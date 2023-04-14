vivo показала необычный телефон, который меняет цвет на солнце

Согласитесь, когда какой-то бренд выпускает новый смартфон, в нас уже нет того трепета, который был раньше. Теперь это просто очередной гаджет, которых если не тысячи, то точно сотни. Но иногда бывают какие-то новинки, которые вызывают чуть больше интереса. Они не всегда рвут конкурентов своими возможностями, но чаще всего могут предложить что-то интересное. Так получилось и с новым Vivo, презентация которого прошла на этой неделе в Москве и на которой я побывал. Телефон имеет как минимум пару особенностей, которых раньше не было. Я говорю не о железе, которое просто собирается в разных комбинациях, а о необычных внешних особенностях. Хотя и внутри есть, на что взглянуть.

Новый телефон vivo

Героями презентации стали новые модели V27. Это не просто конкретный смартфон, а целая серия, состоящая из двух подмоделей. Среди основных особенностей флагманской версии стоит отметить камеру на 64 Мп с сенсором Sony IMX766V и оптической стабилизацией изображения, 4 нм процессор MediaTek и 120 Гц дисплей. А еще есть необычная камера и внешний дизайн.

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Как выглядит vivo V27

Естественно, не обошлось без изогнутого экрана с очень тонкими рамками, как сейчас принято во флагманах китайских производителей. Но тут упор был сделан на физические параметры. Смартфон имеет толщину всего 7,36 мм, а весит он при этом лишь 182 грамма.

Корпус слегка шероховатый — как и положено современному устройству. А камера не перегружена лишними компонентами, что очень приятно. Есть всего три модуля, выстроенных в ряд, и вспышка в форме кольца. Остальное пространство прямоугольного модуля не занято ничем. От этого модуль камеры выглядит очень необычным и сразу притягивает взгляд.

Телефон, который меняет цвет

Среди доступных цветов есть один, который реагирует на ультрафиолет. То есть под солнечным светом он из голубого превратится в темно-синий. В демо-зоне это даже продемонстрировали на примере, посветив УФ-фонариком на корпус. Это вторая необычная особенность смартфона. Первую я озвучил выше — вспышка в частности и модуль камеры в целом.

Характеристики смартфона vivo V27

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оснащена системой OIS. Заявлено даже наличие какого-то специального фото-модуля не как у всех. Впрочем, это надо пробовать на себе, чтобы понять, насколько он действительно отличается от обычного. На презентации было только сказано, что он хорошо справляется с портретами, что и является основной фишкой, на которую сделали упор.

Ночной портретный режим надо проверять отдельно и, возможно, мы это сделаем, но на презентации о нем рассказывали очень вкусно. Он вытягивает детали так, что картинка получается более равномерно освещенной и яркой. В демо-зоне полноценно попробовать это не получилось, поэтому утверждать ничего не буду, но заявление о портретных возможностях было.

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Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 Мп. Даже беглый ее осмотр показал, что в целом со своей задачей она справляется. Естественно, сравнивать ее с полноценными зеркалками или системными камерами не приходится, но для смартфона четкость и проэкспанированность получаются неплохими. Есть и дополнительные улучшалки, к которым я изначально отношусь скептически. В том числе поэтому не могу рассказать о них чего-то значимого после недолгого знакомства.

Внутри установлен чипсет MediaTek D7200 с восьмиядерным процессором и 4 нм техпроцессом. Изначально в базе телефон предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Оперативку можно расширить еще на 8 ГБ благодаря программным функциям. Заявлено даже, что можно держать в памяти одновременно до 36 приложений, хотя лично я этого не проверял.

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Быстрая зарядка имеет мощность 66 Вт, что позволяет зарядиться от 0 до 50% за 19 минут. При этом есть много алгоритмов защиты, чтобы процесс шел безопасно. А еще заявлены системы, обеспечивающие увеличение времени работы от аккумулятора и передовые материала для хорошего пассивного охлаждения.

Так же была представлена модель vivo V27e. Из названия видно, что это упрощенная версия, так оно и есть. Но отличий не так много. К основным можно отнести плоский корпус без скруглений экрана с рубленными гранями и меньший объем памяти в базовой версии — 128 ГБ. Интересно, что разрешение камеры в этой версии составляет 64 Мп.

Сколько стоит vivo V27

Цены на модели довольно низкие и выглядят следующим образом:

vivo V27 8/256 ГБ — 37 999 рублей

vivo V27 12/256 ГБ — 41 999 рублей

vivo V27e 8/128 ГБ — 25 990 рублей

vivo V27e 8/256 ГБ — 29 990 рублей

Модели предлагаются в цветах «Волшебный синий» и «Благородный чёрный» для старшей модели и в цветах «Морской зелёный» и «Чёрный оникс» для е-версии. В первое время их можно будет купить примерно на 10 процентов дешевле базовой цены. А еще покупатели получат 6 месяцев расширенной гарантии на дисплей, который бесплатно заменят, даже если вы его сами разобьете.