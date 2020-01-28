Как грибы после дождя растет количество складных смартфонов, которые уже показали миру или вот-вот о них расскажут. В прошлом году была ”первая ласточка” в виде Samsung Galaxy Fold. Через несколько дней выстрелил Huawei. Потом появились сообщения о непонятных китайцах. Samsung уже продает свои смартфоны и готовит их второе поколение. Huawei, вроде, тоже, но как-то очень узко. Вчера Motorola начала принимать заказы на переиздание своего легендарного Razr. Короче, работают все! Теперь пришло время Nokia. Что это будет? Бренд вернет себе лучшие годы или получится очередной 3310 New?

Смартфоны Nokia

В свое время Nokia была символом крутого телефона. Бренд, который взял свое начало в далеком 1865 году, и занимавшийся на первых порах бумагой и резиной, стал производить настолько крутые телефоны, что владеть им было не только приятно, но и престижно. Даже недорогие модели ценились за их инновации и приятный внешний вид. А уж с внешним видом у тех моделей все было в порядке. Чего стоит только Nokia 7600, Nokia 7280 и Nokia N-Gage. Вот тогда действительно можно было разгуляться. Все телефоны были разными, не то, что сейчас. Поворчали и ладно…

Потом пришло время перемен и Nokia, наверное, хуже всех смогла адаптироваться к изменениям. В отличии от Motorola они не отрицали важности появления смартфонов, но так и не смогли полностью перейти на этот рынок, как это сделал, например, Samsung, который был крут в обе эпохи.

Еще немного про складные смартфоны: Galaxy Fold 2 будет намного дешевле, чем вы думали

Потом бренд и вовсе продали китайцам, которые начали что-то выпускать, но по большому счету творить что-то непонятное, то переиздавая кнопочный Nokia 3310 по цене бюджетного смартфона, то выпуская ”банан”, то показывая миру Nokia 9. Последний, может, и стал бы продолжением идей новаторства, которые мы видели в середине нулевых, но больше был похож на реализацию абсурдных концептов, призванную просто привлечь внимание.

И вот компания получила еще один шанс. Рынок готов к переменам и их надо не упустить. Кстати, не странно ли, что у истоков этих перемен сразу встали два бренда, которые от предыдущей ”перестройки” потеряли больше всего? Молодцы, учатся на ошибках.

Складная Nokia

Несколько месяцев назад уже были слухи о том, что Nokia совместно с Alcatel планирует выпустить раскладушки. Тогда речь была об обычных кнопочных раскладушках, но время изменилось и начали ползти слухи о складном смартфоне. Сейчас появилось дополнительное подтверждение этого. Даже называются сроки — конец этого или начало следующего года. Если это действительно так, то случится это не позднее MWC 2021 в феврале 2021 года.

Информация поступила от Nokiamob и раскрывает планы HMD Global, владеющей правами на бренд Nokia. Конечно, полностью верить в это пока рано, но идея подобных разработок выглядит очень логично, а дополнительные подтверждения только усиливают ощущение того, что это правда.

Про выход складной Nokia и других смартфонов вы можете узнавать раньше других из нашего новостного канала в Telegram.

Возможно даже компания предложит что-то новое. Например, Z-образный изгиб. Кто знает, куда занесет инженеров компании в попытках покорить рынок и сместить с него именитых конкурентов.

Новый Nokia на MWC 2020

Если сказанного выше недостаточно, добавлю, что есть даже информация, согласно которой новый смартфон будет представлен уже в рамках мобильного конгресса этого года. Вроде как первый образец был создан еще в конце 2019 года и его осталось только доработать. Если это действительно так, можно говорить о том, что смартфон действительно могут показать уже через месяц, но потом взять несколько месяцев на доработку. Сейчас такой подход считается нормой и даже Apple начала так делать.

Хочется верить, что так и будет, ведь складные устройства действительно являются очень интересным и перспективным продуктом. Сейчас они еще сыроваты, но когда экраны станут лучше, цена ниже, надежность выше, а сами устройства будут складываться в три и более раз, тогда действительно заживем. Лично я верю в перспективность этой технологии. Главное, чтобы, как говорится, не профукали. А вы как думаете?