Пожалуй, это лучший защищенный смартфон 2024 года. У него самые крутые характеристики за 20 тысяч

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Герман Вологжанин

2024 год открывает целая череда новинок, одна из которых — Blackview BL8000. Это представитель категории защищенных смартфонов, но совсем не такой, каким вы его представляете. Думаете, при создании устройства весь бюджет был вложен исключительно в противоударный корпус, а на сдачу положили слабое железо, не придумав ни одной интересной фишки? Нет, смартфон Blackview BL8000 — совершенно иной пример. Особенно с учетом того, что на старте продаж он будет доступен по очень низкой цене.

Пожалуй, это лучший защищенный смартфон 2024 года. У него самые крутые характеристики за 20 тысяч. У новинки классные характеристики и несколько крутых функций. Фото.

У новинки классные характеристики и несколько крутых функций

Купить Blackview BL8000 можно начиная с 17 января. До 20.01.2024 его продают за $229, то есть примерно за 22 000 ₽. При этом для первой тысячи покупателей цена Blackview BL8000 составит $199 (~ 18 500 ₽), а 100 самых расторопных получат в подарок защищенные смарт-часы.

Купить Blackview BL8000

Мощный защищенный смартфон

Blackview BL8000 сертифицирован по стандартам водостойкости IP68 и IP69K, не боится падения с высоты 1.2 метра, а еще работает в температурном режиме от -40°C до 80°C. Подобным могут похвастать многие защищенные смартфоны 2024 года. А вот чего у них нет, так это мощного процессора, способного обеспечить высокую скорость работы устройства.

Мощный защищенный смартфон. Dimensity 7050 — очень крутой процессор для смартфона за 20 тысяч. Фото.

Dimensity 7050 — очень крутой процессор для смартфона за 20 тысяч

Внутри Blackview BL8000 прячется чипсет Dimensity 7050, выполненный по техпроцессу 6 нм. В AnTuTu он набирает более 600 тысяч баллов, что оставляет отличный задел на будущее и позволяет играть на средне-высоких настройках графики в требовательные 3D-игры. Но при повседневном использовании еще важнее факт наличия быстрого накопителя UFS 3.1 и аж 12 ГБ оперативной памяти флагманского стандарта LPDDR5, благодаря чему обеспечивается моментальный запуск программ, отсутствие лагов и хранение до 45 приложений в фоне одновременно.

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Мощным у новинки является не только процессор, но и аккумулятор. Под капотом телефона Blackview BL8000 установлена батарея на 8800 мАч, гарантирующая 2 дня работы в режиме активного использования. А при помощи комплектного адаптера питания на 33 Вт аккумулятор восполняет первые 50% зарядки всего за 38 минут.

Характеристики Blackview BL8000

Характеристики Blackview BL8000. У Blackview BL8000 большой экран с частотой обновления 120 Гц. Фото.

У Blackview BL8000 большой экран с частотой обновления 120 Гц

Помимо действительно мощных процессора и аккумулятора у телефона Blackview BL8000 есть другие не менее привлекательные характеристики. В первую очередь это касается дисплея и камеры.

ХарактеристикиBlackview BL8000
Экран6,78 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7050
Память12/512 ГБ
Аккумулятор8800 мАч
Зарядка33 Вт
Размеры179.5х82.6х17 мм
Вес385 граммов

Купить Blackview BL8000

Редкостью для противоударного смартфона является экран с частотой обновления 120 Гц, делающей анимации более плавными, чем на обычном дисплее. Также Blackview BL8000 предлагает высокую для IPS-матрицы яркость на уровне 550 нит, а тачскрин очень восприимчив к касаниям, поэтому в настройках телефона можно активировать режим работы в перчатках.

Характеристики Blackview BL8000. У Blackview BL8000 действительно крутые характеристики для своей цены. Фото.

У Blackview BL8000 действительно крутые характеристики для своей цены

Набор камер Blackview BL8000 может показаться скромным, но тут важно уделить внимание основному сенсору. Здесь используется матрица Samsung GN5, чей физический размер составляет 1/1.57″. Это большой сенсор, делающий отличные снимки даже при недостатке освещения, а процессор Dimensity 7050 позволяет записывать видео в 4K.

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Также стоит отметить огромный объем памяти (512 ГБ), двойные стереодинамики, двухчастотный GPS, встроенную NFC-антенну для бесконтактной оплаты покупок, а еще программируемую кнопку, на которую можно назначить запуск важных функций.

Смартфон с дополнительным экраном

У Blackview BL8000 есть еще одна интересная фишка, редко встречающаяся в моделях 2024 года. Это смартфон с двумя экранами. Помимо основного дисплея, расположенного на лицевой панели, у новинки есть вспомогательный. Он находится рядом с блоком камер, одновременно выступая как в качестве украшения, так и в роли полезного инструмента.

Смартфон с дополнительным экраном. Второй экран Blackview BL8000 поддается гибкой настройке. Фото.

Второй экран Blackview BL8000 поддается гибкой настройке

На дополнительный экран телефона можно вывести часы или виджет плеера. Во время входящих на нем отображается информация о звонящем абоненте, а при необходимости можно поднять трубку, не прикасаясь к основному дисплею. Ну и, конечно же, второй экран играет роль видоискателя в режиме фото.

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Стоит ли покупать Blackview BL8000

Blackview BL8000 заслуживает внимания каждого человека, которому нужен защищенный смартфон в 2024 году. Он не только устойчив к воздействиям внешних факторов, но и предлагает классные характеристики:

  • мощный процессор Dimensity 7050;
  • экран с частотой 120 Гц;
  • камера Samsung GN5;
  • 12/512 ГБ памяти;
  • аккумулятор на 8800 мАч;
  • стереодинамики;
  • дополнительный экран.

За все это безотносительно защиты не жалко отдать 20-25 тысяч рублей. Но телефон Blackview BL8000 даже с учетом противоударного и водостойкого корпуса стоит всего ~ 18 500 ₽ для первой тысячи покупателей.

Купить Blackview BL8000

Это определенно крутое предложение, которым обязательно нужно воспользоваться до 20 января. В то же время важно осознавать, что любой защищенный телефон — довольно крупное устройство, и на постоянной основе держать в руке 385 граммов будет комфортно далеко не каждому.

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