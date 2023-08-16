Redmi K60 Ultra — самый мощный Android-смартфон за 35 000 рублей. У него есть версия на 24 ГБ ОЗУ

Несмотря на то что топовые Android-смартфоны уже давно обошли по цене даже самые дорогие iPhone, рынок по-прежнему держится на доступных аппаратах. Однако в условиях повышенной инфляции, которая сохраняется почти во всём мире, продолжать выпускать недорогие, но технически развитые устройства становится всё сложнее и сложнее. Сказывается и рост стоимости комплектующих, и их частичная нехватка, и просто тренд на дорогостоящую технику. Производители понимают, что пользователи готовы платить за смартфоны по-настоящему много, а потому совершенно не стесняются заламывать цены даже на, казалось бы, не самые привлекательные модели. На фоне всего этого Redmi K60 Ultra выглядит как пришелец с другой планеты.

Хороший недорогой смартфон Xiaomi

Redmi K60 Ultra — это самый новый смартфон Xiaomi, который она представила на презентации 15 августа. С некоторых пор эта линейка перестала представлять особенный интерес, поскольку производитель планомерно повышал цены на аппараты, которые перестали быть доступными как раньше.

Однако в этом году Xiaomi удалось невозможное. Компания смогла не только оснастить новинку по последнему слову техники, но и снизить её цену относительно предшественников почти на треть. Ведь если год назад Redmi K50 Ultra оценивали в 450 долларов, то за Redmi K60 Ultra, который стал куда круче, просят всего 360.

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Будем честны: дизайн — явно не самая сильная сторона K60 Ultra. Глаз новинка точно не поражает. Если не знать, что это один из лучших смартфонов на рынке, можно подумать, что перед вами проходная модель из самого начального ценового сегмента. Но визуальная простота с лихвой компенсируется аппаратной начинкой.

Характеристики Redmi K60 Ultra

Технические характеристики Redmi K60 Ultra выглядят следующим образом:

Экран 6,67″, AMOLED (2712 × 1220), 144 Гц Основная камера 50/8/2 Мп (OIS) Фронтальная камера 20 Мп Процессор Dimensity 9200+ Память от 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мА*ч Зарядка 120 Вт (19 минут до 100%)

В основе смартфона, как видно, лежит процессор Dimensity 9200+. Это 4-нанометровый чип, который является улучшенной версией оригинального Dimensity 9200 и предлагает более высокую тактовую частоту всех 8 ядер. Высокопроизводительное ядро Cortex-X3 разогнали с 3,05 до 3,35 ГГц, Cortex-A715 — с 2,85 до 3,0 ГГц, а а энергоэффективные Cortex-A510 — с 1,8 до 2,0 ГГц.

Вкупе с возросшей вычислительной мощностью встроенной графики Immortalis-G715 и увеличенным объёмом оперативной памяти, который уже в базе составляет 12 ГБ, а не 8, как было раньше, смартфон выдаёт реально выдающиеся цифры производительности. В AnTuTu он набирает даже больше, чем флагманы на Snapdragon 8 Gen 2: 1 770 000 баллов. Представляете?

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В топовой конфигурации Redmi K60 Ultra предлагает какие-то невероятные 24 ГБ оперативной памяти. Сегодня на рынке просто нет другого такого смартфона, который мог бы похвастать такими показателями. Причём это реально свой объём ОЗУ, а не прирост, генерируемый файлом подкачки. Благодаря этому аппарат может удерживать в памяти более 70 приложений одновременно.

Смартфон с самым ярким экраном

Дисплей Redmi K60 Ultra в целом стандартен как для бюджетного флагмана. Тут установлена отличная AMOLED-матрица с разрешением 1,5К, как называет её Xiaomi, и частотой обновления 144 Гц. Не сказать, что дополнительные 24 герца как-то особенно сильно влияют на отрисовку анимации, но сомнений в том, что работать аппарат будет гладко и плавно нет абсолютно никаких.

Зато яркость здесь реально топовая. В стандартном режиме Redmi K60 Ultra выдаёт 1200 нит, что плюс-минус стандартно, а в пике — целых 2600 нит. Это даже больше, чем предлагают топовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, у которых максимальная яркость в режиме HDR ограничиваются 2000 нит. Разница — 30%!

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Поскольку это AMOLED-экран, необходимо не допустить мерцания, провоцирующего головные боли у некоторых категорий пользователей. Поэтому тут применяется DC-димминг на частоте 2880 Гц, благодаря чему даже на низких показателях яркости дисплей практически не мерцает. А значит, им можно с комфортом пользоваться даже тем, кто страдает от непереносимости ШИМ.

Камера Redmi K60 Ultra

Основная камера Redmi K60 Ultra имеет разрешение 50 Мп с размером сенсора 1/1,49 дюйма, которая объединяет соседние пиксели, имеющие размер 2 мкм, по принципу «4 в 1», повышая тем самым их светочувствительность. А за счёт оптической стабилизации изображения вы сможете вести съёмку в условиях недостаточной освещённости прямо с руки, не переживая за тряску. OIS сгладит вибрации и не допустит смазываний кадра.

Единственное, что немного смущает, — это способность смартфона записывать 8К-видео только с частотой 24 кадра в секунду. Учитывая, что Redmi K60 Ultra использует самый мощный процессор на рынке, довольно странно, что производитель не дотянул хотя бы до 30 кадров. Всё-таки современный пользователь уже отвык от столь низких частот, поэтому пользоваться этой фишкой многие явно не будут, чтобы не разочаровываться.

Сколько стоит Redmi K60 Ultra

Цена Redmi K60 Ultra, как мы помним, опустилась почти на 30% от показателей предыдущей модели. Однако в этом году спектр доступных модификаций немного расширился, и теперь весь модельный ряд выглядит так:

Redmi K60 Ultra (12/256 ГБ) — 2599 юаней (34 500 рублей)

Redmi K60 Ultra (16/256 ГБ) — 2799 юаней (38 000 рублей)

Redmi K60 Ultra (16/512 ГБ) — 2999 юаней (40 500 рублей)

Redmi K60 Ultra (16 ГБ/1 ТБ) — 3299 юаней (44 500 рублей)

Redmi K60 Ultra (24 ГБ/1 ТБ) — 3599 юаней (48 500 рублей)

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Как видите, теперь самая топовая версия Redmi K60 Ultra стоит как самая дешёвая версия Redmi K50 Ultra. Только тут вы получаете самое производительное железо на рынке, самый большой объём оперативной памяти, который только можно себе представить, и много других функций и технологических примочек, в принципе недоступных другим аппаратам из этой ценовой категории.