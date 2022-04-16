Попробовал Honor X8 и понял, кому нужен такой телефон

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Не знаю, как у вас, а у меня смартфоны HONOR всегда вызывали большой интерес. Они как-то выделяются на фоне других моделей. Возможно мне так кажется из-за того, что я сам долгое время пользовался продуктами бренда как основным или дополнительным устройством и многое о них знаю. Сейчас мы купили для редакции несколько телефонов для работы, и HONOR X8 я взял себе. При невысокой цене, о чем мы поговорим ниже, телефон заинтересовал меня еще и внешним видом, который у HONOR как обычно на высоте. Давайте разбираться, что это за гаджет и кому стоит его купить.

телефон

Этот телефон выглядит намного дороже своей цены.

Чего ждать от HONOR X8

Когда вы впервые берете в руки HONOR X8, сразу бросается в глаза его тонкий и легкий корпус. Он весит всего 177 граммов и имеет толщину 7,5 мм. Дизайнеры явно позаботились о том, чтобы качелька громкости и кнопка питания были на тех местах, где вы их и ждете. С мягкостью/жесткостью тоже все нормально, а сканер отпечатков пальцев в кнопке питания — вообще прелесть.

телефон

Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

На выбор предлагается три цвета: титановый серебристый, синий океан и полночный черный. Названия красивые, как и блеск задней панели, но в реальности это серебристый, синий и черный. Если любите яркие цвета и не пользуетесь чехлами, выбирайте синий — он очень хорош.

телефон

Цвет красиво играет на свету. Камера этого не передаст.

На нижнем крае устройства вы найдете монодинамик, USB Type-C для зарядки, 3,5-мм разъем для наушников и основной микрофон. На рынке много очень недорогих беспроводных наушников. Но если вы любите получать звук по проводу, такая возможность у вас будет.

Сколько стоит хороший телефон

Цена HONOR X8 максимально приятна в современных реалиях. За все перечисленное просят всего 27 990 рублей, и пока в каналах доступна скидка 3000 рублей – сколько эта скидка будет действовать, непонятно, но приятный бонус. За эти деньги устройство явно будет пользоваться популярностью среди покупателей.

В комплект включен только самый необходимый минимум аксессуаров: сам смартфон, провод, адаптер питания. Есть еще пленка, но она уже наклеена на экран.

телефон

Боковые грани плоские и телефон можно поставить на них

Прочный телефон

Благодаря применению нового сплава получилось сделать корпус более легким, но при этом прочным. Вес средней части корпуса на 4 грамма ниже, а рамка на 15% тоньше по сравнению с другими устройствами серии. В ходе тестирования рамка для крепления внутренних компонентов из алюминиевого сплава выдержала до 10 000 испытаний на изгиб и прочность. Это действительно крепкий телефон.

телефон

Сломать такой корпус будет очень сложно.

HONOR с сервисами Google

Смартфон работает под управлением HONOR Magic UI 4.2, нанесенного поверх Android 11. Все сервисы Google поддерживаются, а несколько элементов интерфейса, которые мы привыкли видеть в типичных устройствах HONOR, сделают его по-настоящему знакомым тем, кто привык к этим смартфонам.

В основе HONOR X8 лежит чипсет Snapdragon 680 (6 нм). В максимальной версии вы получите до 128 ГБ постоянной и до 6 ГБ оперативной памяти. Но ОЗУ расширяется еще на 2 ГБ благодаря технологии расширения памяти, которая позволяет большему количеству приложений оставаться в памяти. Это недорогой смартфон и надо понимать, что производительность не будет на уровне флагманов, но для своей цены его скорость более чем достаточная.

телефон

Есть фирменный магазин приложений, но есть и полная поддержка Google Play.

Камера с большим разрешением

На задней панели HONOR X8 установили модуль сразу с четырьмя камерами. Основная получила разрешение 64 Мп (f/1.8), имеет высокую резкость и выдает хороший скинтон.

Иногда кажется, что затвор мог бы сработать быстрее, но это скорее придирки. Зато качество самих снимков очень впечатлило. Особенно, если сняты они при хорошем или хотя бы не самом плохом освещении. Даже движущиеся объекты в светлое время суток получаются на снимках четкими. По мере падения уровня освещения выдержка начинает расти, а значит, придется снимать более статичные объекты, но простая тряска рук камере не страшна даже вечером.

телефон

Эти четыре модуля отлично выглядят

Остальные модули получили разрешение 5 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (макрообъектив), 2 Мп (создает боке). Видео можно снимать с разрешением до 1080p. Сказать про его качество можно примерно то же самое, что и про основную камеру. На свету — все отлично, но по мере падения освещения качество будет снижаться.

Примеры фото на основную камеру HONOR X8:

Фронтальная камера находится на высоком среднем уровне. Она уверенно отрабатывает даже в не самых простых условиях, а при ярком освещении делает отличные себяшки. Разрешения 16 Мп более чем достаточно, особенно, если в основном вы будете использовать ее для видеозвонков.

Пример фото на фронтальную камеру:

Смартфон с большим экраном

На передней панели HONOR X8 установлена ​​6,7-дюймовая ЖК-панель. Это плоский дисплей с разрешением Full HD+ (2388 на 1080), частотой обновления до 90 Гц и довольно компактным отверстием для камеры в верхней части. Он яркий и на улице к нему претензий нет, но он не лишен всех особенностей IPS-матриц. Они чуть менее яркие и контрастные, но более мягко передают цвета и в некоторых режимах расходуют меньше энергии.

Экран перекрывает 93,6% передней панели. В этой ценовой категории вы едва ли сможете найти более высокий показатель. И это не только цифры на бумаге. Даже по ощущениям с первых минут понимаешь, что экран большой и у него минимальная толщина рамок. По бокам это всего 1,1 мм, а сверху 1,15 мм, что совсем немного. По этому показателю телефон уникален.

телефон

Такие рамки обычно встречаются только на более дорогих телефонах.

Телефон на два дня работы

HONOR X8 — достаточно комфортный смартфон в плане автономности: если не сильно его напрягать, то на полтора-два дня автономной работы его хватит. Это становится возможным благодаря его аппаратной составляющей и батарее емкостью 4000 мАч. Зарядное устройство на 22,5 Вт с технологией быстрой зарядки положили в комплект.

телефон

Зарядка через USB Type-C примерно за час.

Стоит ли покупать HONOR X8

К однозначным преимуществам смартфона можно отнести невысокую цену, большой экран, отличный хват и действительно тонкий корпус. В конце концов, мы знаем, что HONOR X8 — бюджетный смартфон. Сравнивать его нужно с ”одноклассниками”, и на их фоне он выглядит очень достойно.

HONOR X8 предназначен в первую очередь для тех, кто не хочет покупать флагманы, но планирует получить устройство, которое будет работать на хорошем уровне. Он будет получать обновления, у него есть поддержка сервисов Google и он, без сомнения, привлечет внимание.

телефон

Рамка настолько тонкая, что динамик пришлось перенести на верхнюю грань.

Дополнительно подстегивать спрос будут не только перечисленные выше спецификации, но и внешний вид. Четыре больших окошка камеры, яркая задняя панель и приятный хват с плоскими шершавыми гранями. Все это выгодно выделяет смартфон на фоне многих других и позволяет ему отлично выглядеть.

Если вы когда-то пользовались HONOR и вам нравилось, то вы так же оцените и модель X8. Главное, не путайте ее с 8X — это смартфон 2018 года, который был хорош для своего времени, но сейчас уже устарел. Так что если у вас 8X, возможно, стоит обновиться до X8.

В настоящее время именно в недорогом сегменте борьба производителей будет разворачиваться все более остро. HONOR сразу задала планку, уже сейчас выпустив телефон с характеристиками, которых хватит надолго.

Теги
Лонгриды для вас
Какие смартфоны Xiaomi сейчас можно купить по вменяемым ценам

Вы уже слышали, что сейчас наблюдаются проблемы с поставками устройств, а цены на них растут. На фоне этого неудивительно, что многие производители стали очень осторожно относится к продажам и продвижению новых моделей устройств. Но некоторые, наоборот, поняли, что наступило время возможностей. По крайней мере, ничем другим объяснить поведение Xiaomi, которая решила вывести на рынок сразу несколько моделей, сложно. Интересно даже не то, что новинки в принципе появились, а их довольно невысокая цена. При этом с некоторыми из смартфонов дают еще и подарки. Давайте разбираться что к чему.

Читать далее
MIUI
Все, что надо знать о MIUI 13 и на какие телефоны ее можно установить

Xiaomi официально выпустила MIUI 13 вместе со своей флагманской линейкой смартфонов 2022 года - серией Xiaomi 12. Как и следовало ожидать, операционная система содержит множество новых функций и улучшений. Чтобы было понятнее, какие именно изменения появились в новой ОС, мы решили рассказать о ней более подробно. А заодно рассмотреть ее отдельные версии. Например, ту, что получила приставку ”Pad” и улучшенные функции многозадачности для планшетов и складных устройств. Как обычно, изменения коснулись трех основных моментов - производительности, безопасности и дизайна. Ниже вы узнаете, что вы можете получить в каждой из этих категорий.

Читать далее
Redmi vs Xiaomi
Redmi или Xiaomi: какие смартфоны лучше покупать в 2021

Той самой Xiaomi, смартфоны которой считались топом за свои деньги, больше нет. Вернее, бренд как таковой никуда не делся, но переориентировался на выпуск более дорогостоящей продукции, чем раньше. Поэтому роль производителя доступных, но продвинутых аппаратов отошла к суббренду Xiaomi - Redmi. Именно он теперь теперь делает то, чем раньше занималась материнская организация: делает хорошо, но дёшево, ориентируясь скорее не доступный и средний сегмент рынка и почти не замахиваясь на флагманы. Надо сказать, у него получается, и притом весьма неплохо. Чего только новый Redmi Note стоит.

Читать далее
Новый комментарий