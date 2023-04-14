vivo показала необычный телефон, который меняет цвет на солнце

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Артем Сутягин

Согласитесь, когда какой-то бренд выпускает новый смартфон, в нас уже нет того трепета, который был раньше. Теперь это просто очередной гаджет, которых если не тысячи, то точно сотни. Но иногда бывают какие-то новинки, которые вызывают чуть больше интереса. Они не всегда рвут конкурентов своими возможностями, но чаще всего могут предложить что-то интересное. Так получилось и с новым Vivo, презентация которого прошла на этой неделе в Москве и на которой я побывал. Телефон имеет как минимум пару особенностей, которых раньше не было. Я говорю не о железе, которое просто собирается в разных комбинациях, а о необычных внешних особенностях. Хотя и внутри есть, на что взглянуть.

vivo показала необычный телефон, который меняет цвет на солнце. Внешне это просто телефон, но он может поменять цвет. Фото.

Внешне это просто телефон, но он может поменять цвет.

Новый телефон vivo

Героями презентации стали новые модели V27. Это не просто конкретный смартфон, а целая серия, состоящая из двух подмоделей. Среди основных особенностей флагманской версии стоит отметить камеру на 64 Мп с сенсором Sony IMX766V и оптической стабилизацией изображения, 4 нм процессор MediaTek и 120 Гц дисплей. А еще есть необычная камера и внешний дизайн.

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Как выглядит vivo V27

Естественно, не обошлось без изогнутого экрана с очень тонкими рамками, как сейчас принято во флагманах китайских производителей. Но тут упор был сделан на физические параметры. Смартфон имеет толщину всего 7,36 мм, а весит он при этом лишь 182 грамма.

Как выглядит vivo V27. Тонкий и легкий. Фото.

Тонкий и легкий

Корпус слегка шероховатый — как и положено современному устройству. А камера не перегружена лишними компонентами, что очень приятно. Есть всего три модуля, выстроенных в ряд, и вспышка в форме кольца. Остальное пространство прямоугольного модуля не занято ничем. От этого модуль камеры выглядит очень необычным и сразу притягивает взгляд.

Телефон, который меняет цвет

Среди доступных цветов есть один, который реагирует на ультрафиолет. То есть под солнечным светом он из голубого превратится в темно-синий. В демо-зоне это даже продемонстрировали на примере, посветив УФ-фонариком на корпус. Это вторая необычная особенность смартфона. Первую я озвучил выше — вспышка в частности и модуль камеры в целом.

Характеристики смартфона vivo V27

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оснащена системой OIS. Заявлено даже наличие какого-то специального фото-модуля не как у всех. Впрочем, это надо пробовать на себе, чтобы понять, насколько он действительно отличается от обычного. На презентации было только сказано, что он хорошо справляется с портретами, что и является основной фишкой, на которую сделали упор.

Характеристики смартфона vivo V27. Камера выглядит очень необычно. Вроде, все как всегда, но как-то иначе. Фото.

Камера выглядит очень необычно. Вроде, все как всегда, но как-то иначе.

Ночной портретный режим надо проверять отдельно и, возможно, мы это сделаем, но на презентации о нем рассказывали очень вкусно. Он вытягивает детали так, что картинка получается более равномерно освещенной и яркой. В демо-зоне полноценно попробовать это не получилось, поэтому утверждать ничего не буду, но заявление о портретных возможностях было.

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Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 Мп. Даже беглый ее осмотр показал, что в целом со своей задачей она справляется. Естественно, сравнивать ее с полноценными зеркалками или системными камерами не приходится, но для смартфона четкость и проэкспанированность получаются неплохими. Есть и дополнительные улучшалки, к которым я изначально отношусь скептически. В том числе поэтому не могу рассказать о них чего-то значимого после недолгого знакомства.

Характеристики смартфона vivo V27. Этот телефон в любом цвете смотрится интересно. Фото.

Этот телефон в любом цвете смотрится интересно

Внутри установлен чипсет MediaTek D7200 с восьмиядерным процессором и 4 нм техпроцессом. Изначально в базе телефон предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Оперативку можно расширить еще на 8 ГБ благодаря программным функциям. Заявлено даже, что можно держать в памяти одновременно до 36 приложений, хотя лично я этого не проверял.

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Быстрая зарядка имеет мощность 66 Вт, что позволяет зарядиться от 0 до 50% за 19 минут. При этом есть много алгоритмов защиты, чтобы процесс шел безопасно. А еще заявлены системы, обеспечивающие увеличение времени работы от аккумулятора и передовые материала для хорошего пассивного охлаждения.

Так же была представлена модель vivo V27e. Из названия видно, что это упрощенная версия, так оно и есть. Но отличий не так много. К основным можно отнести плоский корпус без скруглений экрана с рубленными гранями и меньший объем памяти в базовой версии — 128 ГБ. Интересно, что разрешение камеры в этой версии составляет 64 Мп.

Сколько стоит vivo V27

Цены на модели довольно низкие и выглядят следующим образом:

  • vivo V27 8/256 ГБ — 37 999 рублей
  • vivo V27 12/256 ГБ — 41 999 рублей
  • vivo V27e 8/128 ГБ — 25 990 рублей
  • vivo V27e 8/256 ГБ — 29 990 рублей
Сколько стоит vivo V27. С неймингом еще надо разобраться, но сам телефон получился на первый взгляд неплохим. Фото.

С неймингом еще надо разобраться, но сам телефон получился на первый взгляд неплохим.

Модели предлагаются в цветах «Волшебный синий» и «Благородный чёрный» для старшей модели и в цветах «Морской зелёный» и «Чёрный оникс» для е-версии. В первое время их можно будет купить примерно на 10 процентов дешевле базовой цены. А еще покупатели получат 6 месяцев расширенной гарантии на дисплей, который бесплатно заменят, даже если вы его сами разобьете.

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