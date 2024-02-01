realme выпустила свой самый дешевый смартфон 2024 года. Он намного круче, чем вы думаете

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Герман Вологжанин

В 2024 году компания realme начала выпускать новую линейку смартфонов с приставкой «Note», а первым устройством серии стал realme Note 50. Это ультрабюджетная модель, которая на днях появилась у большинства крупных магазинов электроники нашей страны. И, хотя realme Note 50 — самый дешевый смартфон среди всех актуальных устройств бренда, он предлагает начинку, позволяющую ему спокойно тягаться с более дорогими моделями.

realme выпустила свой самый дешевый смартфон 2024 года. Он намного круче, чем вы думаете. Дешевый смартфон со сканером отпечатка и мощным процессором. Фото: YugaTech. Фото.

Дешевый смартфон со сканером отпечатка и мощным процессором. Фото: YugaTech

Дешевый смартфон, который не лагает

Главный недостаток любого дешевого телефона на Андроид — скорость работы. Ультрабюджетное устройство просто не располагает процессором достаточной мощности, чтобы выполнять повседневные задачи быстро и без тормозов, а потому почти все модели начального уровня ужасно тормозят. Однако realme Note 50 эта проблема не свойственна. Его оснастили хорошим процессором Unisoc T612, полностью соответствующим требованиям 2024 года.

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Его силами в AnTuTu realme Note 50 набирает почти 250 тысяч баллов. И, чтобы понять, насколько это солидный результат, давайте сравним показатели Unisoc T612 с самыми популярными чипами для дешевых смартфонов: Helio A22 и Helio G36:

  • Helio A22 — 110 059;
  • Helio G36 — 155 438;
  • Unisoc T612 — 246 094.

Комплексный тест AnTuTu, оценивающий общую производительность устройства, показывает, что новый realme Note 50 почти в 2 раза мощнее среднестатистического смартфона за 5-7 тысяч рублей. Поэтому скорость его работы не вызывает вопросов.

Характеристики realme Note 50

Характеристики realme Note 50. У смартфона здоровенный и яркий экран. Фото: YugaTech. Фото.

У смартфона здоровенный и яркий экран. Фото: YugaTech

Помимо мощного для своей цены процессора realme Note 50 имеет большой экран, что как бы оправдывает приставку «Note» в названии. Но, в целом, это типичный смартфон начального уровня.

Характеристикиrealme Note 50
Экран6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц
Основная камера13 + 0,08 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорUnisoc T612
Память3/64 или 4/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка10 Вт

Купить realme Note 50

Экран является безусловным достоинством realme Note 50. И дело тут не столько в размере, сколько в частоте обновления (90 Гц вместо стандартных 60 Гц) и хорошем запасе яркости (до 560 нит). При этом IPS-матрица не отличается высоким уровнем четкости из-за низкого разрешения, чем страдают почти все дешевые смартфоны на Андроид.

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Для зарядки realme Note 50 используется современный разъем USB Type-C, но, увы, мощность адаптера питания составляет всего 10 Вт, что является очевидным минусом. Еще один недостаток новинки — отсутствие NFC. Платить в магазине можно будет только по QR-коду.

Цена realme Note 50 в России

Цена realme Note 50 в России. Ищите смартфон по этой цене. Фото.

Ищите смартфон по этой цене

Смартфон доступен в двух версиях: 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Первый вариант оценили в 5 999 ₽, а второй — в 7 999 ₽. С учетом того, что realme Note 50 поддерживает MicroSD-карты объемом до 2 ТБ, переплачивать 2 тысячи за лишний гигабайт оперативной памяти бессмысленно.

Купить realme Note 50

На старте продаж realme Note 50 быстро раскупают, а потому в определенные моменты цена может быть выше. Ведь вне периода распродаж за смартфон просят 7 499 ₽ и 8 999 ₽ в зависимости от версии памяти.

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Какой недорогой телефон купить

Какой недорогой телефон купить. realme Note 50 мощнее своих конкурентов. Фото.

realme Note 50 мощнее своих конкурентов

За 7 499 ₽ и 8 999 ₽ для realme Note 50 можно найти много конкурентов, лучшим из которых является смартфон POCO M5. Однако с учетом скидок он смотрится намного выгоднее прямых конкурентов.

Характеристикиrealme Note 50Redmi A2+TECNO Spark GO 2023
Экран6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц6,52 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц6,6 дюйма, IPS (1612х720), 60 Гц
Основная камера13 МП8 МП13 МП
Фронтальная камера5 МП5 МП5 МП
ПроцессорUnisoc T612Helio G36Helio A22
Память3/64 или 4/128 ГБ3/64 ГБ3/64 или 4/64 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка10 Вт10 Вт10 Вт

К примеру, TECNO Spark Go 2023 и Redmi A2+ работают на заметно более слабых процессорах, а их экраны не поддерживают высокую частоту обновления. И при таких раскладах realme Note 50 — один из лучших недорогих смартфонов.

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