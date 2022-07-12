Почему моим следующим смартфоном будет Samsung

Когда я переходил на Android, то выбор смартфона был очень сложным. С iPhone все значительно проще. Есть новый Айфон, а есть старый. Новый всегда лучше старого и все. С Андроидом такая история не подходит. Огромное количество разных производителей, процессоров, памяти, аккумуляторов, дисплеев и камер. Все это необходимо проанализировать и выбрать для себя лучшее устройство. В предыдущий раз выбор пал на Xiaomi. И этому есть простое объяснение — интерфейс очень похож на Apple.

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Теперь же хочется чего-то действительно нового и максимально функционального. Именно поэтому принято решение в качестве следующего смартфона выбрать именно Samsung. Давайте посмотрим, почему именно корейские устройства стоит сделать следующим выбором.

Режим DeX — Samsung

На смартфонах Samsung, начиная с Galaxy S8, появился режим, который фактически превращает смартфон в компьютер. Он называется DeX. Смартфон можно подключить проводом или в беспроводном режиме к телевизору, и вы, по сути, получите компьютер для работы. По экрану можно перемещать приложения в отдельных окнах, как на десктопе. Можно подключить клавиатуру с мышью к смартфону и использовать для создания различных документов.

А самое главное в таком режиме использования, что ваши документы будут с вами. Да, нет проблем носить с собой всегда и везде ноутбук, но это не совсем удобный вариант из-за габаритов таких устройств. Даже самые маленькие и легкие лэптопы в любом случае больше смартфона. Для тех, кто работает и офисными документами, режим DeX будет очень удобен для повседневного использования.

Папка Knox на Samsung

Недавно мы выпускали материал, в котором рассказывали, как можно скрыть или заблокировать приложение на Xiaomi. По сути, это аналог защищенной папки Knox на Samsung. Но аналогом можно это назвать только в программном смысле. Knox обладает еще и аппаратной защитой. Во время сборки на смартфоне создаются криптографические ключи DUHK и DRK. С помощью которых можно определить целостность устройства и получить подтверждение, что смартфон действительно произведен Samsung. Перенести эти ключи на другое аппарат невозможно.

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Благодаря такой защите данные в папке Knox действительно находятся под надежной защитой, и получить к ним доступ будет, мягко говоря, затруднительно. В такую папку можно поместить банковские приложения и при утере смартфона. Если его попытаются взломать, то Knox полностью заблокирует ее содержимое. Подобная защита в наше время нужна на всех устройствах, ведь мошенники ищут все новые и новые способы для кражи персональных данных и наших средств.

Обновления Samsung Galaxy

В то время как Айфоны получают обновления по пять-шесть лет, Андроид смартфоны не могли похвастаться подобными сроками. И вот в 2022 году Samsung представляет новый график обновления своих устройств. Теперь все новые устройства будут получать обновления OneUI четыре года и обновления безопасности пять лет. Это более чем достаточный срок.

Большинство пользователей меняют смартфоны по истечении трех-четырех лет. Поэтому Samsung сможет обеспечить обновлениями большинство пользователей во время всего срока использования. Для тех, кому этот пункт был важен, производитель пошел навстречу. Многие скажут, что обновления после пары лет совсем уже не нужны. Но если все-таки продолжать пользоваться устройством, то обновления безопасности будут критически важны для смартфонов, чтобы избежать взлома или утечки данных.

Камера на Самсунг

К 2022 году смартфоны практически в любой ценовой категории научились снимать очень достойно. Если вы умеете пользоваться камерами на телефонах и имеете прямые руки, то сможете получить достойного качества снимок практически на любом устройстве. Но лично я такими качествами не обладаю и умею снимать по принципу «навел-снял». К сожалению, в таком режиме качественными фотографиями с первого раза могут похвастаться не все гаджеты.

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Мой текущий Xiaomi Mi 10T Pro делает неплохие снимки, но не всегда получается сделать его с первого раза. Получив на время в пользование Galaxy S21 Ultra, я был впечатлен. Фото получались с первого раза в идеальном качестве и не требовали время на какие-то настройки. А видео стало практически таким же плавным, как и на Айфоне. Хотя над качеством стабилизации производителю стоит еще поработать. Поэтому камеры можно считать одним из главных мотивов для покупки именно флагманов от Samsung.

Материалы корпуса — Самсунг

Этот пункт изначально максимально субъективен. Мой текущий смартфон изготовлен из металла и стекла. Серия Ultra от Samsung тоже. По идее, материалы корпуса и там, и там одинаковы. Но, взяв в руки оба аппарата, ощущается разница. Как будто в Xiaomi используются более дешевые материалы. На самом деле это сложно объяснить. Здесь надо именно почувствовать. Если есть возможность, попробуйте покрутить эти устройства в магазине. Вы сразу почувствуете разницу.

Возможно, что так работает самовнушение. Голова прекрасно понимает, что один смартфон покупался за 75000 рублей, а второй — за 40000 рублей. Следовательно, первый просто должен быть лучше. Скорее всего, дело именно в этом. Но может быть, я такой не один, и кто-то еще испытывает те же тактильные ощущения, как и я.