ТОП-6 устройств Xiaomi с распродажи на AliExpress

Распродажи на АлиЭкспресс — лучшее время, чтобы обновить не только аксессуары и различные зарядки, но и смартфоны с планшетами. Особенно, когда такая крупная компания, как Xiaomi, дает отличные скидки на свои устройства, грех этого не сделать. Как раз с 18 по 27 марта Xiaomi и POCO распродают свои топовые устройства по очень вкусным ценам. Здесь вы найдете мощнейший POCO X6 Pro, недорогой Redmi Note 13, флагманский Xiaomi 14 и даже планшет Xiaomi Pad 6. Выбирайте гаджеты по своим потребностям и успевайте оформить заказ, пока все не разобрали.

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Хороший планшет на Андроиде

Уже давно задумываюсь о том, чтобы купить себе вместо старенького iPad 7 что-нибудь более современное. Например, планшет Xiaomi Pad 6. Просто посмотрите на его характеристики, и все вопросы у вас отпадут сами:

IPS-дисплей с диагональю 11 дюймов и частотой обновления 144 Гц ;

; Процессор Qualcomm Snapdragon 870 ;

; Аккумулятор 8840 мАч;

Поддержка быстрой зарядки 33 Вт;

6 или 8 ГБ оперативной памяти;

128 или 256 ГБ внутренней памяти;

Стереодинамики Dolby Atmos;

Основная камера на 13 МП и фронтальная камера на 8 МП.

Планшет у Xiaomi получился мощным и производительным. К тому же выглядит современно благодаря тонким рамкам. Его возможностей хватит не только на просмотр фильмов или серфинг социальных сетей, но и на интересные игрушки с хорошей графикой. Так что, если вы давно задумывались над покупкой планшета, то успевайте урвать Xiaomi Pad 6 по выгодной цене. Я именно так и сделаю. Версия 8+128 ГБ обойдется вам в 26 700 рублей, а на 256 ГБ — 28 400 рублей. Очень выгодное предложение.

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Мощный телефон ПОКО

Если планшеты — не ваша тема, то можно обновить смартфон. Тем более что один из самых мощных аппаратов на рынке — POCO X6 Pro отдают с приятной скидкой. За производительность в нем отвечает MediaTek Dimensity 8300-Ultra, благодаря которому смартфон выбивает в AnTuTu 1,46 миллиона баллов. Порадует вас и большой AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма и с частотой обновления 120 Гц. Все анимации на таком дисплее будут выглядеть максимально плавно и порадуют глаз. Но POCO X6 Pro — это не только высокая производительность, но и очень неплохая камера.

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Смартфон получил модуль с тремя объективами 64+8+2 МП. Поэтому запечатлеть памятные моменты вы точно сможете. Чтобы неожиданно не оказаться без связи, производитель установил в POCO X6 Pro емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. До 100% аппарат сможет зарядиться примерно за 40-45 минут. Решили заказывать POCO X6 Pro? Переходите по этой ссылке, берите купон на странице с товаром, и тогда цену получится снизить до 269 долларов. Отличное предложение на такой смартфон.

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Какой телефон ПОКО хороший

Есть у нас вариант и для тех, кому производительность важна в меньшей степени и переплачивать за нее он не готов. Для этого надо присмотреться к смартфону POCO M6 Pro. Здесь действительно есть на что обратить внимание. Во-первых, это большой AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма с пиковой яркостью 1300 нит и частотой обновления 120 Гц. Качественная картинка практически при любых условиях освещения вам гарантирована. К тому же датчик отпечатка пальца, как и во флагманах, здесь находится в экране. Все как у взрослых моделей.

Во-вторых, производитель оснастил его зарекомендовавшим себя процессором MediaTek Helio G99-Ultra. Этот чипсет легко справится не только с повседневной нагрузкой, но и даст вам возможность поиграть в игры. В некоторых ситуациях настройки графики придется немного уменьшить, но главное, что никаких глюков здесь не предвидится.

В-третьих, вас порадует автономность этого аппарата. За нее отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Вам понадобится всего 44 минуты, чтобы зарядить его с 0 до 100%. Впечатляющая скорость. У нас выходил обзор POCO M6 Pro. Если хотите более подробно познакомиться с этим аппаратом, то обязательно прочитайте. На распродаже АлиЭкспресс вы можете приобрести версию 8+256 ГБ за 14 630 рублей, а 12+512 ГБ обойдется вам в 17 980 рублей. Кстати, если вы хотите посмотреть и другие смартфоны POCO, то обязательно заходите на официальную страницу бренда на AliExpress.

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Стоит ли покупать Redmi Note 13

Однако внешний вид устройств POCO нравится далеко не всем. Для тех, кто хочет что-нибудь более строгое, мы подготовили Redmi Note 13. Аппарат получил большой экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и очень достойный процессор Qualcomm Snapdragon 685. С таким чипсетом вы можете не волноваться о глюках в повседневных задачах. Приложения будут открываться быстро, а анимации воспроизводиться максимально плавно.

Благодаря тройной камере 108+8+2 МП у вас получатся не только качественные фотографии, но и отличное видео, которое не стыдно будет на досуге пересмотреть. Отдельно выделю аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и возможность установить карту памяти microSD. На рынке осталось очень мало смартфонов, которые так умеют. Версия 6+128 ГБ на распродаже Xiaomi будет стоить 14 200 рублей, 8+128 ГБ — 17 тысяч рублей, а 8+256 ГБ обойдется в 18 900 рублей. Успевайте сделать заказ до 27 марта, чтобы получить самую вкусную цену на Redmi Note 13.

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Какой телефон Redmi лучше

Линейка Redmi Note 13 состоит из большого количества смартфонов, которые отличаются характеристиками и внешним видом. Однако мимо модели Redmi Note 13 Pro Plus мы не могли пройти. Это один из самых стильных аппаратов, которые вы сможете найти в продаже. Он получил не только разноцветную заднюю панель, но и слегка изогнутый дисплей, который добавляет плюсов его внешнему виду. Работает Redmi Note 13 Pro Plus на процессоре MediaTek Dimensity 7200-Ultra и оснащен большим AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

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В отличие от всех предыдущих аппаратов, Redmi Note 13 Pro Plus получил поддержку быстрой зарядки 120 Вт. Батарею на 5000 мАч такой блок питания может зарядить примерно за 27 минут. То есть утром, пока вы умываетесь и пьете кофе, можете поставить смартфон на зарядку, и за это время получите 100%. Купить Redmi Note 13 Pro Plus можно на распродаже до 27 марта за 379 долларов. Не забудьте взять купон на странице со смартфоном, чтобы получить максимальную скидку.

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Какой Сяоми лучше

Не стоит забывать, что Xiaomi выпускает не только недорогие смартфоны, но и настоящие флагманы. Именно таким аппаратом является Xiaomi 14. Просто посмотрите на его характеристики, и все сами поймете:

AMOLED-экран диагональю 6,36 дюйма с динамической частотой обновления 1-120 Гц ;

; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ;

; Тройная камера Leica 50+50+50 МП;

Аккумулятор на 4610 мАч;

Быстрая проводная зарядка 90 Вт, быстрая беспроводная зарядка 50 Вт;

Защита от воды IP68 ;

; Стереодинамики Dolby Atmos.

Перед вами настоящий относительно компактный флагманский смартфон. Выбрав эту модель, вам не придется переживать о производительности или качестве фотографий. Приобрести Xiaomi 14 можно в двух версиях: 12+256 ГБ и 12+512 ГБ. Выбирайте нужный цвет и оформляйте заказ. Флагман от Xiaomi вас точно не разочарует. Еще больше устройств Xiaomi можно найти в магазине компании на AliExpress.

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