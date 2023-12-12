Выбираем Android-смартфон с лучшим экраном: самые крутые модели по версии экспертов

Экран — важнейший параметр смартфона, заставляющий нас покупать ту или иную модель. При выборе устройства в офлайн-рознице он и вовсе играет определяющую роль, ведь мы можем воочию убедиться в качестве дисплея. Но как это сделать, если заказывать устройство через интернет? Один из вариантов — обратиться к рейтингу смартфонов с лучшими экранами, который составило издание DxOMark, тщательно протестировавшее каждую модель.
В ходе тестирования устройства оценивались по нескольким параметрам, включая удобочитаемость, цветопередачу, а также качество изображения в играх и во время просмотра видео. Мы исключили из рейтинга продукцию Apple и складные модели, оставив в списке классические моноблоки. Все смартфоны с хорошим экраном можно купить в России.
Содержание
Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro
Открывает рейтинг телефонов с хорошим экраном HUAWEI P60 Pro, которому эксперты DxOMark поставили 146 баллов. Если верить результатам их тестирования, данная модель отличается потрясающей отзывчивостью сенсорного слоя и отличной цветопередачей. В то же время максимальной яркости экрана не хватает для работы на ярком солнце, а в играх дает о себе знать плохая оптимизация процессора Snapdragon 8+ Gen 1: то и дело пропадают кадры и появляются артефакты.
|Характеристики экрана
|HUAWEI P60 Pro
|Тип матрицы
|AMOLED
|Диагональ
|6,67 дюйма
|Разрешение
|2700х1220
|Плотность пикселей
|444 ppi
|Пиковая яркость
|1200 нит
|Частота обновления матрицы
|1-120 Гц
|Частота обновления сенсора
|300 Гц
Кроме хорошего экрана HUAWEI P60 Pro предлагает классную камеру с 3,5-кратным оптическим и аж 200-кратным цифровым зумом. Так что этот смартфон — настоящая находка для тех, кто любит фотографировать и снимать видео.
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Прошлогодний флагман Google Pixel 7 Pro
Строчкой выше оказался смартфон Google Pixel 7 Pro. Его экран отличается точнейшей цветопередачей и комфортной яркостью при слабом освещении. В то же время на улице запаса, как отмечают эксперты DxOMark, не хватает, из-за чего приходится вглядываться в дисплей.
|Характеристики экрана
|Pixel 7 Pro
|Тип матрицы
|AMOLED
|Диагональ
|6,7 дюйма
|Разрешение
|3120х1440
|Плотность пикселей
|512 ppi
|Пиковая яркость
|1500 нит
|Частота обновления матрицы
|10-120 Гц
|Частота обновления сенсора
|Неизвестно
Смартфон с хорошим экраном работает на не самом мощном, но оптимизированном процессоре Google Tensor G2. По аналогии с устройством HUAWEI у Pixel 7 Pro отличная камера, пускай и не способная похвастаться настолько крутым зумом.
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Смартфоны серии Galaxy S23
Третью строчки разделили сразу 3 телефона с хорошим экраном: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Несмотря на разный подход к реализации матрицы, все модели предлагают отличный запас яркости вкупе с правильной цветопередачей. Негативно выделяется разве что смартфон Samsung Galaxy S23+, который не может похвастать высокой плотностью пикселей. Также экраны всех представителей серии обладают высоким коэффициентом ШИМ, из-за чего у отдельных пользователей быстро устают глаза.
|Характеристики экрана
|Gаlaxy S23
|Gаlaxy S23+
|Gаlaxy S23 Ultra
|Тип матрицы
|AMOLED
|AMOLED
|AMOLED
|Диагональ
|6,1 дюйма
|6,6 дюйма
|6,8 дюйма
|Разрешение
|2340х1080
|2340х1080
|3080х1440
|Плотность пикселей
|425 ppi
|393 ppi
|500 ppi
|Пиковая яркость
|1500 нит
|1750 нит
|1750 нит
|Частота обновления матрицы
|48-120 Гц
|48-120 Гц
|1-120 Гц
|Частота обновления сенсора
|240 Гц
|240 Гц
|240 Гц
Все смартфоны Galaxy S23 стоят своих денег, ведь они работают на лимитированной версии процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это отличное решение для игр и работы, а камеры моделей предлагают достойный уровень детализации при любом освещении. Нужен компактный смартфон? Выбирайте Galaxy S23. Покрупнее? Тогда берите Galaxy S23+. Хотите получить один из лучших камерофонов? Смело покупайте Galaxy S23 Ultra.
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Камерофон HONOR Magic5 Pro
В шаге от лидера остановился смартфон HONOR Magic5 Pro. Ему эксперты DxOMark поставили 151 балл, отметив отличный запас яркости, плавность анимаций в играх и отзывчивый тачскрин. Вместе с тем на фоне конкурентов немного разочаровывает цветопередача: она ухудшается на пиковых значениях яркости.
|Характеристики экрана
|HONOR Magic5 Pro
|Тип матрицы
|AMOLED
|Диагональ
|6,81 дюйма
|Разрешение
|2848х1312
|Плотность пикселей
|461 ppi
|Пиковая яркость
|1800 нит
|Частота обновления матрицы
|1-120 Гц
|Частота обновления сенсора
|Неизвестно
Отбросив в сторону экран, важно отметить и другие характеристики HONOR Magic5 Pro. Эта модель по праву называется камерофоном, предлагая почти дюймовый сенсор со 100-кратным зумом, а процессор Snapdragon 8 Gen 2 не падает в грязь лицом ни при каких обстоятельствах.
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Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro
Телефоном с лучшим экраном эксперты DxOMark назвали Google Pixel 8, а также его старшего брата Pixel 8 Pro. Матрицы обеих моделей не дают серьезных поводов придраться, обеспечивая потрясающую яркость и цветопередачу. Но экраны характеризуются высоким коэффициентом ШИМ на уровень представителей серии Galaxy S23.
|Характеристики экрана
|Pixel 8
|Pixel 8 Pro
|Тип матрицы
|AMOLED
|AMOLED
|Диагональ
|6,2 дюйма
|6,7 дюйма
|Разрешение
|2400х1080
|2992х1344
|Плотность пикселей
|428 ppi
|489 ppi
|Пиковая яркость
|2000 нит
|2400 нит
|Частота обновления матрицы
|60-120 Гц
|1-120 Гц
|Частота обновления сенсора
|Неизвестно
|Неизвестно
Pixel 8 и Pixel 8 Pro — хорошие смартфоны безотносительно характеристик экрана. Они работают на свежем чипе Google Tensor G3 и предлагают одни из лучших алгоритмов обработки изображения, которые наверняка оценят мобильные фотографы.