В 2018 году компания Zini Mobiles на площадке KickStarter запустила проект телефона Tiny T1. Он стал самым маленьким телефоном в мире. В этот раз компания решила повторить успех, но теперь уже речь пойдёт о Tiny T2, главной особенностью которого можно назвать поддержку 3G. Что же еще отличает его от прошлогодней модели? Давайте разбираться.



Для начала давайте сравним габариты устройств. Весит Tiny T2 всего 31 грамм, однако вес T1 составляет 13 грамм (он в два раза легче), кроме того, T1 в ширину 21 мм, а в высоту 46,7 мм. Толщина его корпуса 12 мм. T2 по всем показателям оказался крупнее. Его ширина равна 30 миллиметрам, высота 61 мм, а толщина корпуса внушительные 16,5 мм. Но это объясняется наличием аккумулятора на 500 мАч. Для сравнения смартфон PALM, который значительно больше в размерах, имеет аккумулятор всего на 800 мАч. В Tiny T1 аккумулятор на 200 мАч.

Tiny T2 работает на процессоре MTK MT6276A, оснащён 1-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 128 на 96 точек. Он имеет камеру на 0,3 Мп со вспышкой и возможностью записи видео, поддерживаются карточки памяти до 32 ГБ. Имеется также физическая клавиатура, кнопка питания, слот для Nano SIM. Поддерживаются MP3 и MP4 рингтоны, SMS, MMS, Bluetooth и 3G-сети. Имеется порт USB и возможно прослушивание музыки в формате MP3 и AMR. Оперативной памяти в устройстве на 64 МБ, а встроенной на 128 МБ.

Давайте взглянем на T1. Телефон год назад предлагал процессор MTK6261D, 32 МБ ОЗУ и 32 МБ встроенной памяти, OLED-экран с диагональю 0,49 дюймов и разрешением 64×32. Не было поддержки MP3, MP4, не было Bluetooth, не было и 3G. Не было вообще ничего. Его основной задачей были звонки. В Tiny 2 же всё улучшили. Но есть один момент, который вызывает вопросы. Очевидно, что компания сэкономила на матрице, используя обычную TFT-технологию вместо OLED. Последние отличаются более низким энергопотреблением при тёмных тонах. К тому же OLED-дисплеи тоньше, это одна из причин, почему T1 имеет заметно меньшую толщину корпуса в сравнении с T2.

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Теперь предлагаем сравнить их внешность. В высоту и ширину T2 подрос из-за большего 1-дюймового дисплея. Теперь на T2 моно играть в популярные игры, включая Crossy Road, Stick Hero и Doodle Jump. За счёт наличия камеры T2 ощущается еще более полноценным гаджетом, способным заменить привычные смартфоны. Поддержка 3G не даёт возможности использовать браузер — его тут попросту нет. Она означает возможность работать со множеством операторов, которые уже не поддерживают привычные 2G-сети.

Сколько же он стоит?

Очень ранний билд оценен в 59 долларов. Самая финальная версия KS Special оценена в 79 долларов. Tiny T1 стоил дешевле — всего 50 долларов. Себестоимость устройства, вероятно, не превышает 20 долларов, сложность проекта заключается именно в необходимости соблюдать минимальные габариты. Почему производители увеличивают размеры смартфонов? Просто потому, что операционные системы становятся более требовательными к ресурсам, это увеличивает расход заряда аккумулятора, поэтому производители увеличивают габариты своих устройств с целью компенсировать потребности железа.

Кому нужен такой телефон?

Всем, кто часто занимается спортом и не любить носить с собой сумки. Такой телефон легко держать в кармане и даже в руке при необходимости. Он станет отличным решением во время бега и занятия йогой. А как вам данный аппарат? Готовы ли вы рассмотреть его к покупке. Если да, сейчас самое время это сделать, ведь компания на Kickstarter уже запущена. Не забывайте делиться мнением в комментариях и подписывайтесь на нас в Телеграм.