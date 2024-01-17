Пожалуй, это лучший защищенный смартфон 2024 года. У него самые крутые характеристики за 20 тысяч

2024 год открывает целая череда новинок, одна из которых — Blackview BL8000. Это представитель категории защищенных смартфонов, но совсем не такой, каким вы его представляете. Думаете, при создании устройства весь бюджет был вложен исключительно в противоударный корпус, а на сдачу положили слабое железо, не придумав ни одной интересной фишки? Нет, смартфон Blackview BL8000 — совершенно иной пример. Особенно с учетом того, что на старте продаж он будет доступен по очень низкой цене.

Купить Blackview BL8000 можно начиная с 17 января. До 20.01.2024 его продают за $229, то есть примерно за 22 000 ₽. При этом для первой тысячи покупателей цена Blackview BL8000 составит $199 (~ 18 500 ₽), а 100 самых расторопных получат в подарок защищенные смарт-часы.

Купить Blackview BL8000

Мощный защищенный смартфон

Blackview BL8000 сертифицирован по стандартам водостойкости IP68 и IP69K, не боится падения с высоты 1.2 метра, а еще работает в температурном режиме от -40°C до 80°C. Подобным могут похвастать многие защищенные смартфоны 2024 года. А вот чего у них нет, так это мощного процессора, способного обеспечить высокую скорость работы устройства.

Внутри Blackview BL8000 прячется чипсет Dimensity 7050, выполненный по техпроцессу 6 нм. В AnTuTu он набирает более 600 тысяч баллов, что оставляет отличный задел на будущее и позволяет играть на средне-высоких настройках графики в требовательные 3D-игры. Но при повседневном использовании еще важнее факт наличия быстрого накопителя UFS 3.1 и аж 12 ГБ оперативной памяти флагманского стандарта LPDDR5, благодаря чему обеспечивается моментальный запуск программ, отсутствие лагов и хранение до 45 приложений в фоне одновременно.

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Мощным у новинки является не только процессор, но и аккумулятор. Под капотом телефона Blackview BL8000 установлена батарея на 8800 мАч, гарантирующая 2 дня работы в режиме активного использования. А при помощи комплектного адаптера питания на 33 Вт аккумулятор восполняет первые 50% зарядки всего за 38 минут.

Характеристики Blackview BL8000

Помимо действительно мощных процессора и аккумулятора у телефона Blackview BL8000 есть другие не менее привлекательные характеристики. В первую очередь это касается дисплея и камеры.

Характеристики Blackview BL8000 Экран 6,78 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7050 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 8800 мАч Зарядка 33 Вт Размеры 179.5х82.6х17 мм Вес 385 граммов

Купить Blackview BL8000

Редкостью для противоударного смартфона является экран с частотой обновления 120 Гц, делающей анимации более плавными, чем на обычном дисплее. Также Blackview BL8000 предлагает высокую для IPS-матрицы яркость на уровне 550 нит, а тачскрин очень восприимчив к касаниям, поэтому в настройках телефона можно активировать режим работы в перчатках.

Набор камер Blackview BL8000 может показаться скромным, но тут важно уделить внимание основному сенсору. Здесь используется матрица Samsung GN5, чей физический размер составляет 1/1.57″. Это большой сенсор, делающий отличные снимки даже при недостатке освещения, а процессор Dimensity 7050 позволяет записывать видео в 4K.

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Также стоит отметить огромный объем памяти (512 ГБ), двойные стереодинамики, двухчастотный GPS, встроенную NFC-антенну для бесконтактной оплаты покупок, а еще программируемую кнопку, на которую можно назначить запуск важных функций.

Смартфон с дополнительным экраном

У Blackview BL8000 есть еще одна интересная фишка, редко встречающаяся в моделях 2024 года. Это смартфон с двумя экранами. Помимо основного дисплея, расположенного на лицевой панели, у новинки есть вспомогательный. Он находится рядом с блоком камер, одновременно выступая как в качестве украшения, так и в роли полезного инструмента.

На дополнительный экран телефона можно вывести часы или виджет плеера. Во время входящих на нем отображается информация о звонящем абоненте, а при необходимости можно поднять трубку, не прикасаясь к основному дисплею. Ну и, конечно же, второй экран играет роль видоискателя в режиме фото.

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Стоит ли покупать Blackview BL8000

Blackview BL8000 заслуживает внимания каждого человека, которому нужен защищенный смартфон в 2024 году. Он не только устойчив к воздействиям внешних факторов, но и предлагает классные характеристики:

мощный процессор Dimensity 7050;

экран с частотой 120 Гц;

камера Samsung GN5;

12/512 ГБ памяти;

аккумулятор на 8800 мАч;

стереодинамики;

дополнительный экран.

За все это безотносительно защиты не жалко отдать 20-25 тысяч рублей. Но телефон Blackview BL8000 даже с учетом противоударного и водостойкого корпуса стоит всего ~ 18 500 ₽ для первой тысячи покупателей.

Купить Blackview BL8000

Это определенно крутое предложение, которым обязательно нужно воспользоваться до 20 января. В то же время важно осознавать, что любой защищенный телефон — довольно крупное устройство, и на постоянной основе держать в руке 385 граммов будет комфортно далеко не каждому.