология MTW – уменьшает внутреннее сопротивление и способствует более быстрой передаче энергии;

– уменьшает внутреннее сопротивление и способствует более быстрой передаче энергии; Двухэлементный аккумулятор с графеном – лучшая электропроводность и меньший износ.

Особенно важен последний пункт. Xiaomi специально разделила батарейку Mi 11T Pro надвое. Теперь она заряжается как грузовик с двумя топливными баками – параллельно. В результате аккумулятор не испытывает повышенной нагрузки, потому что потоки энергии просто не пересекаются друг с другом. Благодаря этому смартфон выдерживает 800 полных циклов зарядки до момента наступления износа.

Купить Xiaomi Mi 11T Pro со скидкой

Казалось бы, такой смартфон, как Xiaomi Mi 11T Pro не может стоить дёшево. Российская цена на старте продаж составит 37 500 рублей. Купить аппарат по минимальной цене можно, если следовать нашей инструкции:

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Xiaomi Mi 11T Pro

Предложение действует только в течение первых суток, начиная с 10:00 мск 23 сентября до 10:00 мск 24 сентября. В дополнение к скидке первые 500 покупателей получат в подарок смарт-часы Xiaomi Mi Watch, которые отдельно стоят в районе 7000 рублей. Так что поторопитесь. Шанс урвать топовые гаджеты Xiaomi по бросовой цене есть у каждого.