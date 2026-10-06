vivo показала V80 — продолжение среднебюджетной V-серии, которую компания продаёт и в России. Прошлогодний V70 к нам официально привезли весной, и он стал одним из самых интересных камерофонов в своей цене. У новинки батарея больше, экран плавнее, а камера получила улучшенную стабилизацию. Смартфон получился по-настоящему классным, и я бы его расцеловал. Но есть одно условие, без которого я бы его брать не стал. Рассказываю, чем V80 так хорош, где vivo на нём сэкономила и что это за условие.

Что показала vivo

vivo представила V80 6 октября 2026 года на презентации в Индии. Смартфон работает на Android 17 с новой оболочкой OriginOS 7, а продажи в Индии стартуют 13 октября. К нам его тоже привезут. Цены в Индии такие, их можно воспринимать как ориентир:

8/128 ГБ — 62 999 рупий (около 55 600 рублей);

— 62 999 рупий (около 55 600 рублей); 8/256 ГБ — 69 999 рупий (около 61 700 рублей);

— 69 999 рупий (около 61 700 рублей); 8/512 ГБ — 79 999 рупий (около 70 600 рублей).

Рубли посчитаны по курсу ЦБ на 6 октября. Цветов три: Sunrise Anthem, Horizon Blue и Stellar Black, сообщает Gizmochina.

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Батарея на 7200 мАч — рекорд всей серии

Главное, чем vivo хвастается, — аккумулятор. В V80 поставили кремний-углеродную батарею на 7200 мАч, а у V70 было 6500 мАч. Это самая ёмкая батарея в истории V-серии. Заряжается она, как и раньше, мощностью 90 Вт.

Батарея стала больше, и корпус немного вырос. Толщина V80 — 7,69 мм, вес — 203 г. Для смартфона с такой ёмкостью это всё равно тонкий корпус, но V70 был чуть легче и тоньше. Рамка у новинки алюминиевая, а от воды и пыли смартфон защищён по стандартам IP68 и IP69.

Экран стал плавнее

Диагональ осталась прежней — 6,59 дюйма, разрешение тоже 1,5K. Зато частота обновления выросла с 120 до 144 Гц, так что прокрутка и анимации станут ещё плавнее.

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Пиковая яркость экрана достигает 5000 нит на небольшом участке, поэтому на солнце картинка не потеряется. Для тех, у кого устают глаза от мерцания, vivo использует ШИМ-регулировку с частотой 4320 Гц. Отпечаток считывает ультразвуковой сканер под экраном.

Камеры почти те же, но снимать с рук проще

Набор камер vivo почти не меняла. Основной модуль на 50 Мп построен на том же датчике Sony LYT-700V, что и в V70. Отличие в стабилизации: по данным Rozetked, она соответствует классу CIPA 4.5. Проще говоря, кадры с рук и вечером будут меньше смазываться.

Остальные камеры такие:

телеобъектив на 50 Мп с датчиком Sony IMX882, оптикой ZEISS, стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом;

сверхширокоугольная камера на 8 Мп;

фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом.

Видео смартфон записывает в 4K при 60 кадрах в секунду. Получается, что по камерам V80 — это доработанный V70, а не новое поколение. Но в сумме с батареей на 7200 мАч и экраном на 144 Гц это очень сильный набор для среднего класса — именно за него новинку и хочется расцеловать.

Где vivo сэкономила

Без ложки дёгтя всё же не обошлось. В V80 стоит тот же процессор Snapdragon 7 Gen 4, но память стала медленнее. У V70 была оперативка LPDDR5X и накопитель UFS 4.1, а у V80 — LPDDR4X и UFS 3.1. Это стандарты прошлых лет: приложения будут открываться, а файлы копироваться медленнее.

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Кроме того, оперативной памяти у новинки только 8 ГБ во всех версиях. V70 предлагали ещё и с 12 ГБ, а в эпоху дефицита памяти лишние гигабайты точно не помешают. При этом цена выросла. В Индии V70 на старте стоил 45 999 рупий за 8/256 ГБ, а V80 в той же версии — 69 999 рупий. Разница — 24 000 рупий, или около 21 000 рублей по нынешнему курсу.

Когда новинка доедет до России и за сколько её брать

V-серию vivo привозит в Россию регулярно: V70 у нас официально продавался за 39 999 рублей за 8/256 ГБ. V80 — следующий на очереди. Точную дату старта продаж и российскую цену vivo пока не назвала, но, судя по индийским ценам, дешевле предшественника новинка точно не будет. А поступить в продажу она должна уже в октябре-ноябре.

Вот и моё условие: V80 я бы расцеловал, только если в России он будет стоить примерно как V70 на старте, то есть около 40–45 тысяч рублей. За такие деньги батарея на 7200 мАч, экран на 144 Гц и камеры ZEISS — отличная сделка. А вот 55–60 тысяч, как в Индии, за смартфон с более медленной памятью я бы не отдал. Я бы смотрел на V70. Камеры у него почти те же, память быстрее, а на AliExpress он стоит около 33 тысяч рублей.

Купить vivo V70

К тому же V70 тоже получит OriginOS 7 на Android 17: по глобальному графику vivo, который действует и в России, обновление придёт в середине декабря. Обсудить новинку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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