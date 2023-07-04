Смартфон из какого материала лучше купить: пластик, стекло, металл или экокожа

Думаю, я не совру, если скажу, что предметом, который вы чаще всего берете в руки на протяжении дня, является смартфон. Исходя из этого, производители мобильных устройств стараются уделять пристальное внимание материалам корпуса, разграничивая тем самым дешевые и дорогие модели. Сегодня на рынке представлены смартфоны из пластика, стекла, металла и других материалов. Но что лучше выбрать обычному пользователю, или этот параметр вообще стоит выбросить из головы?

Корпус смартфона из пластика

Самым распространенным материалом корпуса телефона является пластик. Как правило, он встречается в недорогих моделях и устройствах среднего ценового сегмента. Материал дешевый и не очень плотный, что во всех смыслах облегчает смартфон. При этом пластиковая крышка реализуется по-разному:

Глянцевый пластик (Samsung Galaxy A23). Наименее практичный материал, который обеспечивает классный внешний вид смартфона, пока он не окажется в ваших руках. Глянцевый пластик моментально собирает отпечатки и очень легко царапается.

(Samsung Galaxy A23). Наименее практичный материал, который обеспечивает классный внешний вид смартфона, пока он не окажется в ваших руках. Глянцевый пластик моментально собирает отпечатки и очень легко царапается. Матовый пластик (Redmi Note 12). Собирает отпечатки не так активно, а еще делает царапины менее выраженными. Тем не менее, смартфон из матового пластика выскальзывает из рук, вынуждая надеть чехол.

(Redmi Note 12). Собирает отпечатки не так активно, а еще делает царапины менее выраженными. Тем не менее, смартфон из матового пластика выскальзывает из рук, вынуждая надеть чехол. Текстурированный пластик (Redmi 10C). Обычно встречается в дешевых смартфонах и является самым практичным. Рифленая текстура обеспечивает надежное сцепление и делает корпус менее подверженным к появлению царапин.

Полагаю, вывод очевиден. С точки зрения практичности нет ничего лучше смартфона из рифленого пластика. Однако поликарбонат не способен подарить вам приятные эмоции от взаимодействия с гаджетом, поскольку ощущается дешево, да и выглядит соответствующе.

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Стеклянный смартфон и его надежность

Крышка смартфона среднего ценового сегмента и флагмана может быть выполнена из стекла. По аналогии с пластиком материал бывает глянцевым (Samsung Galaxy A54) или матовым (Xiaomi 12 Lite). В плане практичности видна схожая тенденция, когда глянец сильнее собирает отпечатки и царапается.

Стекло имеет более высокую плотность, поэтому такой материал меньше подвержен внешнему воздействию. В отличие от пластика, он не так быстро царапается, однако падение устройства порой приводит к появлению трещин, заставляющих отправляться в ремонт с целью замены крышки. Но главное — стекло создает холодок, который дарит тот самый эффект премиальности.

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Как ни странно, зачастую более важным параметром является не то, из чего сделана крышка, а материал рамки. Именно за нее мы держим смартфон, а к спинке едва прикасаемся из-за крупных габаритов устройства. В девайсах среднего сегмента торцы преимущественно делаются из пластика, и лишь флагманы готовы похвастать металлом.

Смартфон из металла и стекла

Важно заметить, что в 2023 году нет металлический смартфонов. Это связано с невозможностью материала пропускать радиоволны. Подобная особенность заставила бы производителя смартфона отказаться от незаменимого в наше время NFC-чипа. Поэтому сегодня в категории флагманов (Samsung Galaxy S23 или Xiaomi 13) мы чаще всего встречаем сэндвич, у которого спинка выполнена из стекла, а рамка — из металла.

Корпус из стекла и металла априори тяжелее пластикового аналога, однако смотрится и ощущается заметно дороже. При этом металл бывает разный. Как правило, используется алюминий, а сталь появляется крайне редко. Она увеличивает стоимость устройства и делает его еще тяжелее, никак не влияя на эргономику. Исключительный кич.

Керамический корпус смартфона

То же самое можно сказать о смартфонах из керамики (черный и белый Xiaomi 13 Pro). Взяв такой аппарат в руки, вы не почувствуете никакой разницы со стеклом, но в то же время будете иметь дело с:

потяжелевшим корпусом;

более высокой стоимостью устройства;

отсутствием разнообразия цветовых решений (обычно предлагается белый или черный глянец).

Есть ли какие-то плюсы у керамического корпуса? Да, но, пожалуй, он только один — прочность. Достаточно ли этого для переплаты? По-моему, нет. Впрочем, если хотите похвастаться керамикой — пожалуйста.

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Корпус из экокожи — новый тренд

Главным трендом последнего времени стала любовь производителей смартфонов к корпусам из экокожи. Если раньше такие устройства можно было сосчитать по пальцам одной руки, то в 2023 году их появилась целая россыпь:

У экокожи есть два преимущества: внешний вид и эргономика. Смотрится смартфон из такого материала дорого, да и в руке ощущается под стать премиальному устройству. Однако все разбивается о практичность экокожи, которая отсутствует.

По сути, смартфон из экокожи является пластиковым. На спинку наносится лишь тонкий слой полимера, своей текстурой напоминающего кожу. И вот с ним-то возникает главная проблема. В процессе эксплуатации он может запросто отклеиться, чему есть масса свидетельств от владельцев самых разных смартфонов. Кроме того, корпус из экокожи быстро пачкается, но оттирается с большим трудом.

Какой материал корпуса лучше

Скорее всего, материал корпуса не станет для вас определяющим фактором при выборе устройства. На то есть две причины. Во-первых, вы наверняка будете носить смартфон в чехле. Во-вторых, вы вряд ли найдете ультрабюджетник из стекла и металла или флагман из пластика, поскольку выбор материала напрямую зависит от цены устройства.

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Тем не менее, стоит признать, что наиболее приятным и практичным вариантом является смартфон, чья спинка выполнена из стекла, а рамка — из алюминия. Переплачивать за керамику и выбирать экокожу не стоит по описанным ранее причинам. Ну а в сегменте недорогих устройств уповайте на практичность, всячески избегая глянцевого пластика.