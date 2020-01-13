Самый маленький телефон в мире 0

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Олег Кусов

В 2018 году компания Zini Mobiles на площадке KickStarter запустила проект телефона Tiny T1. Он стал самым маленьким телефоном в мире. В этот раз компания решила повторить успех, но теперь уже речь пойдёт о Tiny T2, главной особенностью которого можно назвать поддержку 3G. Что же еще отличает его от прошлогодней модели? Давайте разбираться.

Tiny 2 — самый маленький 3G-смартфон в мире

Для начала давайте сравним габариты устройств. Весит Tiny T2 всего 31 грамм, однако вес T1 составляет 13 грамм (он в два раза легче), кроме того, T1 в ширину 21 мм, а в высоту 46,7 мм. Толщина его корпуса 12 мм. T2 по всем показателям оказался крупнее. Его ширина равна 30 миллиметрам, высота 61 мм, а толщина корпуса внушительные 16,5 мм. Но это объясняется наличием аккумулятора на 500 мАч. Для сравнения смартфон PALM, который значительно больше в размерах, имеет аккумулятор всего на 800 мАч. В Tiny T1 аккумулятор на 200 мАч.

Tiny T2 работает на процессоре MTK MT6276A, оснащён 1-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 128 на 96 точек. Он имеет камеру на 0,3 Мп со вспышкой и возможностью записи видео, поддерживаются карточки памяти до 32 ГБ. Имеется также физическая клавиатура, кнопка питания, слот для Nano SIM. Поддерживаются MP3 и MP4 рингтоны, SMS, MMS, Bluetooth и 3G-сети. Имеется порт USB и возможно прослушивание музыки в формате MP3 и AMR. Оперативной памяти в устройстве на 64 МБ, а встроенной на 128 МБ.

Tiny T2

Давайте взглянем на T1. Телефон год назад предлагал процессор MTK6261D, 32 МБ ОЗУ и 32 МБ встроенной памяти, OLED-экран с диагональю 0,49 дюймов и разрешением 64×32. Не было поддержки MP3, MP4, не было Bluetooth, не было и 3G. Не было вообще ничего. Его основной задачей были звонки. В Tiny 2 же всё улучшили. Но есть один момент, который вызывает вопросы. Очевидно, что компания сэкономила на матрице, используя обычную TFT-технологию вместо OLED. Последние отличаются более низким энергопотреблением при тёмных тонах. К тому же OLED-дисплеи тоньше, это одна из причин, почему T1 имеет заметно меньшую толщину корпуса в сравнении с T2.

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Tiny T1 меньше, чем Tiny T2

Теперь предлагаем сравнить их внешность. В высоту и ширину T2 подрос из-за большего 1-дюймового дисплея. Теперь на T2 моно играть в популярные игры, включая Crossy Road, Stick Hero и Doodle Jump. За счёт наличия камеры T2 ощущается еще более полноценным гаджетом, способным заменить привычные смартфоны. Поддержка 3G не даёт возможности использовать браузер — его тут попросту нет. Она означает возможность работать со множеством операторов, которые уже не поддерживают привычные 2G-сети.

Сколько же он стоит?


Очень ранний билд оценен в 59 долларов. Самая финальная версия KS Special оценена в 79 долларов. Tiny T1 стоил дешевле — всего 50 долларов. Себестоимость устройства, вероятно, не превышает 20 долларов, сложность проекта заключается именно в необходимости соблюдать минимальные габариты. Почему производители увеличивают размеры смартфонов? Просто потому, что операционные системы становятся более требовательными к ресурсам, это увеличивает расход заряда аккумулятора, поэтому производители увеличивают габариты своих устройств с целью компенсировать потребности железа.

Кому нужен такой телефон?

Всем, кто часто занимается спортом и не любить носить с собой сумки. Такой телефон легко держать в кармане и даже в руке при необходимости. Он станет отличным решением во время бега и занятия йогой. А как вам данный аппарат? Готовы ли вы рассмотреть его к покупке. Если да, сейчас самое время это сделать, ведь компания на Kickstarter уже запущена. Не забывайте делиться мнением в комментариях и подписывайтесь на нас в Телеграм.

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