Выбираем Android-смартфон с лучшим экраном: самые крутые модели по версии экспертов

Экран — важнейший параметр смартфона, заставляющий нас покупать ту или иную модель. При выборе устройства в офлайн-рознице он и вовсе играет определяющую роль, ведь мы можем воочию убедиться в качестве дисплея. Но как это сделать, если заказывать устройство через интернет? Один из вариантов — обратиться к рейтингу смартфонов с лучшими экранами, который составило издание DxOMark, тщательно протестировавшее каждую модель.

В ходе тестирования устройства оценивались по нескольким параметрам, включая удобочитаемость, цветопередачу, а также качество изображения в играх и во время просмотра видео. Мы исключили из рейтинга продукцию Apple и складные модели, оставив в списке классические моноблоки. Все смартфоны с хорошим экраном можно купить в России.

Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro

Открывает рейтинг телефонов с хорошим экраном HUAWEI P60 Pro, которому эксперты DxOMark поставили 146 баллов. Если верить результатам их тестирования, данная модель отличается потрясающей отзывчивостью сенсорного слоя и отличной цветопередачей. В то же время максимальной яркости экрана не хватает для работы на ярком солнце, а в играх дает о себе знать плохая оптимизация процессора Snapdragon 8+ Gen 1: то и дело пропадают кадры и появляются артефакты.

Характеристики экрана HUAWEI P60 Pro Тип матрицы AMOLED Диагональ 6,67 дюйма Разрешение 2700х1220 Плотность пикселей 444 ppi Пиковая яркость 1200 нит Частота обновления матрицы 1-120 Гц Частота обновления сенсора 300 Гц

Купить HUAWEI P60 Pro

Кроме хорошего экрана HUAWEI P60 Pro предлагает классную камеру с 3,5-кратным оптическим и аж 200-кратным цифровым зумом. Так что этот смартфон — настоящая находка для тех, кто любит фотографировать и снимать видео.

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Прошлогодний флагман Google Pixel 7 Pro

Строчкой выше оказался смартфон Google Pixel 7 Pro. Его экран отличается точнейшей цветопередачей и комфортной яркостью при слабом освещении. В то же время на улице запаса, как отмечают эксперты DxOMark, не хватает, из-за чего приходится вглядываться в дисплей.

Характеристики экрана Pixel 7 Pro Тип матрицы AMOLED Диагональ 6,7 дюйма Разрешение 3120х1440 Плотность пикселей 512 ppi Пиковая яркость 1500 нит Частота обновления матрицы 10-120 Гц Частота обновления сенсора Неизвестно

Купить Google Pixel 7 Pro

Смартфон с хорошим экраном работает на не самом мощном, но оптимизированном процессоре Google Tensor G2. По аналогии с устройством HUAWEI у Pixel 7 Pro отличная камера, пускай и не способная похвастаться настолько крутым зумом.

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Смартфоны серии Galaxy S23

Третью строчки разделили сразу 3 телефона с хорошим экраном: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Несмотря на разный подход к реализации матрицы, все модели предлагают отличный запас яркости вкупе с правильной цветопередачей. Негативно выделяется разве что смартфон Samsung Galaxy S23+, который не может похвастать высокой плотностью пикселей. Также экраны всех представителей серии обладают высоким коэффициентом ШИМ, из-за чего у отдельных пользователей быстро устают глаза.

Характеристики экрана Gаlaxy S23 Gаlaxy S23+ Gаlaxy S23 Ultra Тип матрицы AMOLED AMOLED AMOLED Диагональ 6,1 дюйма 6,6 дюйма 6,8 дюйма Разрешение 2340х1080 2340х1080 3080х1440 Плотность пикселей 425 ppi 393 ppi 500 ppi Пиковая яркость 1500 нит 1750 нит 1750 нит Частота обновления матрицы 48-120 Гц 48-120 Гц 1-120 Гц Частота обновления сенсора 240 Гц 240 Гц 240 Гц

Купить Galaxy S23

Купить Galaxy S23+

Купить Galaxy S23 Ultra

Все смартфоны Galaxy S23 стоят своих денег, ведь они работают на лимитированной версии процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это отличное решение для игр и работы, а камеры моделей предлагают достойный уровень детализации при любом освещении. Нужен компактный смартфон? Выбирайте Galaxy S23. Покрупнее? Тогда берите Galaxy S23+. Хотите получить один из лучших камерофонов? Смело покупайте Galaxy S23 Ultra.

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Камерофон HONOR Magic5 Pro

В шаге от лидера остановился смартфон HONOR Magic5 Pro. Ему эксперты DxOMark поставили 151 балл, отметив отличный запас яркости, плавность анимаций в играх и отзывчивый тачскрин. Вместе с тем на фоне конкурентов немного разочаровывает цветопередача: она ухудшается на пиковых значениях яркости.

Характеристики экрана HONOR Magic5 Pro Тип матрицы AMOLED Диагональ 6,81 дюйма Разрешение 2848х1312 Плотность пикселей 461 ppi Пиковая яркость 1800 нит Частота обновления матрицы 1-120 Гц Частота обновления сенсора Неизвестно

Купить HONOR Magic5 Pro

Отбросив в сторону экран, важно отметить и другие характеристики HONOR Magic5 Pro. Эта модель по праву называется камерофоном, предлагая почти дюймовый сенсор со 100-кратным зумом, а процессор Snapdragon 8 Gen 2 не падает в грязь лицом ни при каких обстоятельствах.

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Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Телефоном с лучшим экраном эксперты DxOMark назвали Google Pixel 8, а также его старшего брата Pixel 8 Pro. Матрицы обеих моделей не дают серьезных поводов придраться, обеспечивая потрясающую яркость и цветопередачу. Но экраны характеризуются высоким коэффициентом ШИМ на уровень представителей серии Galaxy S23.

Характеристики экрана Pixel 8 Pixel 8 Pro Тип матрицы AMOLED AMOLED Диагональ 6,2 дюйма 6,7 дюйма Разрешение 2400х1080 2992х1344 Плотность пикселей 428 ppi 489 ppi Пиковая яркость 2000 нит 2400 нит Частота обновления матрицы 60-120 Гц 1-120 Гц Частота обновления сенсора Неизвестно Неизвестно

Купить Google Pixel 8

Купить Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 и Pixel 8 Pro — хорошие смартфоны безотносительно характеристик экрана. Они работают на свежем чипе Google Tensor G3 и предлагают одни из лучших алгоритмов обработки изображения, которые наверняка оценят мобильные фотографы.