realme выпустила свой самый дешевый смартфон 2024 года. Он намного круче, чем вы думаете

В 2024 году компания realme начала выпускать новую линейку смартфонов с приставкой «Note», а первым устройством серии стал realme Note 50. Это ультрабюджетная модель, которая на днях появилась у большинства крупных магазинов электроники нашей страны. И, хотя realme Note 50 — самый дешевый смартфон среди всех актуальных устройств бренда, он предлагает начинку, позволяющую ему спокойно тягаться с более дорогими моделями.

Дешевый смартфон, который не лагает

Главный недостаток любого дешевого телефона на Андроид — скорость работы. Ультрабюджетное устройство просто не располагает процессором достаточной мощности, чтобы выполнять повседневные задачи быстро и без тормозов, а потому почти все модели начального уровня ужасно тормозят. Однако realme Note 50 эта проблема не свойственна. Его оснастили хорошим процессором Unisoc T612, полностью соответствующим требованиям 2024 года.

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Его силами в AnTuTu realme Note 50 набирает почти 250 тысяч баллов. И, чтобы понять, насколько это солидный результат, давайте сравним показатели Unisoc T612 с самыми популярными чипами для дешевых смартфонов: Helio A22 и Helio G36:

Helio A22 — 110 059;

— 110 059; Helio G36 — 155 438;

— 155 438; Unisoc T612 — 246 094.

Комплексный тест AnTuTu, оценивающий общую производительность устройства, показывает, что новый realme Note 50 почти в 2 раза мощнее среднестатистического смартфона за 5-7 тысяч рублей. Поэтому скорость его работы не вызывает вопросов.

Характеристики realme Note 50

Помимо мощного для своей цены процессора realme Note 50 имеет большой экран, что как бы оправдывает приставку «Note» в названии. Но, в целом, это типичный смартфон начального уровня.

Характеристики realme Note 50 Экран 6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц Основная камера 13 + 0,08 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T612 Память 3/64 или 4/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 10 Вт

Купить realme Note 50

Экран является безусловным достоинством realme Note 50. И дело тут не столько в размере, сколько в частоте обновления (90 Гц вместо стандартных 60 Гц) и хорошем запасе яркости (до 560 нит). При этом IPS-матрица не отличается высоким уровнем четкости из-за низкого разрешения, чем страдают почти все дешевые смартфоны на Андроид.

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Для зарядки realme Note 50 используется современный разъем USB Type-C, но, увы, мощность адаптера питания составляет всего 10 Вт, что является очевидным минусом. Еще один недостаток новинки — отсутствие NFC. Платить в магазине можно будет только по QR-коду.

Цена realme Note 50 в России

Смартфон доступен в двух версиях: 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Первый вариант оценили в 5 999 ₽, а второй — в 7 999 ₽. С учетом того, что realme Note 50 поддерживает MicroSD-карты объемом до 2 ТБ, переплачивать 2 тысячи за лишний гигабайт оперативной памяти бессмысленно.

Купить realme Note 50

На старте продаж realme Note 50 быстро раскупают, а потому в определенные моменты цена может быть выше. Ведь вне периода распродаж за смартфон просят 7 499 ₽ и 8 999 ₽ в зависимости от версии памяти.

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Какой недорогой телефон купить

За 7 499 ₽ и 8 999 ₽ для realme Note 50 можно найти много конкурентов, лучшим из которых является смартфон POCO M5. Однако с учетом скидок он смотрится намного выгоднее прямых конкурентов.

Характеристики realme Note 50 Redmi A2+ TECNO Spark GO 2023 Экран 6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц 6,52 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц 6,6 дюйма, IPS (1612х720), 60 Гц Основная камера 13 МП 8 МП 13 МП Фронтальная камера 5 МП 5 МП 5 МП Процессор Unisoc T612 Helio G36 Helio A22 Память 3/64 или 4/128 ГБ 3/64 ГБ 3/64 или 4/64 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 10 Вт 10 Вт 10 Вт

К примеру, TECNO Spark Go 2023 и Redmi A2+ работают на заметно более слабых процессорах, а их экраны не поддерживают высокую частоту обновления. И при таких раскладах realme Note 50 — один из лучших недорогих смартфонов.