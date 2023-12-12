Выбираем Android-смартфон с лучшим экраном: самые крутые модели по версии экспертов

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Герман Вологжанин

Экран — важнейший параметр смартфона, заставляющий нас покупать ту или иную модель. При выборе устройства в офлайн-рознице он и вовсе играет определяющую роль, ведь мы можем воочию убедиться в качестве дисплея. Но как это сделать, если заказывать устройство через интернет? Один из вариантов — обратиться к рейтингу смартфонов с лучшими экранами, который составило издание DxOMark, тщательно протестировавшее каждую модель.

Выбираем Android-смартфон с лучшим экраном: самые крутые модели по версии экспертов. Спойлер: в рейтинге нет ни одного смартфона Xiaomi. Фото: Павел Хмурчик. Фото.

Спойлер: в рейтинге нет ни одного смартфона Xiaomi. Фото: Павел Хмурчик

В ходе тестирования устройства оценивались по нескольким параметрам, включая удобочитаемость, цветопередачу, а также качество изображения в играх и во время просмотра видео. Мы исключили из рейтинга продукцию Apple и складные модели, оставив в списке классические моноблоки. Все смартфоны с хорошим экраном можно купить в России.

Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro

Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro. Свежий флагман с топовыми камерами и классным экраном. Фото: GSMArena Official. Фото.

Свежий флагман с топовыми камерами и классным экраном. Фото: GSMArena Official

Открывает рейтинг телефонов с хорошим экраном HUAWEI P60 Pro, которому эксперты DxOMark поставили 146 баллов. Если верить результатам их тестирования, данная модель отличается потрясающей отзывчивостью сенсорного слоя и отличной цветопередачей. В то же время максимальной яркости экрана не хватает для работы на ярком солнце, а в играх дает о себе знать плохая оптимизация процессора Snapdragon 8+ Gen 1: то и дело пропадают кадры и появляются артефакты.

Характеристики экранаHUAWEI P60 Pro
Тип матрицыAMOLED
Диагональ6,67 дюйма
Разрешение2700х1220
Плотность пикселей444 ppi
Пиковая яркость1200 нит
Частота обновления матрицы1-120 Гц
Частота обновления сенсора300 Гц

Купить HUAWEI P60 Pro

Кроме хорошего экрана HUAWEI P60 Pro предлагает классную камеру с 3,5-кратным оптическим и аж 200-кратным цифровым зумом. Так что этот смартфон — настоящая находка для тех, кто любит фотографировать и снимать видео.

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Прошлогодний флагман Google Pixel 7 Pro

Прошлогодний флагман Google Pixel 7 Pro. Симметричные рамки и большой запас яркости — главные достоинства экрана Pixel 7 Pro. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Симметричные рамки и большой запас яркости — главные достоинства экрана Pixel 7 Pro. Фото: Marques Brownlee

Строчкой выше оказался смартфон Google Pixel 7 Pro. Его экран отличается точнейшей цветопередачей и комфортной яркостью при слабом освещении. В то же время на улице запаса, как отмечают эксперты DxOMark, не хватает, из-за чего приходится вглядываться в дисплей.

Характеристики экранаPixel 7 Pro
Тип матрицыAMOLED
Диагональ6,7 дюйма
Разрешение3120х1440
Плотность пикселей512 ppi
Пиковая яркость1500 нит
Частота обновления матрицы10-120 Гц
Частота обновления сенсораНеизвестно

Купить Google Pixel 7 Pro

Смартфон с хорошим экраном работает на не самом мощном, но оптимизированном процессоре Google Tensor G2. По аналогии с устройством HUAWEI у Pixel 7 Pro отличная камера, пускай и не способная похвастаться настолько крутым зумом.

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Смартфоны серии Galaxy S23

Смартфоны серии Galaxy S23. Экраны Samsung никогда не подводили. Фото: SuperSaf. Фото.

Экраны Samsung никогда не подводили. Фото: SuperSaf

Третью строчки разделили сразу 3 телефона с хорошим экраном: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Несмотря на разный подход к реализации матрицы, все модели предлагают отличный запас яркости вкупе с правильной цветопередачей. Негативно выделяется разве что смартфон Samsung Galaxy S23+, который не может похвастать высокой плотностью пикселей. Также экраны всех представителей серии обладают высоким коэффициентом ШИМ, из-за чего у отдельных пользователей быстро устают глаза.

Характеристики экранаGаlaxy S23Gаlaxy S23+Gаlaxy S23 Ultra
Тип матрицыAMOLEDAMOLEDAMOLED
Диагональ6,1 дюйма6,6 дюйма6,8 дюйма
Разрешение2340х10802340х10803080х1440
Плотность пикселей425 ppi393 ppi500 ppi
Пиковая яркость1500 нит1750 нит1750 нит
Частота обновления матрицы48-120 Гц48-120 Гц1-120 Гц
Частота обновления сенсора240 Гц240 Гц240 Гц

Купить Galaxy S23

Купить Galaxy S23+

Купить Galaxy S23 Ultra

Все смартфоны Galaxy S23 стоят своих денег, ведь они работают на лимитированной версии процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это отличное решение для игр и работы, а камеры моделей предлагают достойный уровень детализации при любом освещении. Нужен компактный смартфон? Выбирайте Galaxy S23. Покрупнее? Тогда берите Galaxy S23+. Хотите получить один из лучших камерофонов? Смело покупайте Galaxy S23 Ultra.

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Камерофон HONOR Magic5 Pro

Камерофон HONOR Magic5 Pro. Такой вырез под фронтальную камеру устроит не каждого. Фото: GSMArena Official. Фото.

Такой вырез под фронтальную камеру устроит не каждого. Фото: GSMArena Official

В шаге от лидера остановился смартфон HONOR Magic5 Pro. Ему эксперты DxOMark поставили 151 балл, отметив отличный запас яркости, плавность анимаций в играх и отзывчивый тачскрин. Вместе с тем на фоне конкурентов немного разочаровывает цветопередача: она ухудшается на пиковых значениях яркости.

Характеристики экранаHONOR Magic5 Pro
Тип матрицыAMOLED
Диагональ6,81 дюйма
Разрешение2848х1312
Плотность пикселей461 ppi
Пиковая яркость1800 нит
Частота обновления матрицы1-120 Гц
Частота обновления сенсораНеизвестно

Купить HONOR Magic5 Pro

Отбросив в сторону экран, важно отметить и другие характеристики HONOR Magic5 Pro. Эта модель по праву называется камерофоном, предлагая почти дюймовый сенсор со 100-кратным зумом, а процессор Snapdragon 8 Gen 2 не падает в грязь лицом ни при каких обстоятельствах.

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Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. DxOMark считает их экраны лучшими. Фото: Dayo Aworunse. Фото.

DxOMark считает их экраны лучшими. Фото: Dayo Aworunse

Телефоном с лучшим экраном эксперты DxOMark назвали Google Pixel 8, а также его старшего брата Pixel 8 Pro. Матрицы обеих моделей не дают серьезных поводов придраться, обеспечивая потрясающую яркость и цветопередачу. Но экраны характеризуются высоким коэффициентом ШИМ на уровень представителей серии Galaxy S23.

Характеристики экранаPixel 8Pixel 8 Pro
Тип матрицыAMOLEDAMOLED
Диагональ6,2 дюйма6,7 дюйма
Разрешение2400х10802992х1344
Плотность пикселей428 ppi489 ppi
Пиковая яркость2000 нит2400 нит
Частота обновления матрицы60-120 Гц1-120 Гц
Частота обновления сенсораНеизвестноНеизвестно

Купить Google Pixel 8

Купить Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 и Pixel 8 Pro — хорошие смартфоны безотносительно характеристик экрана. Они работают на свежем чипе Google Tensor G3 и предлагают одни из лучших алгоритмов обработки изображения, которые наверняка оценят мобильные фотографы.

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