Компания Google в октябре прошлого года — 4 месяца назад — представила Pixel 4. Телефон получился не без недостатков и не предлагает в сегменте флагманов все самое лучшее. Много вопросов было к дизайну телефона. Верхняя рамка устройства была слишком широкой за счет 3D-сканера лица, а ободок задней камеры оказался слишком массивным. Разница в сравнении с Pixel 3 существенна в этом вопросе. Но Google может пойти еще дальше с выходом Pixel 5 XL и представить еще более странный дизайн камеры.

Итак, Pixel 5 XL выглядит следующим образом:

Можете удивляться, но мне дизайн нравится. По крайней мере, он не будет похож ни на один другой телефон. Данный рендер был опубликован на YouTube-канале Front Page Tech.

Нам демонстрируют один из трех ранних прототипов Pixel 5 XL. Возможно, компания уже выбрала иной дизайн, но взглянуть на примерное видение будущего смартфонов всё же мы можем уже сейчас.

Очевидно, что в 2021 году производители не остановятся на квадратных ободках камер и будут всячески экспериментировать в этом вопросе. И это один из примеров подобного эксперимента.

Можно также заметить, что в Pixel 5 XL мы увидим 3 модуля камер. Такое количество сенсоров говорит лишь об одном — в 2021 году акцент на качестве фотографий и видео не потеряется. Google и другие производители понимают, что сегодня именно камерой можно удивить потребителей. Складные телефоны, конечно, круто, но давайте будем честны, они сегодня слишком дорогие, да и интересны не многим пока. А вот камеры стоят не так дорого в производстве и могут привлечь потребителей, которые готовы отказаться от своих профессиональных решений для фотографирования в пользу того же Pixel 5 XL.

Если зайти в Instagram, можно легко заметить, что качество снимков на главной ленте стало гораздо выше. И такая тенденция наблюдается в последние два года. Дело в том, что даже китайские дешевые смартфоны сегодня предлагают 48-Мп решения, работу которых дополняют неплохие алгоритмы на основе нейросетей.

Когда представят Pixel 4a

До Pixel 5 и Pixel 5 XL компания представит бюджетный Pixel 4a. Ранее в Сети появились рендеры телефона. Скорее всего, это случится в рамках конференции для разработчиков Google I/O 2020. Ожидается, что телефон оснастят процессором Snapdragon 730, 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Вместе с 4a компания также, скорее всего, представит XL-версию с улучшенным чипсетом.

Впервые бюджетная линейка Xa была представлена с выходом Pixel 3a. За счет этого Google удалось в два раза улучшить показатели продаж смартфонов Pixel. Таким образом компании удалось предложить потребителям бюджетное устройство с чистым Android, к тому же ей также удалось равномерно распределить выход новых телефонов на целый год. И если OnePlus выпускает флагманы каждые полгода, и они продаются неплохо, Google решила пойти по тому же сценарию, но предлагает устройства в разных ценовых категориях, чтобы покрыть как можно большую ценовую площадь.

Характеристики Pixel 5

До выхода телефона больше полугода, но мы уже сейчас можем порассуждать на эту тему. Скорее всего, телефон получит процессор Snapdragon 865, 12/16 гигабайт оперативной и 128/256/512 гигабайт встроенной памяти, также можно ожидать экран с повышенной частотой обновления картинки 90/120 Гц.

Я сомневаюсь, что Google будет удивлять чем-то, как это было в случае с Motion Sense. Компания умеет радовать именно программными нововведениями, и Pixel — это не про железо, а скорее про софт, поэтому стоит ожидать чего-то итересного именно в этом вопросе.

Когда представят Pixel 5?

Скорее всего, устройство будет представлено в октябре 2020 года. До этого момента еще достаточно времени, поэтому с уверенностью утверждать о наличии в устройстве тех или иных характеристик не стоит. Даже рендер, который представлен выше, является одним из трех вариантов внешнего вида устройства.

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