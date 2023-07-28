Самые красивые смартфоны 2023 года, которые так и хочется купить

Стоит признать, что за последние годы смартфоны стали очень похожи друг на друга. Кроме того, производители заморачиваются над дизайном, выделяя свои продукты не оберткой, а начинкой. В итоге в наших руках оказывается типовое устройство: возможно, хорошее, но очень скучное. К счастью, на рынке есть и те, кто не боится идти на эксперименты. Сегодня мы поговорим о самых красивых смартфонах 2023 года, подразумевая под этим эпитетом не столько красоту, которая является понятием субъективным, сколько необычный дизайн, позволяющий выделиться из толпы.

Линейка смартфонов TECNO Camon 20

Можно как угодно относиться к компании TECNO, но нельзя закрывать глаза на ее стремление делать из сравнительно недорогих смартфонов стильные устройства, которые не стыдно показать на публике. В этом году китайцы показали линейку Camon 20, включающую в себя 4 модели:

TECNO Camon 20. Недорогой смартфон на Helio G85 с камерой на 64 Мп и аккумулятором на 5000 мАч.

TECNO Camon 20 Pro. Очень похожий аппарат, который отличается от младшей модели более производительным чипом Helio G99 и AMOLED-экраном с частотой 120 Гц.

TECNO Camon 20 Pro 5G. Продвинутый аппарат на мощном процессоре Dimensity 8050, получивший камеру на 64 Мп с оптической стабилизацией.

TECNO Camon 20 Premier. Флагман линейки на Dimensity 8050, оснащенный основной камерой на 50 Мп (OIS) и одним из лучших сверхшириков на 108 Мп.

Эти смартфоны объединяет дизайн Camon Puzzle, вдохновленный деконструктивизмом в архитектуре. При этом устройства предлагают разные материалы спинки от классического пластика до стекла и экокожи.

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Вне зависимости от выбранной модели вы получите очень красивый смартфон. Осталось лишь разобраться, нужны ли вам продвинутые характеристики или можно ограничиться малым и купить TECNO Camon 20 примерно за 15 тысяч рублей.

Стильный смартфон realme 11 Pro

Красивым дизайном в этом году порадовала и компания realme, недавно показавшая смартфон, в разработке дизайна которого принимал участие итальянец Маттео Менотто, имеющий опыт сотрудничества с GUCCI, Chanel и Bulgari. Девайс представлен в двух версиях:

Главное отличие — камера. Если в базовой модели установлен 100-мегапиксельный сенсор без сверхширика, то Plus-версия получила матрицу на 200 Мп и дополнительный объектив для панорамных снимков. Еще одно достоинство старшей версии — зарядка на 100 Вт.

Купить realme 11 Pro

Купить realme 11 Pro+

Внешне устройства идентичны. Они обращают на себя внимание круглым блоком камер, а также версией из экокожи. Выглядит она очень эффектно. Но важно заметить, что среди различных материалов корпуса смартфона экокожа является не самым долговечным.

Сравнение vivo V27 и vivo V27e

В этом году компания vivo привезла на российский рынок 2 модели: V27 и V27e. Оба устройства выполнены в минималистичном дизайне, свойственном всем смартфонам 2023 года. Однако vivo постаралась добавить щепотку уникальности, сделав круговую вспышку для своих среднебюджетников.

Купить vivo V27e

Купить vivo V27

Хотя сзади смартфоны vivo V27e и vivo V27 очень похожи, их лицевая панель отличается кардинальным образом. Младшая модель использует плоский экран, а старшая — с загнутыми краями. Смартфоны оснащены камерой с оптической стабилизацией, но V27e работает на Helio G99, а V27 — на более мощном процессоре Dimensity 7200.

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Дерзкий смартфон HUAWEI nova 11 Pro

Если дизайн vivo мог показаться скучным, то внешний вид смартфона HUAWEI nova 11 Pro никого не оставит равнодушным. Спинка устройства выполнена из экокожи и содержит монограмму «nova», чем-то напоминающую оформление одежды и аксессуаров GUCCI.

Купить HUAWEI nova 11 Pro

Смартфон доступен в классическом черном и дерзком зеленом цвете, а внутри девайса скрывается проверенный временем процессор Snapdragon 778G и одна из лучших селфи-камер на рынке, которая состоит из двух модулей на 60 и 8 мегапикселей. Если хотите познакомиться с этим стилягой поближе, прочитайте наш обзор HUAWEI nova 11 Pro.

Nothing Phone (2) — смартфон, о котором все говорят

Завершает подборку смартфон Nothing Phone (2), чей анонс состоялся в июле 2023 года. Новая модель наследует фишки предыдущего поколения, предлагая прозрачную спинку со светодиодными пластинами (глифами), которые мигают в такт мелодии или сообщают об уведомлениях.

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Внутри нас ждет привычная картина для субфлагмана: мощнейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1, пара камер на 50 Мп и LTPO-экран с частотой обновления 120 Гц. Nothing Phone (2) — это не самый лучший смартфон по соотношению цены и характеристик, однако футуристичный дизайн заставляет обратить на него самое пристальное внимание.