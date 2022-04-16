Попробовал Honor X8 и понял, кому нужен такой телефон

Не знаю, как у вас, а у меня смартфоны HONOR всегда вызывали большой интерес. Они как-то выделяются на фоне других моделей. Возможно мне так кажется из-за того, что я сам долгое время пользовался продуктами бренда как основным или дополнительным устройством и многое о них знаю. Сейчас мы купили для редакции несколько телефонов для работы, и HONOR X8 я взял себе. При невысокой цене, о чем мы поговорим ниже, телефон заинтересовал меня еще и внешним видом, который у HONOR как обычно на высоте. Давайте разбираться, что это за гаджет и кому стоит его купить.

Чего ждать от HONOR X8

Когда вы впервые берете в руки HONOR X8, сразу бросается в глаза его тонкий и легкий корпус. Он весит всего 177 граммов и имеет толщину 7,5 мм. Дизайнеры явно позаботились о том, чтобы качелька громкости и кнопка питания были на тех местах, где вы их и ждете. С мягкостью/жесткостью тоже все нормально, а сканер отпечатков пальцев в кнопке питания — вообще прелесть.

На выбор предлагается три цвета: титановый серебристый, синий океан и полночный черный. Названия красивые, как и блеск задней панели, но в реальности это серебристый, синий и черный. Если любите яркие цвета и не пользуетесь чехлами, выбирайте синий — он очень хорош.

На нижнем крае устройства вы найдете монодинамик, USB Type-C для зарядки, 3,5-мм разъем для наушников и основной микрофон. На рынке много очень недорогих беспроводных наушников. Но если вы любите получать звук по проводу, такая возможность у вас будет.

Сколько стоит хороший телефон

Цена HONOR X8 максимально приятна в современных реалиях. За все перечисленное просят всего 27 990 рублей, и пока в каналах доступна скидка 3000 рублей – сколько эта скидка будет действовать, непонятно, но приятный бонус. За эти деньги устройство явно будет пользоваться популярностью среди покупателей.

В комплект включен только самый необходимый минимум аксессуаров: сам смартфон, провод, адаптер питания. Есть еще пленка, но она уже наклеена на экран.

Прочный телефон

Благодаря применению нового сплава получилось сделать корпус более легким, но при этом прочным. Вес средней части корпуса на 4 грамма ниже, а рамка на 15% тоньше по сравнению с другими устройствами серии. В ходе тестирования рамка для крепления внутренних компонентов из алюминиевого сплава выдержала до 10 000 испытаний на изгиб и прочность. Это действительно крепкий телефон.

HONOR с сервисами Google

Смартфон работает под управлением HONOR Magic UI 4.2, нанесенного поверх Android 11. Все сервисы Google поддерживаются, а несколько элементов интерфейса, которые мы привыкли видеть в типичных устройствах HONOR, сделают его по-настоящему знакомым тем, кто привык к этим смартфонам.

В основе HONOR X8 лежит чипсет Snapdragon 680 (6 нм). В максимальной версии вы получите до 128 ГБ постоянной и до 6 ГБ оперативной памяти. Но ОЗУ расширяется еще на 2 ГБ благодаря технологии расширения памяти, которая позволяет большему количеству приложений оставаться в памяти. Это недорогой смартфон и надо понимать, что производительность не будет на уровне флагманов, но для своей цены его скорость более чем достаточная.

Камера с большим разрешением

На задней панели HONOR X8 установили модуль сразу с четырьмя камерами. Основная получила разрешение 64 Мп (f/1.8), имеет высокую резкость и выдает хороший скинтон.

Иногда кажется, что затвор мог бы сработать быстрее, но это скорее придирки. Зато качество самих снимков очень впечатлило. Особенно, если сняты они при хорошем или хотя бы не самом плохом освещении. Даже движущиеся объекты в светлое время суток получаются на снимках четкими. По мере падения уровня освещения выдержка начинает расти, а значит, придется снимать более статичные объекты, но простая тряска рук камере не страшна даже вечером.

Остальные модули получили разрешение 5 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (макрообъектив), 2 Мп (создает боке). Видео можно снимать с разрешением до 1080p. Сказать про его качество можно примерно то же самое, что и про основную камеру. На свету — все отлично, но по мере падения освещения качество будет снижаться.

Примеры фото на основную камеру HONOR X8:

Фронтальная камера находится на высоком среднем уровне. Она уверенно отрабатывает даже в не самых простых условиях, а при ярком освещении делает отличные себяшки. Разрешения 16 Мп более чем достаточно, особенно, если в основном вы будете использовать ее для видеозвонков.

Пример фото на фронтальную камеру:

Смартфон с большим экраном

На передней панели HONOR X8 установлена ​​6,7-дюймовая ЖК-панель. Это плоский дисплей с разрешением Full HD+ (2388 на 1080), частотой обновления до 90 Гц и довольно компактным отверстием для камеры в верхней части. Он яркий и на улице к нему претензий нет, но он не лишен всех особенностей IPS-матриц. Они чуть менее яркие и контрастные, но более мягко передают цвета и в некоторых режимах расходуют меньше энергии.

Экран перекрывает 93,6% передней панели. В этой ценовой категории вы едва ли сможете найти более высокий показатель. И это не только цифры на бумаге. Даже по ощущениям с первых минут понимаешь, что экран большой и у него минимальная толщина рамок. По бокам это всего 1,1 мм, а сверху 1,15 мм, что совсем немного. По этому показателю телефон уникален.

Телефон на два дня работы

HONOR X8 — достаточно комфортный смартфон в плане автономности: если не сильно его напрягать, то на полтора-два дня автономной работы его хватит. Это становится возможным благодаря его аппаратной составляющей и батарее емкостью 4000 мАч. Зарядное устройство на 22,5 Вт с технологией быстрой зарядки положили в комплект.

Стоит ли покупать HONOR X8

К однозначным преимуществам смартфона можно отнести невысокую цену, большой экран, отличный хват и действительно тонкий корпус. В конце концов, мы знаем, что HONOR X8 — бюджетный смартфон. Сравнивать его нужно с ”одноклассниками”, и на их фоне он выглядит очень достойно.

HONOR X8 предназначен в первую очередь для тех, кто не хочет покупать флагманы, но планирует получить устройство, которое будет работать на хорошем уровне. Он будет получать обновления, у него есть поддержка сервисов Google и он, без сомнения, привлечет внимание.

Дополнительно подстегивать спрос будут не только перечисленные выше спецификации, но и внешний вид. Четыре больших окошка камеры, яркая задняя панель и приятный хват с плоскими шершавыми гранями. Все это выгодно выделяет смартфон на фоне многих других и позволяет ему отлично выглядеть.

Если вы когда-то пользовались HONOR и вам нравилось, то вы так же оцените и модель X8. Главное, не путайте ее с 8X — это смартфон 2018 года, который был хорош для своего времени, но сейчас уже устарел. Так что если у вас 8X, возможно, стоит обновиться до X8.

В настоящее время именно в недорогом сегменте борьба производителей будет разворачиваться все более остро. HONOR сразу задала планку, уже сейчас выпустив телефон с характеристиками, которых хватит надолго.