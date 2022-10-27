Стоит ли покупать телефоны INOI, которые называют «русскими Айфонами»

К 2022 году смартфоны научились делать все кому не лень. Оттого многие из вас ежегодно сталкиваются с брендами, о которых слышат в первый раз. INOI — пример малоизвестной компании, чьи устройства то и дело появляются на прилавках магазинов. Как ни странно, это российский бренд, появившийся еще в 2016 году. Свой первый смартфон INOI показала спустя год, и сегодня предлагает несколько десятков моделей. Постараемся разобраться, стоит ли выбирать устройства этого бренда, и с какими проблемами вы можете столкнуться в случае покупки телефона INOI.

Дешевые смартфоны

Пожалуй, главная фишка телефонов INOI — цена. Этот бренд выпускает исключительно ультрабюджетные устройства, чья цена никогда не превышает 10 тысяч рублей, а некоторые модели и вовсе стоят дешевле кнопочных моделей. Как так вышло — расскажу позже, а пока несколько примеров дешевых смартфонов, которые вы можете встретить в магазине:

Такие цены могут впечатлить даже человека, покупающего смартфоны на AliExpress во время распродаж, а купить INOI можно в российской рознице и с официальной гарантией. Разница в стоимости на фоне известных брендов колоссальная. Например, Redmi 9A (самый дешевый Xiaomi) вы не возьмете дешевле 7 000 рублей, а это в 2 раза дороже INOI 2 (2021).

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Купить кнопочный телефон

INOI занимает всего 1% российского рынка смартфонов, зато его кнопочные устройства — 5,9%. Это хороший показатель, обусловленным наличием в линейке самых разных моделей от бабушкафонов до слайдеров в стиле Nokia 8800:

Многие кнопочные телефоны INOI поставляются с зарядной док-станцией, которую можно использовать в качестве подставки. Но, в целом, их мобильные устройства наследуют традиции других более именитых брендов и не представляют из себя ничего инновационного.

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Русский Айфон

Сколько же было попыток сделать русский Айфон. Вы наверняка помните YotaPhone. В некотором смысле он действительно соответствовал слову «русский», но на iPhone ну никак не был похож. Со смартфонами INOI ситуация иная. Практически каждая модель — это копия iPhone. Взгляните, к примеру, на INOI 5X. Ну вылитый же iPhone X.

Если вы думаете, что INOI 5X — разовая акция, то ошибаетесь. Модель, похожая на iPhone X, вышла еще в 2018 году, а пару месяцев назад в продаже появился INOI Note 12. И тут уже речь идет о копии iPhone 14 Pro Max. Во всяком случае, если смотреть на INOI Note 12 сзади.

INOI хоть и позиционирует себя как производителя с именем, но кажется, будто тот же INOI Note 12 — это копия Айфона, заказанная в мелком магазине на AliExpress. Компания заявляет, что его смартфон имеет двойную камеру, но отверстий сзади почему-то 3. Еще зачем-то точку в стиле LiDAR сделали. Зачем? Только для внешней схожести с iPhone, за которой гонится определенная группа покупателей.

Характеристики телефонов INOI

Если внешне многие телефоны INOI и правда напоминают iPhone, то внутри них прячутся характеристики, полностью соответствующие цене. Чего вы ждете от INOI 2 (2021) за 3 590 рублей? Явно не процессора Snapdragon, 120-ваттной зарядки и камеры на 200 МП, как у Xiaomi 12T Pro. Вот и получаем аккумулятор на 2500 мАч, 8 ГБ встроенной памяти и фронтальную камеру на 2 МП.

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Даже новинка INOI Note 12, подозрительно похожая на iPhone 14 Pro Max, в качестве главных фишек заявляет поддержку темной темы, разблокировки по лицу и возможность получить 15 ГБ на Google-диске, которые и так есть на каждом аккаунте. Направлено подобное описание смартфонов на людей, совершенно не ориентирующихся в рынке. Ведь, если копнуть глубже, выяснится, что за внешним сходством с Айфоном скрывается бюджетный процессор Unisoc T310 из устройств таких же малоизвестных брендов (Cubot, UMIDIGI и другие).

Характеристики INOI за редким исключением не позволяют комфортно пользоваться смартфоном. Порой производитель устанавливает настолько слабое железо, что устройство лагает даже при переключении между пунктами меню. И Android Go не спасает ситуацию.

Не работает приложение

Скромные характеристики смартфонов INOI приводят к тому, что на них не работают многие известные приложения. Возможно, именно поэтому в разделе поддержки на официальном сайте производителя есть таблицы, в которых указано, на каких моделях не работают популярные игры. Типичный диалог из такой темы:

Добавьте, пожалуйста, Brawl Stars для INOI 1 Lite.

Эта игра слишком требовательна, данный телефон ее не потянет.

Учитывая то, насколько ресурсоемкими бывают даже самые обычные мессенджеры и браузеры, можете представить, как будет работать какой-нибудь TikTok на условном INOI 1 Lite. Впрочем, об этом лучше всего говорят отзывы покупателей.

Телефоны INOI — отзывы

Одна из самых популярных моделей INOI A52 Lite имеет на Маркете Яндекса оценку 3,7 балла. Ну а среднестатистический отзыв сводится к тому, что «телефон жестко тупит, заряд съедает моментально». Идем дальше и смотрим на INOI 7 (2021) — флагман по меркам отечественного бренда. Но картина здесь та же. Оценка — 3,5 балла, а среди моментов, которые выделяют покупатели:

цена завышена;

греется;

навигатор глючит;

лицо распознает с 10 раза;

плохая камера.

Кроме того, довольно много отзывов, где сообщается о различных заводских дефектах. Но это касается именно смартфонов INOI. Кнопочные телефоны имеют преимущественно положительные отзывы, но их оценка все равно не дотягивает до похожих устройств от известных брендов.

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Какой вывод можно из всего этого сделать? Смартфоны INOI — устройства для ребенка и не более того. Я бы не рекомендовал брать такие аппараты даже для нетребовательного пользователя. Лучше присмотреться к моделям от более именитых производителей, где и процент брака поменьше, и характеристики посвежее. А вот кнопочные телефоны INOI — вполне себе вариант для покупки.