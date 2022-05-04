Стыд, срам и позор: что не так с iPhone 14 и как он повредит Apple

iPhone всегда считались неоправданно дорогими смартфонами. Ведь в сравнении с аналогами на Android они неизменно предлагали куда более узкий спектр возможностей, а в последнее время ещё и выглядеть стали объективно проще. Ночная съёмка, режим 120 Гц, 5G — эти и многие другие функции современных смартфонов появились в iPhone с заметной задержкой относительно конкурентов, а в некоторых моделях недоступны и до сих пор. Несмотря на это, люди продолжают платить за аппараты Apple больше, чем за устройства других производителей. Но в этом году, кажется, в Купертино планируют прыгнуть даже выше собственной головы.

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Apple намеревается устроить серьёзное испытание лояльности своих потребителей. Оно должно вскрыть сразу несколько «нарывов» компании и показать, в каком направлении она будет развиваться дальше. Речь идёт об испытании характеристиками и ценой. Потому что при сохранении характеристик прошлогодней модели новый iPhone 14 может стать даже дороже. Впрочем, обо всём по порядку.

Каким будет iPhone 14

Ещё этой зимой стало известно, что Apple планирует оснастить iPhone 14 и iPhone 14 Max железом от прошлогоднего iPhone 13. Само собой, аппаратная начинка перекочует в новинки не полностью. Однако речь идёт, пожалуй, о самом ключевом компоненте, таком как процессор A16 Bionic, в то время как объём оперативной памяти скорее всего увеличат, чтобы не нервировать пользователей откровенно старой оснасткой.

Кроме того, новый дизайн iPhone 14 и 14 Max тоже не светит. Они получат внешность прошлогоднего iPhone 13 с набившим оскомину «козырьком». То есть сдвоенный вырез под Face ID и фронтальную камеру, который должен изменить восприятие новых смартфонов, достанется только двум старшим моделям. По камере — вопрос открытый. Новый модуль могут поставить во все модели, а могут оставить только топовым. Но в нашей ситуации это почти ни на что не влияет.

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Ведь Apple планирует ещё больше задрать цены на свои смартфоны. В этом сходятся около десятка именитых аналитиков. Они выделяют следующие факторы удорожания Айфонов:

Дефицит компонентов (алюминий, неоновый газ, сапфиры и т.д.);

Сбой в работе сборочных мощностей в Китае из-за новой вспышки COVID-19;

Потеря (пусть даже частичная) российского рынка;

Рост инфляции и снижение покупательской способности населения США;

Усложнение процесса конвертации валют из-за перехода расчётов на региональные валюты.

Apple больше не может сдерживать рост цен, потому что банально тратит на производство iPhone больше, чем раньше. Поступится прибылью, сохранив прежние расценки, компания не может, потому что от этого зависит её финансовое благополучие, но и делать смартфоны сильно дороже она не может. Поэтому было решено избавиться от самой компактной модели iPhone, которая оценивалась в 699 долларов, и представив ей на замену iPhone 14 Max с увеличенным дисплеем, перекроить всю ценовую сетку.

Сколько будет стоить iPhone 14

В результате цены на iPhone 14 могут выглядеть следующим образом:

iPhone 14 (6,1 дюйма) — 799 долларов

iPhone 14 Max (6,7 дюйма) — 899 долларов

iPhone 14 Pro (6,1 дюйма) — 1099 долларов

iPhone 14 Pro Max (6,7 дюйма) — 1199 долларов

В целом не меняется цена только самой базовой модели, которой теперь становится iPhone 14. Да и то, скорее всего, Apple сохраняет прайс на прежнем уровне для этого смартфона вынужденно, чтобы не привлекать лишнего внимания. А дальше — дело техники. Объяснять, почему iPhone 14 Max стоит так дорого нет никакой нужды, потому что технически он не дорожает, а выходит на рынок с «нуля».

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А почему подорожали iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, будет понятно и так: новый дизайн, новое железо (которое, в отличие от iPhone 14 действительно новое) и новая камера перископического типа на 48 Мп. Даже если фактическая себестоимость этих переделок будет не очень высокой, Apple не может увеличить цену смартфонов только на сумму этого прироста. Поэтому получите-распишитесь: плюс сто долларов.

Ситуация, прямо скажем, патовая. Очень сложно сказать, как на изменение ценовой политики Apple отреагируют потребители. Основная фанатская масса наверняка рост цен хоть и заметит, но вряд ли откажется от покупки новых iPhone. Однако часть аудитории неизменно утечёт на Android, в том числе из России, где смартфоны Apple превратились из удобного инструмента в некое подобие огрызка с ограниченной функциональностью и неясными перспективами.