Samsung готовится представить 11 февраля Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Lite. Все телефоны линейки, по слухам, получат 12 гигабайт в качестве стандартного объёма оперативной памяти. Кроме того, смартфоны линейки оснастят дисплеями с частотой обновления картинки 120 Гц. Они будут работать на флагманском процессоре Snapdragon 865 и Exynos 990. И это лишь малая часть того, что может понравится фанатам линейки. Но, конечно, главное, это обои. Именно их уже слили в сеть, и мы ради поделиться ими с нашими читателями.

Что еще компания покажет на Unpacked 2020? Samsung планирует представить складной смартфон Galaxy Galaxy Z Flip (Fold 2) с кодовым наименованием Bloom. Главной особенности телефона станет складной экран в форме книжки по аналогии с Motorola Moto Z.

Скачать обои в оригинальном разрешении

Всего представлено 4 обои в высоком качестве, все они выполнены в стилистике Samsung. Самым популярным решением, вероятно, станут тёмные обои, так как именно они расходуют меньше всего заряда аккумулятора.

Почему важно часто менять обои?

Наступает момент, когда производитель перестает поддерживать устройство, выпуская обновления. В этом случае единственным, что может разнообразить использование телефона, может стать смена обоев на рабочем столе. И именно поэтому, вероятно, ты, дорогой читатель, решил посетить данную страницу.

Почему AMOLED-экраны дружат с черными цветами?

Всё дело в технологии изготовления таких матриц. Обычные IPS-дисплеи имеют подсветку по периметру экрана, которая, проходя через фильтры, показывает необходимый цвет. AMOLED-дисплеи работают иначе. В таких экранах нет общей подсветки: каждый пиксель представляет из себя ряд субпикселей различных цветов (синий, красный, зеленый), субпиксель — это маленький диод, который может работать в двух состояниях (включен и выключен). Это позволяет на чёрном фоне полностью отключать диоды, что существенно экономит заряд аккумулятора. Однако есть проблема — широтно-импульсная модуляция (ШИМ).

Что такое ШИМ?

ШИМ или широтно-импульсная модуляция — это способ регулировки яркости OLED-дисплеев. При 100% яркости пиксели экрана работают всегда, если же начать понижать яркость, они начнут быстро переключаться из активного состояния в неактивное, создавая визуально эффект пониженной яркости. Подобное мерцание пикселей негативно сказывается на зрении. Именно поэтому была придумана технология DC-Dimming.

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Что такое DC-Dimming?

Эта технология позволяет убрать негативное воздействие ШИМа. Полностью от широтно-импульсной модуляции избавиться не получится, однако само мерцание заметно сгладится, что сделает негативное воздействие на глаза минимальным.

А какие обои в смартфонах обычно используете вы? Делитесь ими в нашем чате Телеграм.