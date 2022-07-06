Почему я не куплю Xiaomi 12S или 12S Pro и вам не советую

В прошлом году компания Xiaomi обошлась без моделей с индексом S. Представив сначала Xiaomi 11, а потом 11 Pro и 11 Ultra. При этом модель Ultra до нашего рынка не добралась. В этом году китайская компания меняет подход к формированию модельного ряда и выпускает в середине года 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Если релиз 12S Ultra можно понять и объяснить, то, для чего были представлены 12S и 12S Pro, до конца не понятно. Можно подумать, что в смартфоны добавили что-то принципиально новое, но нет.

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Посмотрев на новые устройства, можно сказать, что в них нет ничего, что может заставить выбрать именно их, а не модели без индекса S. Давайте разберемся, почему новинки Xiaomi не заслуживают нашего внимания.

Сравнение Xiaomi 12S и Xiaomi 12

То, с какой скоростью и в каком количестве последние годы Xiaomi выпускает свои устройства, немного пугает. Даже профессионалы не с первого раза могут разобраться в модельном ряду китайской компании. Она производит огромное количество смартфонов с разными номерами поколений и различными индексами. При этом характеристики зачастую похожи до степени смешения.

Такой раздутый модельный ряд можно попытаться объяснить тем, что Xiaomi пытается благодаря выходу новых моделей поддерживать продажи на соответствующем уровне. Но, судя по последним отчетам компании, они падают. Конкуренты в лице BBK и входящих в нее компаний предлагают более привлекательные устройства по соотношению цена-качества. Действуют по тому же принципу, как когда-то сама Xiaomi.

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В этой ситуации Xiaomi не смогла придумать ничего иного, как, по сути, перевыпустить свою флагманскую линейку с минимальными изменениями, которые заметит не каждый пользователь. Да, появилось новое устройство Xiaomi 12S Ultra. Но он дорогой и будет, скорее, выбором энтузиастов, так же, как в свое время Xiaomi 11 Ultra.

Что же изменилось в Xiaomi 12S и 12S Pro по сравнению с моделями без индекса S?

Установлен новый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 . Его мощность на 10% выше, чем у 8 Gen 1.

. Его мощность на 10% выше, чем у 8 Gen 1. В Xiaomi 12S установлена новая основная камера. Светосила объектива уменьшилась с 1,88 до 1,9 (меньше — лучше).

И все. Больше никакие характеристики изменены не были. А нет, все таки были. Изменилась цена на все модели Xiaomi 12S. Младшая версия Xiaomi 12S 8/128 Gb подорожала до 3999 юаней (33500 рублей). В то время как такая же комплектация Xiaomi 12 выходила на рынок по цене 3699 юаней. Xiaomi 12S Pro сохранил цену своего предшественника.

Xiaomi 12 Pro — цена

Увидев эти «улучшения» хочется спросить: Xiaomi, вы серьезно? Вот этим вы хотите заставить меня купить именно новую модель? Да, процессор действительно стал мощнее. Но мощность старого Snapdragon 8 Gen 1 не использовалась на полную. А если какая-то игра нагружала его, то смартфон начинал тротлить, и продолжать играть становилось просто невозможно. Так зачем еще больше производительности? Почему нельзя доработать то, что уже есть? Оставить процессор, но сделать хорошее охлаждение, чтобы он не скидывал частоту и яркость через десять минут игры.

Или даже если есть необходимость выпустить новые модели, почему бы не улучшить камеру? Скорее всего, ответ на эти вопросы максимально прост. Идет борьба не только за рынки, но и за себестоимость продукции. Дефицит компонентов и рост цен на них толкает производителей на выпуск вот таких непонятных моделей. Изменить эту тенденцию можем только мы, покупатели. Если не голосовать рублем за такие «новинки» то, возможно, производители задумаются и перестанут делать вот такое.

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К слову, Xiaomi 12 Pro официально продается в России. Его цена на сайте производителя составляет 134990 рублей за версию 12/256 Гб. Сказать, что она неадекватна, значит, не сказать ничего. Но если Xiaomi выпустит 12S Pro на российский рынок, то можно предположить еще большую стоимость. Не удивлюсь, если она составит в районе 140 тысяч рублей. Для сравнения: Xiaomi 12 Pro в Китае за версию 12/256 Гб составляет 5399 юаней (приблизительно 47000 рублей). Как видите, разница просто огромна.

Подытожив практически полное отсутствие изменений и огромную цену, могу сказать только, что я ни за что не куплю новый Xiaomi 12S или 12S Pro. И вам делать этого не советую. Лучше посмотрите на предыдущие модели, причем с доставкой из-за границы. Опыт, который вы получите от старых устройств, ничем не будет хуже, чем от покупки новых моделей. При этом вы сэкономите деньги. Выпуская подобные «новинки» складывается ощущение, что производитель над нами издевается. И только отсутствие продаж сможет его вразумить.