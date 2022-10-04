Xiaomi показала флагманы здорового человека. Чем интересны Xiaomi 12T и 12T Pro

Каждую весну компания Xiaomi выпускает на глобальный рынок свои флагманские смартфоны, но истинные фанаты бренда знают, что нужно дождаться осени. К этому времени не только дешевеют ранее представленные устройства, но и выходят флагманы здорового человека с приставкой «T». 4 октября китайцы презентовали Xiaomi 12T и 12T Pro — вроде бы, представителей премиум-сегмента, а, вроде бы, и нет. Попробуем разобраться, дотягивают ли новые смартфоны до статуса флагманов и стоит ли их покупать на старте продаж.

Xiaomi 12T — характеристики

T-серия появилась в 2019 году, когда Xiaomi провела редкий для тех времен ребрендинг, переименовав представленный для Китая Redmi K20 в Xiaomi Mi 9T. Главной фишкой стала выдвижная камера, но начинку смартфон получил далеко не флагманскую. Впрочем, уже через год ситуация изменилась: преемник Xiaomi Mi 10T явил собой аппарат на мощном процессоре Snapdragon 865 и закрепил за T-серией статус линейки для тех, кто хочет флагман, но подешевле.

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Смартфон 2022 года является уже 3-м по счету обновлением серии. Давайте посмотрим, что из себя представляют характеристики Xiaomi 12T, и насколько они отличаются от начинки Xiaomi 11T:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц.

Основная камера: 108 МП (OIS) + 8 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 20МП.

Процессор: Dimensity 8100-Ultra.

Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 120 Вт).

На процессоре Xiaomi 12T мы остановимся чуть позже, а пока обратимся к другим характеристикам. В первую очередь вас, наверняка, удивит разрешение экрана. Оно здесь соответствует новому стандарту 1,5K, который Xiaomi опробовала в Redmi K50 Extreme Edition для китайского рынка. Такое разрешение, по мнению производителя, должно увеличить четкость изображения при сохранении скромного уровня энергопотребления. Что ж, посмотрим, но батарея Xiaomi 12T рассчитана на внушительные 5000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку.

На сравнении Xiaomi 11T и Xiaomi 12T также видно, что камера новинки обзавелась оптической стабилизацией, сохранив при этом высокое разрешение. Но не стоит обольщаться. Китайцы немного сэкономили, заменив Samsung HM2 (1/1,52 дюйма) на матрицу Samsung HM6, чья диагональ составляет 1/1,67 дюйма. Меньший размер означает снижение качества съемки при прочих равных. Но списывать Xiaomi 12T со счетов я бы не стал, так как сравнительно небольшой сенсор новинки может снимать даже лучше за счет алгоритмов ИИ, а также нового процессора.

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Процессор Xiaomi 12T

А что такого произошло с процессором? Xiaomi 12T получил чипсет Dimensity 8100-Ultra, представляющий собой слегка улучшенную версию Dimensity 8100 из POCO X4 GT. Это очень мощный камень, набирающий в AnTuTu более 750 тысяч баллов и опережающий по этому показателю Dimensity 1200 из прошлогоднего Xiaomi 11T.

Конечно, производительность Dimensity 8100 не дотягивает до по-настоящему флагманских показателей, но его мощности все равно достаточно даже для гейминга на максималках, а главное — процессор энергоэффективный и почти не греется. В этом заключается его ключевое отличие от Snapdragon 8 Gen 1 из Xiaomi 12, который разряжается как не в себя.

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Где купить Xiaomi 12T

Старт продаж Xiaomi 12T состоится не сегодня и не завтра. Дата выхода смартфона — 10 октября. Но уже сейчас во многих российских магазинах можно оформить предзаказ. Официальная цена Xiaomi 12T в России — 62 999 рублей, а первым покупателям предлагается скидка на 5000 рублей и наушники Xiaomi Buds 3 в подарок.

Разумеется, многие из вас захотят купить Xiaomi 12T на AliExpress и сделают правильный выбор. Глобальная цена новинки — 599$ (~ 35 000 рублей по курсу ЦБ). Сколько будет стоить телефон в день старта продаж пока неизвестно, но до 10 октября вы можете взять купон продавца номиналом 100$ (~ 6 800 по курсу Али). Даже при самом плохом раскладе Xiaomi 12T удастся приобрести за 499$ (~ 34 000 рублей по курсу Али), но, думаю, цена будет еще ниже.

Купить Xiaomi 12T

Сравнение Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro

Чтобы понять, чем от базовой модели отличается «прошка», достаточно взглянуть на характеристики Xiaomi 12T Pro:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц.

Основная камера: 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 20МП.

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1.

Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 120 Вт).

Xiaomi 12T Pro — первый смартфон китайского бренда с камерой 200 МП. В нем используется сенсор Samsung HP1, чей размер (1/1,22 дюйма) больше, чем у 50-мегапиксельной матрицы Sony IMX707 из более дорогого Xiaomi 12 Pro (1/1,28 дюйма). Еще одно отличие «прошки» от базовой модели и ранее выходивших на глобальный рынок флагманов Xiaomi — процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Это самое производительное решение на рынке Андроид-смартфонов, но многое будет зависеть от оптимизации и системы охлаждения.

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Цена Xiaomi 12T Pro в России известна только за продвинутую версию 12/256 ГБ — 109 999 рублей. По предзаказу можно получить скидку 10 000 рублей и подарки. На AliExpress купить Xiaomi 12T Pro удастся по рекомендованной на глобальном рынке цене 749$ (~ 44 000 рублей по курсу ЦБ). Как и в случае с обычной «двенашкой», на странице товара доступен купон номиналом 100$ (~ 6 800 рублей по курсу Али), так что готовимся выложить 649$ (~ 44 000 рублей по курсу Али) или еще меньше.

Купить Xiaomi 12T Pro

Если сравнить Xiaomi 11T и 12T, то окажется, что новинки подорожали на 100$ и 9 000 рублей для глобального и российского рынков соответственно. Вместе с тем смартфоны 2022 года получили ряд улучшений. Xiaomi 12T выглядит оптимальным вариантом для тех, кто хочет купить флагман Xiaomi, но не может позволить себе условный Xiaomi 12 или опасается троттлинга Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi 12T Pro станет бескомпромиссным флагманом, если вы снимаете только на основную камеру, а его выход — отличный повод узнать, на что способны 200 мегапикселей.