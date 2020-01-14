Безопасность данных крайне важна многим пользователям. Никто не хочет, чтобы их данные оказались в руках крупных компаний, которые в дальнейшем могут делать с ними всё что угодно. По этом вопросу люди разделились на два лагеря — кто-то спокойно относится к передаче личных данных, кто-то же, напротив, старается сделать всё, чтобы они никому не достались. Почему же мы начали именно с этого? Сейчас всё поймете.

Покупая смартфон на Android, лучше всего купить устройство от Google. А всё потому, что лишь она в этом случае будет иметь доступ к вашим личным данным.

Давайте будем честны, у вас не получится найти Android-смартфон, который бы не отправлял ваши личные данные куда-либо. Это вполне себе нормальная практика. Крупные компании собирают данные, чтобы сделать будущие продукты лучше. Или не только?

Дело в том, что Samsung не позволяет полностью использовать возможности Samsung Pay, пока пользователь не разрешит продавать личные данные партнерам компании. В настройках смартфона эту функцию можно отключить, однако найти её обычному пользователю будет не так-то просто.

Кроме того, во время первичной настройки смартфонов Samsung, владельцы аппаратов могут заметить, что компания имеет доступ к тем же личным данным пользователя, что и Google. Именно поэтому, владея устройством, которое разработано не Google, вы передаёте ваши данные еще и той компании, которая является производителем аппарата. Это может быть Samsung, Xiaomi, Huawei — особой разницы нет.

Так зачем же тогда отдавать данные двум компаниям, если можно ограничиться одной? Именно поэтом покупка смартфонов Google Pixel является наиболее правильным решением.

Какие смартфоны предлагает компания?

В настоящее время самыми современными телефонами в линейке Pixel являются Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Первый победил в номинации «Самый прочный смартфон», которая была вручена устройству нашим коллегой JerryRigEverything.

Из всех представленных в 2019 году телефонов Pixel 3a действительно оказался самым прочным. Вы только взгляните, как сильно он способен гнуться, не повреждая при этом внутренние компоненты и экран:

Google Pixel 4 также станет неплохим вариантом. Конечно, технически практически по всем вопросам устройство уступает флагманскому Galaxy Note 10. Но из плюсов отметим хорошую камеру и сенсор MotionSense, благодаря которому использование телефона без прикосновений станет возможным в ряде ситуаций.

Какие данные собирает Google?

Американский гигант хранит информацию о ваших поисковых запросах, данные мессенджеров компании, маршруты Google Maps, закладки в картах, всю историю ваших перемещений, содержимое закладок Chrome, список установленных расширений Chrome, всю историю вашего браузера, открытые когда-либо книги, голосовые запросы, поисковые запросы YouTube. И всё это лишь малая часть тех данные, которые Google хранит о вас у себя на серверах.

И не меньше данных на своих серверах может хранить какая-нибудь китайская Xiaomi или корейская Samsung. Так давайте же доверим наши данные американской компании, которая вряд ли будет продавать их партнерам или использовать против вас.

В чём же вина Huawei?

Учитывая, как много данных Google собирает о владельцах Android-смартфонов, не совсем понятно, за что именно Huawei запретили сотрудничество с американскими компаниями. Все всё знают о всех, и именно поэтому это выглядит странно.

Apple опять лучше всех

Только прошу фанатов iPhone не расслабляться, ведь и ваш смартфон наверняка собирает не меньше данных. По крайней мере, в настройках геолокации можно найти все ваши перемещения с точными координатами и временем. Есть ли гарантии, что эти данные не попадают на сервера Apple?

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Может, лучше не обращать внимание?

Вероятно, одним из способов решить данную проблему — ничего не делать. Да, компании будут знать о вас всё. Ну и что? Вам есть что скрывать? Все люди похожи, у нас одинаковые привычки, одинаковые истории поиска, не стоит думать, что вы сильно отличаетесь от вашего соседа, который прямо сейчас может искать что-то интересное на своём телефоне в тайне от своей жены.

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